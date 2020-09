Alegeri Locale 2020. Rezultate în Sectorul 5. Luptă umăr la umăr între Cristian Băcanu şi Cristian Piedone Popescu

Nu mai puțin de 11 candidați s-au înscris în lupta pentru Primăria Sectorului 5 din București, însă rezultatele finale au fost așteptate de toată lumea.

Așa cum era de așteptat, lupta s-a dat între Cristian Băcanu (PNL), Daniel Florea (PSD) și cunoscutul Piedone (PPUSL), urmat de Marian Vanghelie (PSDI).

Cu toate acestea, a fost un singur câștigător, iar acesta a fost ales doar după numărătoarea finală a voturilor, în cazul acestei lupte extrem de strânse.

Potrivit rezultatelor exit-poll-ului CURS-Avangarde, Cristian Băcanu (PNL-USR-PLUS) şi Cristian Piedone Popescu (PPUSL) sunt la egalitate, cu 27,3%. Aceştia sunt urmaţi de Daniel Florea (PSD), cu 24,3%.

Alegeri Locale 2020. Rezultate în Sectorul 5

Lupta pentru Sectorul 5 poate fi considerată cea mai strânsă luptă politică dintre toate sectoarele din Capitală, conform tuturor datelor oficiale. Cei mai cunoscuți patru candidați s-au luptat la baionetă timp de o zi întreagă, însă a fost un singur învingător.

Actualul primar Daniel Florea (PSD) a încercat din răsputeri să-și apere scaunul, fiind urmat de Cristian Tudor-Băcanu, PNL și Alianța USR-PLUS.

Lista completă a candidaților pentru Sectorul 5 este următoarea:

Daniel Florea (PSD) – jurist, actualul primar

Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) – economist

Cristian Tudor Băcanu (PNL, Alianța USR PLUS) – avocat, actual secretar de stat

Marian Daniel Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent) – technician

Cătălin Lucian Iliescu (PMP) – inginer

Ion Valentin Voicu (ALDE) – inginer, actual consilier general

Octavian Mirea (Partidul Ader la Democraţie Educaţie şi Reconstrucţie) – inginer

Adrian Fundeneanu (Partidul Neamul Românesc) – antreprenor

Adrian Ion Urichianu (PRM) – profesor

Ştefan Pirpiliu (Alianţa Pro Bucureşti 2020) – inginer

Florin Ciomag (Mişcarea Alianţa Patrioţilor Români) – antreprenor

Rezultatele de la alegerile precedente. Sectorul lui Vanghelie

Sectorul 5 a fost considerat mereu sectorul lui Marian Vanghelie, însă alegerile din ultimii ani nu au fost neapărat mereu de partea acestui candidat.

Rezultate 2016 Sectorul 5 în ultimii ani:

Daniel Florea (PSD + UNPR) – 36.60%

Ovidiu-Alexandru Raețchi (PNL) – 26.30%

Marian Vanghelie (PDS) – 20.82%

Rezultate 2012 Sectorul 5:

Marian Vanghelie (USL): 54.84

Mihai Cristian Atănăsoaiei (PDL): 11.05%

Mugur Mihăiescu (independent): 10.08%

Rezultate 2008 Sectorul 5:

Marian Vanghelie (PSD): 38.95%

Sebastian Valentin Bodu (PDL): 25.82%

Rezultate 2004 Sectorul 5:

Marian Vanghelie (independent): 50.77%

Călin Cătalin Chiriță (PNL-PD): 23.28%

Surprinzător sau nu, Marian Vanghelie s-a reînscris în lupta pentru București, încrezător în șansele sale.

„Am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun am o imagine exactă vis a vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut.

Putem să punem în aplicare – să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”, declara Marian Vanghelie la depunerea candidaturii.

Cu toate acestea, favoriți au fost mereu reprezentanții PSD și PNL, lucru demonstrat și de modul în care oamenii au ales să voteze.