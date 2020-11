Alegeri SUA. Statele care decid noul președinte. Donald Trump pare favorit în fața lui Joe Biden

Joe Biden are garantate, în momentul de față, mai multe voturi ale electorilor decât Donald Trump, scorul fiind de 238 la 213, însă atingerea pragului necesar, de 270 de voturi, este complicată pentru ambii candidați de la alegerile prezidențiale din SUA. În majoritatea statelor indecise, Trump se află în fața lui Biden.

UPDATE 10.35: Potrivit numărătorilor parțiale prezentate de către The Guardian, în Pennsylvania, stat cu 20 de electori, Trump conduce cu 55,8% la 43%, cât are Biden, însă s-au numărat doar circa două treimi din voturi. Președintele în funcție are un avantaj zdrobitor în câștigarea celor trei voturi din Alaska, cu peste 61%, dar s-au numărat cu puțin peste o treime din voturi.

Trump are un avantaj consistent, 53,3% la 45,1%, și în Michigan (16 electori), după numărarea a circa 73% dintre opțiuni. În Wisconsin, lucrurile sunt aproape tranșate, deși teoretic există posibilitatea unui reviriment al lui Biden: 51,1% voturi pentru Trump după contabilizarea a 94% dintre opțiuni.

UPDATE 10.17: Joe Biden și-a mai adjudecat încă două voturi electorale în statul Maine, unde mai este în joc un singur vot, în condițiile în care în Maine voturile pot fi împărțite, nu alocate unui singur candidat. Astfel, Biden a ajuns la 238 de voturi și îi mai lipsesc 32 pentru a deveni președinte.

Problemele pentru candidatul democraților ar putea apărea în statele în care nu s-au anunțat câștigătorii, Trump conducând deocamdată în majoritatea dintre acestea.

Potrivit datelor prezentate de către Bloomberg, sunt nu mai puțin de opt state în care nu s-a conturat un câștigător clar.

Trump are de unde să adune voturi, Biden își pierde din elan

Este vorba de Alaska, Georgia, Maine, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania și Wisconsin. Împreună acestea totalizează 90 voturi electorale. Doar unul dintre ele a fost deja adjudecat. Este vorba de un vot din Maine în favoarea lui Biden, în condițiile în care cele patru voturi din Maine se pot împărți între candidați, unul dintre foarte puținele state în care acest lucru este posibil.

Potrivit numărătorilor parțiale, candidatul Partidului Democrat are un avans în numai două dintre acestea. Este vorba de Maine și Nevada, însă voturile lor însumate sunt numai 9, fără cel deja adjudecat de Biden în Maine.

În rest, Trump se află în față în Alaska, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania și Wisconsin, în care, în total, sunt puse la bătaie 80 de voturi electorale.

În aceste condiții, Biden ar avea nevoie să câștige în câteva state în care acum este cotat pe poziția a doua și care au un număr mare de electori, precum Pennsylvania – 20 de electori, Georgia sau Michigan – fiecare cu 16 electori. Practic, o victorie a lui Trump în Pennsylvania ar compensa integral înfrângerile în statele în care Biden este în față.

Dacă s-ar adăuga și victorii în Georgia, Michigan sau chiar North Carolina (15 electori), Trump ar trece în fața lui Biden. Astfel, Trump are mai multe locuri de unde poate aduna voturi, spre deosebire de adversarul său democrat.

Cum s-a votat în statele mari

Eventualele dispute juridice legate de rezultatele din statele cu mulți electori în care s-a conturat un câștigător clar au șanse mici să schimbe rezultatul final întrucât diferențele dintre Biden și Trump sunt prea mari pentru ca o eventuală renumărea a unor voturi să schimbe ierarhia.

Astfel Biden a câștigat clar în, cu două treimi din voturi în California, stat cu 55 de electori. În New York (29 de electori), Joe Biden a obținut 55% din voturi, iar Trump doar 43,8%, o diferență similară, 55,1% la 43% înregistrându-se și în Illinois (20 de electori).

Pe de altă parte, este incontestabilă victoria lui Trump în Texas (38 de electori), unde procentele au fost de 52,2% pentru președintele în funcție și 46,3% pentru Biden. Cei 29 de electori din Florida au fost adjudecați de Trump, cu 51,3% din opțiuni, pe când Biden a scos doar 47,8%.