Alegeri Locale 2020. Rezultate în Sectorul 3. Robert Negoiţă a câştigat detaşat

Duminică, 27 septembrie, locuitorii Sectorului 3 al Capitalei au fost așteptați la urne pentru a-și alege atât primarul care îi va conduce în următorii patru ani, cât și consilierii locali, iar FANATIK vă va ține la curent cu rezultatele finale, pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși sondajele nu anticipează o bătălie foarte strânsă, ea se anunță, totuși, interesantă prin prisma candidaților cotați cu cele mai mari șanse pentru postul de edil.

Potrivit sondajului CURS-Avangarde, realizat la ieşirea de la urne, Robert Negoiţă (ProRomânia) a câştigat mandatul de primar la Sectorul 3 cu 41%. El e urmat de Adrian Moraru (USR-PLUS-PNL) cu 32,6% şi de Aurelian Bădulescu (PSD) cu 12,3%, potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde pentru ora 21:00.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alegeri locale 2020. Cine câștigă bătălia pentru Primăria Sectorului 3

Deși a demisionat cu scandal din Partidul Social Democrat și a pierdut șefia Primăriei după o decizie a Prefecturii, Robert Negoiță are șanse mari să fie reales pentru un nou mandat. Asta pentru că s-a reorientat rapid și a pus bazele Alianței Pro București 2020, alături de președintele Pro România, Victor Ponta.

„Am votat pentru că dreptul la vot este un drept esenţial, venim la vot pentru că ne pasă, venim la vot pentru că suntem responsabili.

ADVERTISEMENT

Am votat pentru continuitate şi consider că e normal să continuăm proiectele bune şi 99% la sută muncă, politică, mai subţire şi dacă vrem să facem performanţă mai mult de un proiect pe zi”, a declarat fostul edil la ieșirea din secția de votare.

Adrian Moraru a lansat acuzații dure în campanie: „Cu Robert Negoiță primar, au dispărut 40 de hectare de spațiu verde”

„Sectorul a pierdut în perioada asta 40 de hectare de spațiu verde. Primarul a încercat să păcălească cumva că avem spațiu verde, creând aceste imagini frumoase la marginile marilor bulevarde, dar vă îndemn de exemplu să mergeți pe Nicolae Grigorescu, să faceți câțiva pași de la stradă pe trotuar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O să vedeți că al doilea rând de vegetație este neîngrijită, iar la a treia zonă de vegetație, între ghilimele, este deja galbenă sau este pământ. Preocuparea a fost întotdeauna să dăm cât mai multe spații firmelor de apartament prietene, să pună pavele, care intenționat, la fel ca și bordurile, se strică, se sparg de la an la an, ca și la anul să avem ce să facem, să o luăm de la capăt.

Mereu se prezintă numărul de pomi plantați, care este imens, tocmai pentru că ei se usucă de la an la an. Avem problema școlilor și a grădinițelor. Vă spun doar două vorbe despre cât de neglijată este această zonă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Direcția de Învățământ din cadrul Primăriei care coordona problema școlilor din Sector a fost depopulată integral, toți funcționarii din această Direcție, 12 oameni, au plecat la un alt Sector, nemaisuportând să mai lucreze cu actualul primar.

Asta spune ceva. Avem aproape 20 de directori și adjuncți ai directorilor de școli din Sector, care și-au dat demisia din același motiv, al unei tensiuni imense legate de relația cu Primăria de Sector, iar asta este catastrofal

ADVERTISEMENT

. Pe zona de educație sunt foarte-foarte multe lucruri de făcut, avem peste 20 de măsuri pe care le luăm în calcul aici, infrastructura din unitățile de învățământ lasă de dorit. A doua temă mare este legată de sănătate. Sectorul 3 nu are un spital. Cât este Bucureștiul de mare și Sectorul 3 este cel mai mare Sector, are populația cea mai mare și densitatea cea mai mare dintre celelalte sectoare nu are un spital pe raza lui.

Primul pas pentru noi nu este să promitem un spital. Primul pas și foarte simplu mai ales pentru persoanele de vârsta a treia, în care incidența bolilor cronice este foarte mare este să avem centre integrate de sănătate în proximitate, în cartiere, adică acele policlinici, în care de la radiologie, la medicină generală, la medicii de specialitate, să-i găsești în același loc ”, a declarat candidatul susținut de PNL și USR-PLUS în campania electorală.