Alegeri locale într-o comună cu mai puțin de 100 de locuitori. Ce partid vrea supremația

O comună din județul Hunedoara va avea la alegerile locale din iunie toți candidații din partea aceluiași partid. Mai mult, pentru funcția de primar este înscris doar un singur candidat, asta deși legea spune că este nevoie de cel puțin doi candidați. Cei zece viitori aleși locali, nouă consilieri locali plus primarul, vor constitui mai mult de 10% din populația comunei, în condițiile în care localitatea nu are nici măcar o sută de locuitori.

Alegeri într-o comună cu mai puțin de 100 de locuitori

Potrivit Autorității Electorale Permanente, în comuna Bătrâna din județul Hunedoara sunt înscriși pe listele electorale doar 89 de persoane. Singurul candidat la funcția de primar este Ciprian-Sergiu Pascotesc, .

ADVERTISEMENT

Sociologul Mircea Kivu a subliniat într-o postare recentă că organizarea alegerilor în această localitate s-a făcut probabil cu o excepție de la legea electorală, care prevede că, pentru înscrierea la alegeri, candidații trebuie să vină cu semnăturile de susținere din partea a cel puțin 100 de persoane. Cum localitatea are mai puțin de 100 de persoane, este clar că cei înscriși la alegerile locale nu aveau cum să vină cu numărul acesta de semnături.

„Conform datelor publicate de AEP, comuna Bătrâna din jud. Hunedoara are 𝟖𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐠ă𝐭𝐨𝐫𝐢. Articolul 49, alin.(2) din Legea nr.115/2015 spune că, pentru funcția de primar, fiecare partid trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși dar 𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐮ț𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝟏𝟎𝟎 în cazul comunelor.

ADVERTISEMENT

Pentru aceeași comună a depus candidatura domnul Ciprian-Sergiu Pascotesc, din partea PSD, pentru care, bănuiesc, au semnat minim 100 din cei 89 cetățeni cu drept de vot din comună”, a scris pe sociologul Mircea Kivu, care notează că în 2020 a fost redus la jumătate numărul necesar de semnături, însă motivul invocat a fost pandemia Covid.

De altfel, în urmă cu două săptămâni, președinta biroului electoral din localitate declara că alegerile se vor desfășura normal, chiar dacă numărul locuitorilor înscriși pe liste este de 89. „Lista permanentă de alegători în comuna Bătrâna numără 89 de persoane. Alegerile se vor desfăşura normal, iar secţia de votare va fi la sediul Primăriei comunei Bătrâna”, a declarat, președinta BEC Bătrâna, judecătoarea Cristina Ella Badistru, citată de Agerpres.

ADVERTISEMENT

Ce salariu are primarul din comuna Bătrâna

Ciprian-Sergiu Pascotesc este actualul vice-primar al localității și, potrivit ultimei declarații de avere, în anul 2022 acesta a avut un salariu anual de 43.800 lei, ceea ce înseamnă fix 3.650 lei pe lună. Acesta nu are declarate proprietăți în comuna Bătrâna, având în declarația de avere doar un apartament de 30 mp în Deva.

Actualul primar, Radu Herciu, care conduce micuța localitate încă din anul 2000, a renunțat să mai candideze în acest an din motive personale. Anul trecut, acesta a avut un salariu de 58.404 lei, ceea ce înseamnă fix 4.867 lei net pe lună. Într-o declarație pentru Agerpres, edilul a declarat că în comuna Bătrâna drumurile sunt asfaltate, există rețea de apă și iluminat public, cea mai mare problemă rămânând drumul de acces.

ADVERTISEMENT

„Cea mai mare problemă a locuitorilor comunei Bătrâna este drumul de acces, care şi acum se află într-o stare proastă. Toţi oamenii se plâng de acest drum, o problemă pe care nu am reuşit să o rezolv în toţi anii în care am condus această mică şi frumoasă comunitate. Pe de altă parte, am reuşit să asfaltăm 90% din drumurile comunale din Bătrâna, să avem o reţea de apă curentă, iluminat public pe corpuri LED. Între satele Răchiţaua, Piatra şi Faţa Roşie am reuşit să pietruim drumurile de legătură”, a declarat Radu Herciu.

De asemenea, tot în comuna Bătrâna, localitate aflată în Munții Poiana Ruscă, la o altitudine de 960 de metri, la 70 de kilometri de municipiul Deva, la alegerile pentru consiliul local toți cei 12 . După cum remarca sociologul Mircea Kivu, doi dintre cei 12 candidați au același nume de familie cu viitorul primar.

„Același partid a depus și o listă de 12 candidați pentru funcția de consilier local (probabil, susținuți de aceiași 100 de cetățeni). Din această listă fac parte, în afară de dl. Ciprian-Sergiu Pascotesc, domnii Viorel Pascotesc și Roman Pascotesc. În lista de consilieri nu figurează nicio femeie, deși art. 7 din aceeași lege spune că listele de candidați pentru alegerea consiliilor locale trebuie să asigure reprezentarea ambelor sexe”, a mai scris sociologul.

Comuna Bătrâna nu este singura în această situație din județul Hunedoara. Și în localitatea Cerbăl există un singur candidat înscris pentru fotoliul de primar, Mircea Claudiu-Costa, tot din partea PSD. La fel, la Consiliul Local nu figurează pe listele electorale decât cei 12 candidați PSD.