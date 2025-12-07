Alegeri Primăria București 2025. Cine este ministrul care a așteptat la ușă deschiderea secţiei. A votat la ora 7.01

ADVERTISEMENT

Alegeri Primăria București 2025. Bătălia pentru cea mai importantă primărie din țară, cea a Capitalei, are loc duminică, 7 decembrie. 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar general.

Alegeri Primăria București 2025. Cine este ministrul care a votat imediat după deschiderea urnelor

Cetățenii s-au prezentat la urne încă din primele minute de la deschiderea secțiilor de votare, iar printre aceștia s-a numărat și un reprezentant al Guvernului. Florin Manole, ministrul Muncii, a așteptat la ușă deschiderea secției, fiind printre primii bucureșteni care și-au exprimat opțiunea electorală.

ADVERTISEMENT

Înainte de încheierea campaniei electorale, ministrul PSD al Muncii scria într-o postare pe Facebook ce înseamnă, în viziunea sa, votul util și cel inutil. „Votul util înseamnă să alegi pe cineva care are rezultate utile pentru toți bucureștenii, indiferent cu cine ar vota ei – votul inutil e când alegi să nu se facă nimic în oraș”, preciza Florin Manole.

În primele patru minute de la deschiderea urnelor, circa 1.500 de persoane au votat în municipiul București, așa cum arătau datele de pe site-ul AEP. Înainte de ora 08:00, prezența la vot este de aproape 0,8%, peste 13.000 de votanți exprimându-și opțiunea. Cea mai mare prezență se înregistrează în Sectorul 1, potrivit datelor de la această oră.

ADVERTISEMENT

Unde sunt organizate alegeri locale parțiale

Amintim că din România, pentru a-și alege fie primarul, fie președintele Consiliului Județean, așa cum se întâmplă la Buzău. Alegeri locale sunt organizate și în Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir și Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Şieu și Poienile de sub Munte (Maramureş) și Cârţa (Sibiu).

ADVERTISEMENT

Prezența la vot, la nivel național, este de 0,7%, peste 16.000 de cetățeni prezentându-se la urne. FANATIK vă prezintă datele în timp real pe parcursul acestei zile. .