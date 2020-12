Alegeri parlamentare 2020. Mesajul lui Alexandru Rafila: ”Votul e sigur, nu prezintă probleme”

Alegeri parlamentare 2020. Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în prezent candidat la scrutinul general, a transmis un mesaj pozitiv imediat după ce și-a exprimat dreptul electoral.

Candidatul social-democraților pentru un loc în Camera Deputaților a spus că votarea, chiar și în pandemie, este una sigură pentru cetățeni din punct de vedere sanitar.

Medicul Rafila este conștient că numai cu profesioniști România poate trece cu bine de această pandemie de COVID-19.

Alegeri parlamentare 2020. Alexandru Rafila anunță că votul e sigur

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a votat duminică dimineață pentru alegerile parlamentare din 2020.

Imediat după ce și-a exprimat opțiunea, acesta a dat asigurări că procedura de vot este sigură, că cetățenii trebuie să voteze pentru ”profesioniști” pentru că nu este timp de ”festivism și demagogie”.

“Am votat pentru că trebuie, în primul rând. După cum se vede, votul e sigur, nu există niciun fel de problemă. Nu e timp de festivism. Nu ne putem întoarce la viaţa normală decât dacă trecem de această pandemie, iar asta se face cu profesionişti.

Nu e loc de demagogie, trebuie să scoatem ţara din criză şi trebuie să ne gândim că sistemul sanitar trebuie să performeze.

A fost o campanie neobişnuită. Aceste restricţii nu au dus la o campanie normală. Aşa cum pentru copii e important să interacţioneze între ei şi cu profesorii, şi pentru politicieni e important să interacţioneze cu oamenii.

Din păcate, nu s-a putut întâmpla, din cauza contextului epidemiologic. Votul a fost la fel ca de fiecare dată pentru mine”, a declarat Alexandru Rafila.

Rafila, candidat pentru un loc în Camera Deputaților

O voce extrem de cunoscută în pandemia de COVID-19 din România, Alexandru Rafila candidează pe listele PSD București la alegerile parlamentare.

Anunțul candidaturii sale a fost făcut pe 15 octombrie de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Rafila a promis, la acea dată, că va contribui, cu experiența sa, la crearea unei legislații eficiente pentru a ajuta țara să treacă de criza medicală.

”A fost un pas dificil pentru mine, dar având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut nu neapărat PSD, ci această țară, să avem o legislație care să facă posibil un deziderat pe care nu l-am atins – accesul universal la servicii de sănătate”, a spus Rafila în urmă cu două luni.