Alegeri locale 2020. Traian Bendorfean, fost portar de Liga 1, amenințat cu moartea de mafia locală ca să se retragă din cursa politică pentru Consiliul Județean Mureș! Video

Traian Bendorfean are 52 de ani, din care a jucat fotbal 16, a fost plecat în Italia 9 ani, s-a întors acasă, a decis să intre în politică și a „deranjat” mafia din județul Mureș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După cum se știe, duminică, 27 septembrie se vor desfășura alegeri pentru desemnarea autorităților administrației publice locale. Lupta pentru puterea locală a generat multe atacuri verbale între rivalii politici, dar în cazul de față s-a depășit pragul infracțional.

Limbajul folosit, agresiv și agramat, spune totul despre cei care sunt în spatele amenințărilor cu moartea trimise fostului fotbalist și familiei acestuia pentru că a „îndrăznit” să candideze pentru Consiliul Județean Mureș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Traian Bendorfean, fost portar de Liga 1, amenințat cu moartea de mafia locală ca să se retragă din cursa politică pentru Consiliul Județean Mureș!

Traian Bendorfean, candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean (CJ) Mureș a primit zeci de amenințări, atât pe paginile de socializare, cât și pe telefonul personal. Mesajele abjecte au început în preajma lansării candidaturii sale și au continuat pe toată perioada în care și-a prezentat proiectele de renaștere a Județului Mureș prin turism, cultură și sport.

Amenințat, înjurat, jignit, urmărit (la propriu!), blocat pe rețelele de socializare, Traian Bendorfean a făcut plângere la Poliție și și-a continuat campania electorală, hotărât să nu cedeze presiunilor.

„Vreau să fac tot ce pot eu pentru comunitatea mea, să aduc ce am învățat afară, ce am acumulat acolo, ca să schimbăm lucrurile în țara asta. Probabil că deranjez că nu sunt în sistemul lor. Mai mult, cred că și-au dat seama că aș putea câștiga. Asta îi deranjează teribil. Aici este o încrengătură de interese fantastice” – Traian Bendorfean ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Citește și: Live Blog Roland Garros 2020. Cinci românce joacă joi în turul 2 al calificărilor

Angel Di Maria, suspendare drastică după scandalul de la PSG - Marseille / Ansu Fati, clauză de reziliere uriașă la Barcelona

Dusan Uhrin Jr., dat afară de la Gaz Metan Mediaș! ”Jorge Costa vine azi și semnează”. Update Exclusiv „Am fost jignit, urmărit, blocat pe rețelele de socializare pentru că am arătat adevărul din județ, am fost peste tot, am vorbit cu oamenii și am aflat problemele lor, oamenii m-au încurajat și responsabilizat să devin vocea lor, să le fac cunoscute durerile. Pentru amenințările cu moartea aduse mie și familiei mele, am făcut plângere penală. Nu mă tem de nimic, am cea mai mare echipă alături de mine – mureșenii mei dragi și demni pentru care merită să lupt să fac o schimbare” – Traian Bendorfean

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT MI SE AMENINȚĂ FAMILIA CU MOARTEA PENTRU A NU-MI DEPUNE CANDIDATURADoar pentru că vreau să apăr Mureșul de corupție și… Geplaatst door Bendorfean Traian op Zondag 16 augustus 2020 ADVERTISEMENT

Traian Bendorfean visează la un Carnaval Dracula Mureș „comparabil cu vestitele carnavaluri de la Rio de Janeiro sau de la Veneția”

Sloganul electoral al lui Traian Bendorfean este #apărMureșul, cu referire la stoparea corupției și incompetenței din județ. Presa locală menționează că fostul fotbalist este comparat în județ cu legendarul Avram Iancu, „Crăișorul Munților”, conducătorul de facto al Țării Moților în perioada Revoluției de la 1848 din Transilvania.

Cel mai mare proiect propus de Traian Bendorfean este „Dracula Mureș Park”, un complex de agrement în județul Mureș care să includă, pe lângă parcul tematic Dracula, și restaurante, magazine, locuri de cazare și un teren de golf profesional, construite cu investiții private, stabile și pe termen lung.

ADVERTISEMENT

În acest decor potrivit, Traian Bendorfean plănuiește organizarea anuală a unui eveniment cultural de amploare, Carnavalul Dracula Mureș, care să rivalizeze cu Untold, Electric Castle, Afterhills sau Nerversea. Candidatul ALDE a declarat că își dorește ca acest Carnaval Dracula Mureș „să ajungă un eveniment cu tradiție, comparabil cu vestitele carnavaluri de la Rio de Janeiro sau de la Veneția”.

„Soni” a jucat fotbal 16 ani, fiind considerat „urmașul lui Duckadam”

Traian Bendorfean, „Soni” pentru prieteni, s-a născut pe 15 iunie 1968 și a a fost portar de fotbal timp de 16 ani, în perioada 1985-2001:

– 1985-1986 juniori CS Mediaș

– 1986-1987 Automecanica Mediaș (Divizia C)

– 1987-1988 Gaz Metan Mediaș (Divizia B)

– 1988-1990 Metalul Sighișoara (Divizia C)

– 1990-1991 Avântul Reghin (Divizia C)

– 1991-2001 ASA Târgu Mureș (Divizia B și Divizia A)

Stadionul ASA Târgu Mureș lăsat în paraginăFotbal mureșean trebuie să își ocupe locul meritat în Liga 1. Ajunge cu… Geplaatst door Bendorfean Traian op Donderdag 20 augustus 2020

A învățat în Spania, aplică în România

După ce a încheiat cariera fotbalistică, Traian Bendorfean a plecat în Spania: „M-am stabilit la San Sebastian, unde, până în anul 2007, am coordonat o afacere proprie, restaurantul «Inaki sis». Această perioadă m-a format ca antreprenor și manager, am învățat să fiu deschis oportunităților, să îmi asum decizii, să fiu un exemplu pentru echipa de angajați și să cresc alături de ei”.

S-a întors în țară în 2008, la Reghin, unde, a pornit un business în comerț, iar în 2011, cu fonduri europene, și-a deschis o afacere de familie, pensiunea „Hanul Cald”: „Știu cum este să trăiești departe de țara care m-a zămislit, țara pe care o iubesc și în care cred. În anii în care am locuit departe, am iubit românește, am muncit românește, am plâns românește. Când m-am întors ACASĂ, am reînvățat tihna”.

Anul acesta, Traian Bendorfean a fost ales președinte al Patronatului Român – Reghin, Mureș, organizație care reprezintă social, economic și financiar mediul de afaceri din zonă și, atenție!, îi protejează pe membrii. Ceea ce, evident, deranjează „economia” subterană, de tip mafiot.

În martie 2020, Traian Bendorfean a organizat campania „Dăruind o mască, protejăm o viață”, în cadrul căreia au fost donate 170.000 de măști de protecție în comunitățile defavorizate din Mureș.