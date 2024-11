Alegeri prezidențiale, nou sondaj. Marcel Ciolacu, lider detașat în intențiile de vot. Ce poziții ocupă Ciucă și Simion

Un nou sondaj privind intențiile de vot la alegerile prezidențiale îl arată că lider detașat pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, care s-ar confrunta în turul doi cu liderul PNL, Nicolae Ciucă. George Simion ocupă poziția a treia, în timp ce Elena Lasconi și Mircea Geoană se află pe locurile patru respectiv cinci.

Marcel Ciolacu, lider detașat

Un sondaj de opinia privind intenția de vot la alegerile prezidențiale de luna aceasta, realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) la , îl clasează pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, în fruntea preferințelor alegătorilor.

Astfel, potrivit sondajului, Marcel Ciolacu are un scor de 29%, urmat de președintele PNL, Nicolae Ciucă, cu 19% din intențiile de vot ale respondenților. Președintele , George Simion, se află la două procente distanță de liderul PNL, cu un scor de 17%.

Locul patru este ocupat de președinta USR, Elena Lasconi, cu 16% din intențiile de vot, în timp ce independentul Mircea Geoană este creditat cu 9% din preferințele electoratului.

Cristian Diaconescu, tot candidat independent, este creditat cu 5% din intențiile de vot. Kelemen Hunor, liderul UDMR, , președintele Forța Dreptei, și independentul Călin Georgescu nu au reușit, potrivit sondajului, să adune mai mult de 1%.

Liderul PSD, perceput ca viitorul președinte al României

În privința percepției despre viitorul președinte al României, 27% din respondenți îl văd pe Marel Ciolacu la Cotroceni, 18% pe Nicolae Ciucă, 12% pe Mircea Geoană, 12% pe George Simion, 5% pe Elena Lasconi iar 1% pe Diana Șoșoacă. Totodată, 74% din cei întrebați au declarat că știu deja cu cine vor vota iar 24% au răspuns că nu știu pe cine vor vota.

Tot potrivit sondajului, la din 1 decembrie un procent de 73% din cei intervievați spun că vor merge „sigur” la vot, 19% spun că „probabil vor vota” în timp ce 4% spun că „probabil nu vor vota” iar 3% au declarat că sigur nu vor merge la vot. Sondajul a fost realizat în perioada 1-6 noiembrie, pe un eșantion de 1550 de subiecți