LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Peste 10.000 de alegători au votat în mai puţin de o jumătate de oră

Alegeri locale 2025. Duminică, 7 decembrie, peste 2,1 milioane de români sunt aştepaţi la urne pentru a-şi alege noul primar, în municipiul București și alte 12 localități. În plus, buzoienii votează pentru noul președinte al Consiliului Județean.

Ora 07.30. Peste 11.000 de alegători au votat în prima jumătate de oră

Prezenţa la vot este de peste 11.000 de persoane, cu peste 10.000 de votanţi în municipiul Bucureşti. Urmează Buzăul, cu aproape 1.500 de oameni care au trecut prin secţii în prima jumătate de oră de la deschiderea urnelor, pentru a-şi alege noul preşedinte al Consiliului Judeţean.

Pe sectoare, situaţia se prezintă astfel:

Sectorul 1 – 1.515 alegători;

Sectorul 2 – 1.800;

Sectorul 3 – 2.286;

Sectorul 4 – 1.747;

Sectorul 5 – 1.295;

Sectorul 6 – 2.074.

În primele 20 de minute au votat 9.000 de români

Nu mai puţin de 8.000 de alegători au votat în primul sfert de oră de la deschiderea urnelor. Cei mai mulţi dintre ei în municipiul Bucureşti, aproximativ 7.500,, în timp ce în Buzău, unde au fost deschise secţii de votare în tot judeţul, au votat aproximativ 1.200 de persoane.

De asemenea, se mai votează în alte 12 localităţi, însă aici prezenţa la vot este de ordinul zecilor sau mai puţin, precum în comuna ialomiţeană Valea Ciorii, unde au votat doar opt persoane.

1.500 de bucureșteni au votat în primele 4 minute de la deschiderea urnelor

În ciuda frigului, sute de bucureșteni au așteptat deschiderea urnelor la ora 7 dimineața și și-au exercitat dreptul de vot. Ministrul muncii, Florin Manole, a fost cel mai matinal demnitar care a votat, la ora 07.01.

La fel ca Florin Manole, sute de bucureşteni au votat în primul minut, astfel că la ora 07.04 pe site-ul AEP erau înregistraţi aproape 1.500 de bucureşteni care votaseră. În acelaşi timp, la Buzău, unde se alege preşedintele Consiliului Judeţean, au votat aproape de persoane în primele cinci minute.

Unde se votează în România, în ce județe, orașe sau comune sunt alegeri

La doar un an şi jumătate de la precedentele alegeri locale, locuitorii din 12 localități și municipiul București sunt chemaţi din nou la urne, ca să îşi aleagă primarul. Mandatul edililor aleși pe 7 decembrie va fi însă unul redus, de numai doi ani şi jumătate, urmând ca la începutul verii lui 2028 să aibă loc alegerile la termen în toată țara.

însă doi dintre s-au retras: Vlad Gheorghe, care figurează la poziția nr. 13, și Eugen Orlando Teodorovici, de pe poziţia nr. 15. De asemenea, se mai aleg primari în 12 localităţi din 10 judeţe, iar buzienii sunt chemaţi la urne pentru a-l alege pe preşedintele Consiliului Judeţean.

Lista localităţilor unde vor avea loc alegeri pe 7 decembrie:

municipiul Bucureşti (primar);

Buzău (preşedintele Consiliului Judeţean)

Remetea – jud. Bihor (primar);

Mihai Eminescu – jud. Botoşani (primar);

Marga – jud. Caraș-Severin (primar);

Dobromir – jud. Constanţa (primar);

Lumina – jud. Constanța (primar);

Găeşti – jud. Dâmbovița (primar);

Sopot – jud. Dolj (primar);

Valea Ciorii – jud. Ialomița (primar);

Vânători – jud. Iași (primar);

Poienile de sub Munte – jud. Maramureş (primar);

Şieu – jud. Maramureș (primar);

Cârța – jud. Sibiu (primar).

Ce politicieni importanți participă la alegerile din 7 decembrie. Pentru ce candidează

Pe lângă municipiul Bucureşti, cel mai mare interes îl suscită alegerile pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Aici candidează sunt fostul premier şi preşedinte al PSD Marcel Ciolacu, pentru postul lăsat de fostul ministru Lucian Romaşcanu, numit pentru un mandat de şase ani ca membru din partea României la Curtea de Conturi Europeană.

Lista candidaților la președinția CJ Buzău:

Marcel Ciolacu (PSD);

Ștefan Avrămescu (AUR);

Mihai Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR);

Silviu Iordache (PMP);

Gabriel Pană (ACT);

Adi Dogaru (S.O.S);

Daniel Mădălin Tudorache (PRM);

Dragoș Brînzea (POT).

