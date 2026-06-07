Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Florentino Perez, anunțat câștigător de presa spaniolă

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An electoral la Real Madrid. Gruparea de pe „Bernabeu” își alege noul președinte, iar pentru această funcție se duelează Florentino Perez și Enrique Riquelme. Cei doi s-au tot luptat în declarații în ultima perioadă, dar totul este pe cale să ia sfârșit. Cum arată situația voturilor înaintea marelui deznodământ. Atât AS cât și Marca îl dau învingător pe Florentino Perez.

Alegeri prezidențiale la Real Madrid

După ce , a venit acum și rândul madrilenilor să treacă prin același proces. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a notat pe pagina personală faptul că Florentino Perez este foarte aproape să fie desemnat câștigător. În vârstă de 79 de ani, Perez ocupă această funcție din vara anului 2009, după ce o mai deținuse și în perioada 2000-2006.

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Aceeași sursă notează și că, dacă Florentino Perez câștigă, echipa va avea un nou antrenor. Mai exact, luni, 8 iunie, madrilenii ar urma să îl prezinte oficial pe „Mi-a zis peste 10, atât. Adică peste 10 milioane de euro. El mai avea un an cu Benfica și a plătit Realul”, a spus Giovanni Becali.

Curățenie de vară la Real Madrid. Ce jucători nu mai sunt doriți

Mai multe nume importante de la Real Madrid ar putea părăsi echipa în această vară, după un sezon dezamăgitor. Eduardo Camavinga, care mai are contract până în 2029, este unul dintre numele sonore care poate părăsi Santiago Bernabeu. Pe lângă mijlocașul francez, în aceeași situație de a pleca se află și Dani Ceballos, Fran Garcia, Ferland Mendy, dar și Alvaro Garcia.

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Tânărul Franco Mastantuono va fi cedat și el, dar nu orișicum. Singura opțiune acceptată de club este împrumutul, întrucât Real Madrid a investit foarte mulți bani în transferul său, iar sud-americanul încă beneficiază de încredere din partea superiorilor săi.