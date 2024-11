Alegeri prezidențiale 2024. Care sunt cele patru case de sondare acreditate să facă exit-poll-uri

Patru case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Central la alegerile prezidențiale, pentru a face exit-poll-uri, la nivelul întregii țări. Acreditările sunt valabile pentru ambele tururi de scrutin.

Patru operatori de sondare

Biroul Electoral Central a acreditat la alegerile prezidențiale patru case de sondare în vederea realizării de exit-poll-uri, atât la , duminică, 24 noiembrie, cât și la turul al doilea, la 8 decembrie.

ADVERTISEMENT

Potrivit Biroului Electoral Central pentru sondaje de opinie realizate după exercitarea dreptului de vot la urme au fost acreditate: Centrul de Sociaologie Urbană și Regională (CURS), Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

Accesul operatorilor de sondare se face pe baza acreditării Biroului Electoral Central în sediile unde sunt organizate și funcționează secțiile de votare. De asemenea, au acces în curțile acestor și la intrările din aceste curți, în perimetrul secțiilor de votare, pe străzi și în piețe publice, la o distanță de până 500 de metri. Operatorii de sondare nu au acces în interiorul camerelor unde are loc votul.

ADVERTISEMENT

Cei care realizează sondaje sunt obligați să respecte liniștea și ordinea publică și să nu intervină sub nici o formă în organizarea și desfășurarea acrutinului, al cărui prim tur are loc duminică, 24 noiembrie, cel de-al doilea fiind programat pentru 8 decembrie.

18.968 de secţii de votare la nivel național

Potrivit Autorității Electorale Permanente, 18.008.480 de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși pe listele electorale permanente. Un număr de 989.230 de cetățeni români cu drept de vot având domiciliul stabilit în străinătate vor vota la acest scrutin.

ADVERTISEMENT

Autoritatea Electorală Permanentă a mai informat că la nivel national au fost organizate 18.968 de secţii de votare. În Capitală, există aproximativ 1.300 de secții de votare. Pe sectoare, numărul lor este: Sectorul 1 – 166, Sectorul 2 – 202, Sectorul 3 – 294, Sectorul 4 – 189, Sectorul 5 – 198, Sectorul 6 – 240.

88 de observatori internaționali

„În vederea observării alegerilor pentru preşedintele României, Autoritatea Electorală Permanentă a eliberat 178 de acreditări, cele mai multe fiind solicitate de asociaţii şi fundaţii. Asociaţiile şi fundaţiile interne şi-au arătat în număr mare interesul pentru scrutinul prezidenţial din România – 58 de instituţii au solicitat acreditări”, a mai informat Autoritatea Electorală Permanentă.

ADVERTISEMENT

În plus, au fost acreditați și 88 de observatori internaționali. „Aceştia şi-au arătat în număr mare interesul pentru scrutinul prezidenţial din România”, potrivit AEP