Alegeri locale 2024 Timișoara, rezultate finale oficiale de ultima oră. Ce victorie! Ce a făcut Dominic Fritz în lupta cu Nicolae Robu şi Ilie Sârbu. PSD PNL, AUR și Dreapta Unită cu ochii pe BEC.

Cetățenii orașului Timișoara și-au ales, duminică, primarul, consilierii şi preşedintele Consiliului Judeţean. FANATIK va actualiza oră de oră rezultatele oficiale oferite de BEC din Timișoara.

Alegeri locale 2024 Timișoara. Dominic Fritz este noul primar al orașului de pe Bega

Conform preşedintelui USR Cătălin Drulă, Dominic Samuel Fritz a cîştigat un nou mandat la Timişoara: „Vreau să încep prin a mulțumi românilor care și-au pus speranța și votul astăzi în singura forță de dreapta autentică. Vreau să îi felicit pe Nicușor Dan, pe oamenii care au votat pentru câștigarea Bucureștiului. Am câștigat și în Timișoara. Urmărim toate orașele mari din România, unde colegii noștri sunt atenți. (…) Am câștigat și în Sectorul 1 și Sectorul 2. Am văzut mai devreme aceste exit-poll-uri cu care opinia publică a fost intoxicată astăzi și aș vrea să întreb unde au dispărut anumite partide care făceau pragul și care acum nu îl mai fac, gen PUSL. Arată ca și cum ar fi făcute din pix și credem că sunt în susținerea unei operațiuni care a început de mult, de fraudare a votului din România. (…) Nu îmi amintesc să fi fost alegeri cu mai multe nereguli. Mii de nereguli sesizate, bani plătiți pentru voturi, oameni aduși cu forța la vot. Toată organizarea acestei runde de alegeri a fost în neregulă”.

Reacţia lui Fritz după exit poll-ul de la ora 22:00

“Arată bine rău de tot”, a anunţat şi

La alegerile locale de pe 9 iunie, în cursa pentru primăria orașului de pe Bega s-au înscris zece candidați. Ordinea lor pe buletinul de vot a fost următoarea:

1. Nicolae Robu (propus de PNL, susținut de Alianța electorală PSD-PNL)

2. Ilie-Vasile Sîrbu (AUR)

3. Ana-Marcela Baș (S.O.S. România)

4. Daniel-Marius Coraș (Partidul România Puternică)

5. Dumitru Moroianu (PRM)

6. Jani-Raul Olajos (REPER)

7. Dominic Samuel Fritz (propus de USR, susținut de Alianța Timișoara Unită (USR-PMP-Forța Dreptei-UDMR))

8. Florin Jianu (Alianța Național Țărnistă)

9. Marian-Constantin Vasile (candidat independent)

10. Cristian-Alin Moș (candidat independent)

Încă de la începutul campaniei electorale, Dominic Fritz, candidatul susținut de Alianța Dreapta Unită, a fost favorit în sondajele de opine pentru un nou mandat la Primăria Timișoara.

Principalul său adversar în cursa electorală a fost Nicolae Robu, reprezentantul Alianței PSD-PNL, dar și fostul primar al Timișoarei în perioada 2012-2020.

La alegerile locale din 2020, Nicolae Robu a obținut 27.596 de voturi (29,87%), pierzând Primăria Timișoarei în fața lui Dominic Fritz care a fost votat de 49.191 de timişoreni (53,25%).

Victoria zdrobitoare a lui Fritz, din 2020, nu l-a descurajat pe Nicolae Robu care a decis să intre din nou în cursa pentru Primăria Timișoarei.

De-a lungul campaniei electorale pentru alegerile locale 2024, cei doi candidați și-au adus numeroase acuze, care au culminat cu o sesizare la Biroul Electoral Timișoara.

Sâmbătă, cu o zi înaintea votului, USR a făcut o sesizare privind campania de denigrare a candidatului Dominic Fritz, făcută de susținătorii lui Nicolae Robu.

La rândul său, PNL a depus o plângere la Biroul Electoral Timișoara împotrivalui Dominic Fritz. Liberalii l-au acuzat pe edil că a împărțit împărțit cafele într-o secție de votare.

Alegeri locale Timişoara 2024. Cine este noul președinte al Consiliului Județean

Timișorenii cu drept de vot au ales, duminică, și Preşedinte Consiliului Judeţean. În cursa electorală din acest an s-au înscris şapte candidaţi.

Este vorba despre Adrian-Vasile Iacob (AUR), Alin-Adrian Nica (Alianţa Dreapta Unită USR-PMP-Forţa Dreptei), Ovidiu-Daniel Szime (Partidul România Puternică), Marian Mayer (Partidul România Mare), Alfred-Robert Simonis (Alianţa PSD-PNL), Glad Simuţ (Partidul S.O.S. România), Nelu Balaş (Partidul Naţional Conservator Român).