La ce oră se deschid secțiile de votare din România. Programul complet

La fel ca la precedentele alegeri locale, din 9 iunie, toate secțiile de votare se deschid la ora 7.00. Se poate vota până la ora 21.00, dar programul poate fi prelungit pentru cetățenii care la ora 21.00 se află la sediul secției, cu intenția de a-și exercita dreptul de vot.

Pentru a evita aglomeraţia, este recomandat sa se meargă la vot dimineaţa devreme sau spre sfârşitul programului. În Bucureşti şi Buzău este posibil ca fluxul alegătorilor să fie mai mare, astfel că se recomandă, de asemenea, verificarea din timp a secţiei de votare la care sunteţi arondat, schimbări în registrele electorale având loc de la un scrutin la altul.

Unde și cum se poate vota la alegerile locale 2025

. Alegătorii își exercită dreptul de vot la secția de votare la care sunt arondați în baza domiciliului sau reședinței, informațiile putând fi verificate pe site-ul Autorității Electorale Permanente sau la primăria locală.

Alegătorii pot vota unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință, dacă este cazul. Astfel, pot vota în localitatea de reședință (unde au viza de flotant) pe listele permanente, „dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 23 de zile înainte de data alegerilor (14 noiembrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu șase luni înaintea alegerilor (7 iunie). În acest caz, alegătorii vor fi radiați de pe lista permanentă din localitatea de domiciliu și îşi exercită dreptul de vot la scrutinul pentru care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă numai în circumscripţia electorală unde îşi au reşedinţa”, după cum se arată pe site-ul AEP.

Hartă interactivă cu prezența la vot

Harta din linkul de mai sus oferă în timp real date referitoare la prezența la vot în localitățile în care se desfășoară alegeri locale parțiale în 7 decembrie 2025. Datele sunt actualizate în timp real, pe măsură ce birourile electorale transmit rapoartele oficiale cu numărul alegătorilor care au trecut pe la urne.

Prin selectarea uneia dintre cele 13 localități unde sunt aleși primarul sau, respectiv, președintele Consiliului Județean, poate fi văzută rata exactă de participare, evoluția acesteia pe parcursul întregii zile și se poate face o comparație cu prezența înregistrată la precedentele scrutine.

Incidente raportate în ziua alegerilor

Pe lângă prezența la vot la alegerile locale parţiale din 2025, FANATIK vă prezintă, actualizat, și incidentele care se înregistrează pe parcursul zilei de vot. La fiecare scrutin au înregistrat mai multe sesizări legate de posibile nereguli electorale, atât în secțiile de votare, cât și în proximitatea acestora, iar autoritățile sunt pregătite să preîntâmpine astfel de evenimente.

Reclamațiile de l alegerile precedente au vizat, în principal, suspiciuni de încercare de influențare a alegătorilor, probleme legate de organizare sau situații în care procesul de vot a fost temporar perturbat. Au existat și sesizări privind defecțiuni tehnice – de la probleme cu ștampilele până la întârzieri în deschiderea unor secții – însă ]n cea mai mare parte acestea au fost remediate ]n timp util, fără a afecta în mod semnificativ desfășurarea procesului electoral.

Analiza participării la vot pe județe

Scrutinul din 7 decembrie 2025 se desfășoară în doar 14 circumscripții, municipiul București, județul Buyău și alte 12 localități din țară. Nivelul de mobilizare în fiecare dintre acestea variază semnificativ în funcție de miza locală, profilul comunităților și gradul de urbanizare.

Ca punct de plecare putem lua prezența la vot de la alegerile locale din 9 iunie 2024. La nivelul municipiului București s-au prezentat la vot 41,31% dintre alegătorii prezenţi la urne, în timp ce în Buzău prezenţa la vot a fost de 55,4%.

În legătură cu localităţile în care vor fi alegeri pe 7 decembrie, la Remetea (Bihor), spre exemplu, au votat anul trecut 73,92% dintre locuitori, la Marga (Caraş-Severin) 64,85%, iar la Sopot (Dolj) de 63,03%.

Rezultate oficiale și Exit poll alegeri locale 2025, pe FANATIK

Pe parcursul serii, imediat după închiderea urnelor, FANATIK va publica datele oferite de sondajele de tip Exit-poll, după care vă vom oferi în timp real rezultatele oficiale parţiale şi, ulterior, pe cele finale.

Rezultatele oficiale vor include procentele de vot obţinute de fiecare candidat, numărul de voturi valabil exprimate şi câştigătorii din fiecare localitate (primari, președintele Consiliului Județean Buzău). Datele de la Exit-poll vor servi ca prim indiciu asupra tendințelor rezultatului dintr-o localitate, util pentru o analiză preliminară, înainte de centralizarea oficială a voturilor.