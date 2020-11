Alegeri SUA. Statul-surpriză care i-a crescut lui Trump șansele pentru un nou mandat

Donald Trump este foarte aproape de o victorie în statul Florida. Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea a 96% dintre voturile exprimate, președintele american a obținut 51,2% dintre sufragii.

Ziua alegerilor americane a început în Florida, cel mai mare stat-pivot al națiunii americane, fără un favorit clar.

O victorie pentru democratul Joe Biden l-ar fi scos practic din cursă pe Donald Trump, în vreme ce victoria actualului președinte îi va oferi șansa dde a continua lupta.

În ultima lună de campanie Joe Biden a pierdut 3,5% din avantajul în sondaje

Cursa electorală s-a înăsprit în ultima lună. Biden a putut vedea cum i se micșorează avansul de la 4,5 puncte procentuale față de Trump la începutul lunii octombrie, la doar un punct procentual în noiembrie.

Peste 8,9 milioane de locuitori ai statului Florida au votat anticipat, fie prin poștă, fie în persoană. Participarea la vot a spulberat numărul voturilor anticipate din 2016 cu peste două milioane. Cu patru ani în urmă, aproximativ 9,5 milioane de oameni din Florida au votat, în total.

Din 1996, candidatul care a câștigat Florida a câștigat președinția, ceea ce face din acest stat o piesă cheie a puzzle-ului electoral.

Florida a stabilit standardul pentru alegerile prezidențiale cu rezultat strâns din 2000, când George W. Bush l-a învins pe Al Gore cu 537 de voturi din aproape 6 milioane exprimate. A durat cinci săptămâni și o decizie a Curții Supreme a SUA care a oprit numărătoarea dezordonată din Florida pentru a decide președinția.

Trump a câștigat Florida în urmă cu patru ani cu o marjă subțire, învingând-o pe Hillary Clinton cu 1,2 puncte procentuale și câștigând doar 49% din voturi. În 2012, președintele Barack Obama a câștigat Florida în fața lui Mitt Romney cu mai puțin de un punct procentual. Obama l-a învins pe John McCain cu 2,8 puncte procentuale în 2008.

Trump și vicepreședintele Mike Pence și Biden și partenera sa de candidatură, senatorul Kamala Harris, au făcut multiple opriri de campanie în Florida în ultimele săptămâni ale alegerilor, la fel ca familia lui Trump și Obama.

Cum arată harta SUA cu voturile pe state

Potrivit rezultatelor parțiale, contabilizate de publicația The Washington Post, fiecare dintre cei candidați și-ar fi asigurat până la această oră voturile a peste 100 de electori.

Situația în statele cu cel mai mare număr de electori

Colegiul Electoral este instituția care alege în mod oficial președintele Statelor Unite. În total sunt 538 de electori, fiecare stat primind un anumit număr de alegători, deoarece are reprezentanți în Congres. Fiecare stat are două voturi per senator și câte un vot pentru fiecare dintre districtele congresuale ale statului.

Situația în cele mai importante state ca număr de electori:

California are 55 de electori. După numărarea a 60% dintre voturi, Joe Biden conduce cursa electorală cu 68,5%, în vreme ce Donald Trump a obținut 29,7% dintre sufragii, potrivit The Washington Post.

Texas – 38 de electori, care cel mai probabil vor fi adjudecați de Donald Trump, care a obținut 52,2% dintre cele 89% de voturi numărate până acum, față de 46,4% pentru Joe Biden.

New York și Florida – la egalitate cu câte 29 de electori fiecare. Electorii din New York îl vor vota pe Joe Biden care a adunat 58,3% dintre voturile numărate până acum (78%), versus cele 40,4 procente ale lui Donald Trump. Președintele este câștigător însă în Florida cu 51,2% din voturi față de 47,8% pentru Biden.

Illinois și Pennsylvania – 20 de electori fiecare. Illinois merge către Joe Biden (55,8%) după numărarea a 64% dintre sufragii, Trump 42,4%, în vreme ce Pennsylvania înclină către Donald Trump (56,5%) din cele 57% de voturi numărate, Biden 41,8%.

Ohio – 18 electori. Președintele în exercițiu și-a adjudecat 53,3% dintre voturile numărate până în prezent (89%), în vreme ce Joe Biden a obținut 45,1%.

Pentru a deveni cel de-al 46-lea președinte al Americii, candidatul câștigător are nevoie de un număr de minim 270 de electori.