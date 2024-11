LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale 2024, turul 1: Prezența la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câți români au votat până acum

Alegeri prezidențiale 2024, turul 1. Duminică, 24 noiembrie, peste 19 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a-și alege șeful statului. Oferta este una ”stufoasă”, pe buletinele de vot fiind nu mai puțin de 14 candidați.

La ce oră se deschid secțiile de votare din România și din diaspora. Programul complet alegeri prezidențiale 2024

Conform datelor oficiale furnizate în această toamnă de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), 18.008.480 de cetățeni cu drept de vot erau înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2024. Din acest total, 18.011.923 de cetățeni au domiciliul sau reședința în țară, iar 990.989 au domiciliul în diaspora.

Pe 24 noiembrie, toți acești cetățeni sunt așteptați la urne, pentru următorii 5 ani. Mai mult ca sigur, dacă niciun candidat nu obține 50% + din voturi, cei peste 19 milioane de români vor trebuie să se prezinte la urne și pe 8 decembrie 2024. Atunci ar urma să avem turul II de scrutin, cel decisiv.

În interiorul României, secțiile de votare se deschid duminică, 24 noiembrie, la ora 07.00. Cetățenii pot vota până la ora 21.00. Cu toate acestea, dacă la ora 21.00 mai sunt alegători dornici să-și exprime votul, programul de votare poate fi prelungit. Prelungirea se face până la ora 23.59.

”În situația în care, în ziua de duminică, la ora 21.00, președintele biroului electoral al secției de votare din țară sau din străinătate constată că în secția de votare, precum și la rând, în afara sediului acesteia, se află persoane care s-au prezentat să voteze, va prelungi votarea până cel mai târziu la ora 23.59”, a anunțat BEC.

În diaspora, românii au trei zile la dispoziție pentru a-și vota favoritul la prezidențiale. E vorba de zilele de 22, 23 și 24 noiembrie 2024, respectiv 6, 7 și 8 decembrie 2024, în turul II.

În ceea ce privește orarul de vot, secțiile de votare din diaspora vor fi deschise între orele 12.00 și 21.00, pe 22 și 23 noiembrie, conform fusului orar de la fața locului. Pe 24 noiembrie, orarul este similar celui din țară: 07.00 – 21.00.

ATENȚIE! BEC anunță că, în cazul secțiilor de votare din străinătate, în zilele de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării, ”votarea nu se poate prelungi ulterior orei 21.00″.

Unde și cum se poate vota la alegerile prezidențiale 2024, turul 1

La nivel național, pe 24 noiembrie vor fi 18.900 de secții de votare. Cetățenii din țară pot vota pe lista permanentă la secția de votare unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. Se mai poate vota și în orice altă secție de votare din afara localității de domiciliu, pe listele suplimentare.

Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente, a confirmat faptul că vom putea vota la orice secție. Asta dacă în ziua votului nu suntem în localitatea de domiciliu.

Românii care vor să afle la ce secție de votare sunt înscriși pot face acest lucru dacă introduc codul numeric personal pe site-ul al Autorității Electorale Permanente.

În diaspora, . Vorbim de cel mai mare număr de secții de votare organizate vreodată în afara granițelor țării noastre.

Românii de peste hotare pot să voteze la oricare din secțiile de votare deschise pe lângă ambasade, consulate sau institute culturale, pe liste suplimentare. Trebuie doar să dovedească faptul că au domiciliul sau reședința în străinătate.

Pentru a putea vota la prezidențiale sau la parlamentarele de pe 1 decembrie, românii din diaspora o pot face în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării. Documentul trebuie să fie însoțit de un act oficial emis de statul străin privind stabilirea reședinței:

a) cartea de identitate;

b) cartea electronică de identitate;

c) cartea de identitate provizorie;

d) buletinul de identitate;

e) paşaportul diplomatic;

f) paşaportul diplomatic electronic;

g) paşaportul de serviciu;

h) paşaportul de serviciu electronic;

i) paşaportul simplu;

j) paşaportul simplu electronic;

k) paşaportul simplu temporar.

Hartă interactivă cu prezența la vot

În ziua alegerilor prezidențiale de pe 24 noiembrie, pe site-ul dedicat realizat de Autoritatea Electorală Permanentă – – cetățenii pot urmări în timp real datele privind prezența la vot a cetățenilor la nivel național.

La fel ca la alegerile locale și europarlamentare de pe 9 iunie 2024, FANATIK vă ține la curent cu aceste informații oficiale pe care autoritățile le actualizează în mod permanent.

Rezultate oficiale şi Exit poll alegeri prezidențiale 2024, turul 1, pe FANATIK

Imediat după închiderea oficială a urnelor, în spațiul public vor apărea primele exit poll-uri realizate de sociologi acreditați. În paralel, dinspre BEC vor fi furnizate și datele oficiale după numărătoarea efectivă din cele aproape 19.000 de secții.

În acest an, Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat trei institute de sondare a opiniei publice pentru prezidențiale. E vorba de Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA) și Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS).

De asemenea, site-ul informat.ro oferă cifrele de prezență la vot în timp real. O fac eîn două modlități, într-o aplicație simplu de navigat accesibilă prin website, dar și printr-o aplicație de mobil.