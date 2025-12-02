Alegeri Primăria Capitalei. Cum a ajuns Cătălin Drulă în pantofii Elenei Lasconi. Dreapta vrea intervenția președintelui Dan. ”Poate împinge un vot pentru Ciprian Ciucu”

ADVERTISEMENT

Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a ajuns astăzi într-o situație similară în care s-a aflat și Elena Lasconi la ultimele alegeri prezidențiale. Atunci, conducerea USR a luat decizia de a-i retrage sprijinul electoral, însă candidata USR a rămas în cursa electorală și și-a întețit atacurile la adresa lui Nicușor Dan înaintea primului tur. Astăzi, Cătălin Drulă apare în sondaje ca fiind candidatul principal cu cele mai mici șanse, context în care s-au înmulțit apelurile pentru o retragere din cursă, ba chiar și pentru o intervenție a președintelui Dan.

Alegeri Primăria Capitalei. Cum a ajuns Drulă în pantofii Elenei Lasconi

„Voi continua lupta, pentru că aici nu este vorba doar despre USR. Este vorba despre România”, declara Elena Lasconi în luna aprilie, după ce liderii USR au decis să nu-i mai aloce fonduri pentru campania electorală și să-l susțină deschis pe Nicușor Dan. Decizia venea după ce sondajele interne ale partidului arătau șanse minime pentru ca Lasconi să intre în turul II.

Campania electorală pentru Primăria Capitalei pare a repeta într-o oarecare măsură acest scenariu, însă cu Drulă în rolul Elenei Lasconi. , cel care a retras-o pe Lasconi din fruntea listei pentru europarlamentare în vara anului 2024, pe locul patru în cursa pentru București. În acest context, tot mai multe voci – analiști politici, societate civilă, mediu universitar – au adus în discuție soluția votului util pentru a evita o victorie a Ancăi Alexandrescu în alegerile de duminică.

La nivel politic, forțele de dreapta încearcă deja o coalizare a voturilor în sprijinul candidatului PNL, Ciprian Ciucu, cel mai bine clasat candidat al dreptei. Marți, Vlad Gheorghe, candidat independent, care figura în sondaje cu mai puțin de 1%, și-a anunțat retragerea din cursa electorală și susținerea candidatului PNL. Un anunț similar a făcut și Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban – omul care a orchestrat victoria lui Nicușor Dan din 2020.

„Faptul că a avut puterea să renunțe și să își îndemne susținătorii să voteze cu Ciprian Ciucu arată că înțelege pericolul în care se găsește Bucureștiul și că nu poate accepta ca primăria capitalei să fie capturată din nou de caracatița pesedistă sau, și mai rău, să se transforme într-o tribună a extremismului prorus. Reamintesc că și REPER și Forța Dreptei au luat decizia de a îl susține pe Ciprian Ciucu”, a scris Orban pe Facebook.

Cătălin Drulă vrea dezbatere electorală

În fața acestor apeluri, candidatul USR și-a acuzat contracandidații că au refuzat să participe la dezbaterile electorale și că încearcă să câștige „printr-un joc la masa verde”.

„Când nu vrei să vii la dezbateri, înseamnă că îți e frică. Îți e frică să te arăți așa cum ești, să te confrunți cu trecutul, să se vadă personalitatea și ideile tale.

Și speri să fii ales printr-un soi de joc la masa verde. Să meargă “votul util”, sau o sperietoare, sau o poveste pe care o scriu consultanții prin reclame. O poveste pe care tu cu vocea și fața ta nu o poți susține într-o confruntare”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

De subliniat că susținătorii acestuia au acuzat și acum sondajele electorale care-l dau pe Drulă pe locul 4, ba chiar și retragerea din cursă a lui Vlad Gheorghe, acuzat acum că face jocurile PNL. Mai exact, candidatul care la alegerile europarlamentare a strâns peste 200.000 de semnături, este acuzat acum că a fost ajutat de PNL să obțină 20.000 de semnături pentru pentru a juca rolul unui „iepure” în această cursă.

