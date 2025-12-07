Alegeri Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu, după ieșirea de la vot: „Rămân încrezător în șansa pe care o am”

ADVERTISEMENT

Alegeri Primăria Capitalei. Bucureștenii sunt așteptați la vot, duminică, 7 decembrie, pentru a-l alege pe noul primar general. 17 candidați au intrat în cursa electorală pentru ocuparea funcției de edil, rămasă vacantă după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României.

Alegeri Primăria Capitalei. Mesajul transmis de Ciprian Ciucu

Primii candidați care au votat sunt Ciprian Ciucu (PNL), Ana Ciceală (SENS) și George Burcea (susținut de POT). După ieșirea de la urne, candidatul PNL a făcut o declarație de presă. Ciprian Ciucu a ținut să precizeze că este încrezător în șansele sale și a chemat bucureștenii la vot.

„Am votat pentru proiecte, București dezvoltat, nu centru steril, pentru integritate, cu inima împăcată pentru această campanie. Îi chem pe oameni la vot. Din păcate este un singur tur. De-acum voi fi unul care va promova cel mai mult alegeri în două tururi. Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător în șansa pe care o am.

Au fost tot felul de manipulări prin sondaje de opinie. Rămân încrezător în șansa pe care o am. Nu mai plouă, deci să vină la vot. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc nu îmi dau seama, dar sunt încrezător”, a transmis Ciprian Ciucu.

Ana Ciceală, candidata SENS: „E o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul”

Ana Ciceală, candidata SENS la alegerile pentru Primăria Capitalei, le-a spus cetățenilor cât de important este să se prezinte la vot. „Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. Încurajez bucureștenii să voteze și le transmit că e important să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi”, a declarat candidata SENS.

Un mesaj a fost transmis de și candidatul POT, George Burcea, care și-a exprimat încrederea că „Bucureștiul se poate schimba prin noi”.

