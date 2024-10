Alegeri prezidențiale și referendum pentru aderarea la UE în Moldova. Presa internațională este cu ochii pe confruntarea dintre Putin și Occident de la Chișinău

Peste 3,3 milioane de cetățeni moldoveni sunt așteptați duminică, 20 octombrie, la vot pentru a-și alege viitorul președinte și să decidă dacă vor modificarea Constituției în vederea aderării la Uniunea Europeană. Sondajele de opinie o dau favorită pe Maia Sandu, candidata pro-occidentală care înfruntă un grup de contra candidați pro-Kremlin, ca și opțiunea „DA” la referendum, însă alegerile se desfășoară sub un grad de incertitudine general de amestecul Moscovei.

Alegeri prezidențiale în Republica Moldova, zi decisivă pentru viitorul țării

Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică la vot în ceea ce va fi, Urnele s-au deschis la ora 07.00 și cei peste 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot au până la ora 21.00 posibilitatea de a-și exprima opinia la referendumul de modificare a Constituției cât și să-și aleagă viitorul președinte.

ADVERTISEMENT

La Chișinău sunt organizate circa 300 de secții, alte 30 sunt în regiunea Transnistria iar în diaspora au fost deschise alte 234 de secții de vot. În România, cei circa 100.000 de cetățeni moldoveni pot vota la 16 secții, dintre care trei sunt în Capitală, iar restul în marile orașe din țară.

Primul vot înregistrat la aceste alegeri a fost al unei moldovence, Ludmila Vizdoagă, care s-a deplasat peste 1000 de km din Coreea de Sud, acolo unde este stabilită, la Tokio, pentru a vota la ambasada Moldovei din capitala Japoniei.

ADVERTISEMENT

Cele mai recente sondaje o dau favorită pe din opțiunile exprimate, iar pentru modificarea Constituției s-ar pronunța 66% din moldoveni. Sondajul, realizat în urmă cu o săptămână de către CBS-AXA nu îi ia în calcul pe cei nehotărâți, adică circa 40% dintre cei sondați, un procent semnificativ care lasă o urmă de incertitudine asupra rezultatului alegerilor de duminică.

„Fiecare generaţie are misiunea sa, iar cei care au venit înaintea noastră au luptat pentru libertatea lor, pentru limba lor şi pentru independenţă. Misiunea noastră va fi de a câştiga pacea şi prosperitatea şi de a integra Moldova în familia europeană”, a declarat Maia Sandu, luna trecută, la un miting electoral.

ADVERTISEMENT

Alegeri desfășurate sub incertitudinea creată de Rusia

Însă, fără îndoială, principala incertitudine vine din acțiunile Rusiei, stat care a amenințat în mod constant Republica Moldova pentru poziția sa pro-occidentală odată cu invazia Ucrainei de către trupele rusești. Kremlinul a alimentat constant protestele antiguvernamentale din ultimii ani și a reacționat dur după ce Chișinăul i-a expulzat mai mulți diplomați și a închis canalele media de propagandă rusă.

Campania electorală a fost caracterizată de acțiuni de dezinformare prin care Rusia și reprezentanții săi locali au încercat să împiedice un vot „DA” la referendumul pentru aderarea la UE. Dincolo de campania de dezinformare online, autoritățile de la Chișinău au făcut mai multe arestări, fiind vizați membri ai rețelei lui Ilan Șor, fugarul condamnat la 15 ani de închisoare pentru rolul său în dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării.

ADVERTISEMENT

Șeful poliţiei naţionale, Viorel Cernăuţanu, anunța în urmă cu câteva zile că peste 130.000 de cetățeni au fost mituiți pentru a vota împotriva referendumului de aderarea la UE, precizând că doar în luna precedentă au fost transferați 15 milioane de dolari în conturi din Moldova deschise însă la bănci din Rusia.

Republica Moldova în atenția presei internaționale

Ziua istorică de la Chișinău a primit spații ample în presa internațională, cele mai importante publicații acordând spații largi atât alegerilor de duminică cât și Maiei Sandu.

„Moldova îşi joacă destinul său european pe fondul cumpărării voturilor, dezinformării şi mitei electorale orchestrate de Moscova. Iar preşedinta Maia Sandu candidează pentru realegere pe fondul unor tensiuni ridicate şi al acestui război hibrid cu Rusia. Va fi o zi cu dublă importanţă pentru Moldova, una dintre cele mai sărace ţări din Europa, situată între România şi Ucraina.

Duminică, Maia Sandu, un lider hotărât proeuropean şi prima femeie aleasă preşedinte al Republicii Moldova, va afla dacă va fi realeasă, într-un moment în care campania electorală a fost subminată de acuzaţii de ingerinţă rusă. Dar, în aceeaşi zi, va avea loc şi un referendum privind UE. Mai mult ca niciodată, Moldova este faţă în faţă cu destinul său european”, a scris publicația elvețiană Le Temps, citată de News.ro.

Și cei de la The Economist au scris despre alegerile din Moldova, comparând-o pe președinta Maia Sandu cu un David femeie ce se opune unui Goliath reprezentat de Rusia.

„Aflată în campanie în 15 octombrie pe uliţele noroioase ale unui sat din afara Chişinăului, ea părea surprinzător de timidă în timp ce îi invita politicos pe localnici să voteze pe 20 octombrie. Mai târziu, la o reuniune a primăriei, un grup de o sută de săteni, unii dintre ei veterani ai podgoriilor locale, ascultă cu mai mult respect decât entuziasm cum ea enumeră beneficiile aduse de preşedinţia sa, cum ar fi subvenţiile UE pentru proiecte precum canalizarea şi ambalarea fructelor pentru a îndeplini standardele UE pentru export.

Este necăsătorită şi locuieşte într-un apartament obişnuit din Chişinău. Dezinformarea rusă, care a făcut ravagii în Republica Moldova în ultimul an, a încercat să se arunce cu cruzime asupra vieţii sale private aparent fără cusur. Eroul ei, spune ea, este regretatul ei tată, un medic veterinar care a luptat pentru dreptate şi egalitate”, a scris săptămânalul britanic.

La fel, spații ample sunt acordate de către publicații precum Politico sau .

„Săptămâna aceasta, în cadrul unei vizite de campanie în satul Bardar din centrul Moldovei, unde găinile se plimbă pe străzi neasfaltate și tractoarele trec pe lângă mici podgorii, Sandu a mers din ușă în ușă, amintindu-le oamenilor să voteze. Sătenii au spus că știu care este miza. „Le-am văzut pe amândouă. Am trăit în Rusia timp de șase ani și am trăit în Portugalia. Cunosc diferența”, a spus Vasile, un pensionar, aplecat peste gardul său”, scrie Financial Times într-un material ce include opiniile mai multor alegători din Moldova.