„Nu e rațional să susții candidatul de pe locul patru, când pe locul unu este candidatul extremist”, și-a explicat Vlad Gheorghe susținerea pentru Ciucu.

Trebuie subliniat că cifrele Atlasintel, o casă de sondare ce operează doar online și lăudată în trecut de cei din USR, pot fi interpretate ca în defavoarea Ancăi Alexandrescu, dezavantajată de „spirala tăcerii” – fenomenul în care alegătorii refuză să spună că votează un candidat cu o percepție negativă.

Intervenția președintelui Nicușor Dan poate salva Bucureștiul

Politologul Cristian Hrituc este de părere că în acest moment chiar președintele Nicușor Dan poate deveni un factor decisiv în lupta electorală pentru Primăria Capitalei, o cursă ce se îndreaptă spre Anca Alexandrescu.

„Sondajul AtlasIntel arată un singur lucru: dacă alegerile ar fi mâine, Anca Alexandrescu ar câștiga primăria. Este singurul candidat care a avut o explozie, este pe un trend ascendent, în timp ce restul au fluctuații mici”, a scris acesta pe Facebook, subliniind că președintele Dan poate întoarce acest rezultat pentru București „făcând apel la electoratul bucureștean să îl voteze pe singurul candidat care are șanse să oprească victoria extremiștilor. Nici nu trebuie să îl pronunțe numele lui Ciucu, trebuie doar să sugereze”.

Într-o declarație pentru FANATIK, politologul a precizat că nu ne putem aștepta să vedem o reluare a scenariului cu Elena Lasconi – cu o retragere a sprijinului partidului pentru Drulă. De asemenea, acesta susține că o intervenție subtilă a președintelui ar putea fi

„Nu cred că îi va retrage nimeni sprijinul lui Drulă, cum cred că sunt foarte, foarte slabe șanse ca el să fie convins să se retragă.

În ceea ce-i privește pe social-democrați, nu trebuie ținut cont de PSD. Și ce-o să facă PSD, o să iasă de la guvernare. Vorbim de nu alt context, atunci ei sperau că lupta va fi între trei persoane, acum se poate vedea foarte clar că Anca Alexandrescu este în cărți pentru funcția de primar. Dacă PSD își menține discursul, că nu va face niciodată alianță cu AUR, probabil că nu va accepta, dar va înghiți broasca”, a declarat Cristian Hrituc, pentru FANATIK, după ce scrisese pe Facebook că liderul USR este „prea orgolios, prea încrâncenat și obtuz” pentru a realiza că „lupta asta are implicații mult mai mari, nu e vorba doar de scaunul de primar general”.

În plus, acesta este de părere că Daniel Băluță, candidatul PSD, are la fel de puține șanse la o victorie în alegerile de duminică, în condițiile în care nici el nu a mai reușit să crească în sondaje.

„Alexandrescu crește de trei săptămâni, Băluță stă la același scor. În campanie întotdeauna intri pe trend. Băluță nu prea mai are unde să crească, nu mai are spațiu de creștere. Alegătorii Ancăi Alexandrescu sunt mai mobilizați decât orice alt tip de alegător al partidelor mainstream, ei nu votează atât pentru viitorul primar, cât e un vot de protest față de establishment”, a mai precizat acesta, pentru FANATIK.

Nicușor pierde, Drulă își încheie cariera

Rămânerea în cursa electorală pentru candidatul USR ar reprezenta o primă înfrângere semnificativă pentru Nicușor Dan. Cătălin Drulă a fost candidatul pe care l-a susținut „direct” prin prezența la lansarea campaniei acestuia din urmă, este candidatul pentru care consilierul său, Vlad Voiculescu, își dedică eforturile și este candidatul pentru care a renunțat la consilierul său, Ludovic Orban.

Dincolo de asta, o înfrângere drastică pentru Cătălin Drulă ar reprezenta sfârșitul carierei politice, cu atât mai mult dacă vorbim de o victorie pentru Anca Alexandrescu și nu de una pentru Daniel Băluță.

„Principala pierdere o va avea Nicușor Dan. Pentru Drulă, el își va încheia cariera politică mare, pentru că nu va mai reprezenta nimic după ce a dus USR-ul al cel mai mic scor, insuccesul lui va cântări enorm pentru imaginea lui. Și noi probabil ne vom alege cu un primar extremist, pentru că nu cred că Băluță mai are șanse să câștige.

Nicușor Dan poate împinge un vot pentru Ciprian Ciucu, poate îndemna oamenii să iasă la vot pentru ca viitorul primar să aibă o legitimitate cât mai mare. Are pârghii de discurs fără să fie acuzat de ipocrizie. Poate îndemna bucureștenii să nu dea Capitala pe mâna extremiștilor. Ăsta va fi un mare pas înainte și dacă Anca Alexandrescu va lua primăria putem să ne așteptăm la o resetare a vieții politice și la o pierdere semnificativă pentru partidele mainstream”, a mai declarat Cristian Hrituc.

Ce spune Ludovic Orban, omul din spatele victoriei dreptei la Capitală

Fostul consilier al președintelui Dan, Ludovic Orban, a declarat pentru FANATIK că susținerea pentru Ciprian Ciucu este singura alegere rațională pentru ca Bucureștiul să nu ajungă pe mâna unui candidat extremist. Acesta a subliniat că atât în 2020 cât și la alegerile din 2024 doar alegerea rațională în susținerea lui Nicușor Dan sau a Elenei Lasconi a evitat o victorie a candidaților PSD.

„Eu am avut totdeauna o poziție rațională. M-am retras în favoarea Elenei Lasconi tocmai pentru că ea era singurul candidat din bazinul democratic care putea să intre în turul II și să strice planurile lui Ciolacu de a-l duce în turul II pe Simion. S-a dovedit că retragerea mea a dus la rezultatul scontat. În 2020, deși aproape toți colegii mei susțineau ideea de a avea un candidat propriu la Primăria Capitalei, mi-am dat seama că nu putem bate PSD-ul decât dacă unim electoratele USR și PNL. De aceea când a început competiția internă la USR am anunțat susținerea pentru Nicușor Dan.

Și la alegerile prezidențiale, la fel, l-am susținut pe Nicușor Dan pentru că era singurul candidat care putea să-l bată pe Simion. Este o decizie rațională, și noi la Forța Dreptei am hotărât susținerea lui Ciprian Ciucu. Este singurul candidat din zona de centru dreapta care poate să câștige și să împiedice câștigarea Bucureștiului de către Anca Alexandrescu”, a spus acesta, pentru FANATIK.

Ce l-ar sfătui pe Nicușor Dan

Fostul lider PNL a refuzat să spună ce sfat i-ar da acum președintelui Nicușor Dan, dar a precizat că președintele ar trebui să rămână neutru și să nu se implice în această competiție. În opinia sa, totul stă acum în mâna electoratului, care trebuie să se mobilizeze pentru candidatul cu cele mai bune șanse.

„Nu mai sunt în poziția să-l consiliez pe președinte. Sunt consecvent, și cred că președintele trebuie să rămână neutru în această competiție. Am încredere în electoratul cu discernământ că va simți pericolul ca Primăria Capitalei să intre pe mâini nepotrivite și că se va mobiliza pentru susținerea candidatului cel mai bine plasat. Deja Reper, Forța Dreptei, Vlad Gheorghe au luat această decizie de a susține candidatura lui Ciprian Ciucu”, a mai declarat Ludovic Orban, pentru FANATIK.

Orban a precizat că, în opinia sa, Cătălin Drulă nu se va retrage din această cursă electorală și nici USR-ul nu-l va împinge spre o astfel de decizie.

„Dacă mă întrebați pe mine, personal nu cred. Nu cred că vor avea înțelepciunea de a face acest lucru”, a spus Orban.