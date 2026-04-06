Alegeri tensionate în Ungaria: explozibilii descoperiți lângă TurkStream inflamează campania. Rusia, Ucraina și SUA, prinse în jocul electoral de la Budapesta

Alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc duminică, 12 aprilie, se anunţă cele mai tensionate din ultimii 20 de ani. Disputa electorală dintre actualul premier Viktor Orban şi principalul său rival, Peter Magyar, a depăşit cu mult sfera politicului, iar ultimul eveniment pestrecut în ţara vecină este de natură să provoace şi mai mult haos înaintea importantului scrutin. În apropierea conductei TurkStream, care leagă Serbia de Ungaria, au fost găsiţi explozibili, în cele două ţări vorbindu-se despre un sabotaj pus la cale să o arunce în aer.

Prin TurkStream se asigură 60% din necesarul de gaze ale Ungariei

Victor Orban a fost primul care a reacţionat vehement şi a sugerat că Ucraina a fost implicată în orchestrarea sabotajului. El a postat un videoclip pe Facebook în care spunea: „De ani de zile, Ucraina a lucrat pentru a întrerupe aprovizionarea cu gaze a Europei”. El a acuzat că ucrainenii au fost cei care au distrus anterior şi Nord Stream, iar acum obstrucționează transporturile de petrol ale Rusiei către Ungaria prin conducta Drujba, care trece prin Ucraina. În plus, spune că armata ucraineană continuă, de asemenea, să atace secțiunea rusească a conductei TurkStream.

Orban a ordonat protecție militară pentru secțiunea maghiară a conductei TurkStream, subliniind că aceasta furnizează 60% din necesarul național de gaze naturale al Ungariei. Bloomberg scrie că, pe lângă criticile aduse Ucrainei pentru că se opune utilizării combustibililor rusești de către alte state, Orban a sugerat și că actuala criză din Strâmtoarea Ormuz face ca poziția Kievului să pară din ce în ce mai ostilă. „Criza energetică care cuprinde Europa este fără precedent prin amploarea sa. De aceea vom avea nevoie și mai mult de energie din Rusia”, a mai transmis şeful guvernului de la Budapesta.

Péter Szijjártó acuză Ucraina, Kievul acuză o operaţiune sub steag fals a Rusiei

În privința vinovaţilor, există versiuni contradictorii, inclusiv dezvăluiri importante venite din partea unor jurnaliști cunoscuți. Mai mult, un oficial de rang înalt din Serbia a declarat că explozibilii destinaţi să arunce în aer TurkStream „proveneau din Statele Unite”, în timp ce ucrainenii şi spun că totul nu a fost decât o operaţiune sub „steag fals” a Rusiei. Cine se află în spatele acestui incident rămâne neclar, iar disputa dintre diferitele părți este de așteptat să continue și în perioada următoare.

Pe lângă Viktor Orbán, și ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a legat acest incident de atacuri atribuite Ucrainei asupra aprovizionării energetice a Ungariei. „Mai întâi, ucrainenii au orchestrat o blocadă petrolieră. Apoi au încercat să ne impună o blocadă totală prin atacuri cu drone asupra conductei Drujba din Rusia, iar acum a apărut acest incident cu explozibili”, a transmis el într-un videoclip postat pe reţelele de socializare.

În replică, Ministerul de Externe al Ucrainei a respins ferm acuzațiile. „Ucraina nu are absolut nicio legătură cu acest incident. Este foarte probabil să fie o operațiune sub steag fals a Rusiei, parte a unei intervenții mai ample în alegerile din Ungaria”, a scris purtătorul de cuvânt Heorhii Tykhyi, pe platforma X.

Avarierea TurkStream ar lăsa fără gaze Ungaria şi nordul Serbiei

De la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, în 2022, mai multe rute de livrare a gazelor rusești către Europa au devenit nefuncţionale, iar conducta TurkStream, care traversează Turcia și Balcanii, rămâne una dintre puținele rămase în uz. Anunţul descoperirii explozibililor a fost făcut de preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat într-un videoclip că autoritățile au descoperit, la câteva sute de metri de conductă, două dispozitive de mari dimensiuni, echipate cu detonator.

El a avertizat că, dacă acestea ar fi fost activate, ar fi fost întrerupt fluxul de gaze, lăsând fără alimentare Ungaria și nordul Serbiei. Dacă Vucic nu a dat detalii din anchetă, şeful serviciului de informaţii militare al Serbiei a fost cel care a dezvăluit că explozibilii descoperiți în apropierea conductei ar fi de proveniență americană.

Pentru Ungaria, TurkStream este cea mai importantă sursă de gaze naturale, în 2024 a primind prin această conductă o cantitate record de 7,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia. Unii cercetători consideră că, bazându-se pe conducta TurkStream, Ungaria ar putea deveni chiar un centru de distribuție a gazelor naturale în Europa Centrală și de Est. În ceea ce priveşte Serbia, aceasta importă zilnic aproximativ 6 milioane de metri cubi de gaze naturale din Rusia prin această conductă, la jumătate din prețul pieței.

Cum va influenţa incidentul TurkStream alegerile din 12 aprilie

Incidentul a fost dat publicităţii cu fix o săptămână înaintea alegerilor din 12 aprilie şi e de aşteptat să domine ultima săptămână de campanie electorală, în condiţiile în care principalele două partide au agende diametral opuse. este pe faţă împotriva ajutorului acordat Ucrainei şi militează pentru relaţii bune cu Rusia, în timp ce Tisz lui Peter Magyar este profund pro-UE. Ultimele sondaje arată că Tisza are un avans de 9%, însă mulţi analişti se arată sceptici cu privire la aceste rezultate şi sunt de părere că scorul va fi mult mai strâns şi rezultatul este imprevizibil.

Între timp, Magyar nu a ezitat să-l acuze pe Orban în legătură cu acest incident, scriind un articol în care spune că premierul încearcă să creeze panică în timpul campaniei. „Mai multe părți au avertizat că un astfel de incident s-ar putea produce ‘accidental’ lângă o conductă de gaze din Serbia, în timpul Paștelui. Și acum, într-adevăr s-a întâmplat. De asemenea, îl îndemn pe Orban să oprească, cel puțin în timpul sărbătorilor, acte de incitare orchestrate de consilierii ruși care vizează crearea de panică și haos”, a scris Peter Magyar.

Între timp, ancheta este în derulare, iar autoritățile sârbe spun că acţiunea de sabotaj împotriva TurkStream ar fi fost pregătită cu ajutorul unui grup de migranți. Djuro Jovanic, directorul Agenției Sârbe de Securitate Militară (VBA) a fost cel care a dezvăluit acestă informaţie, însă deocamdată nu a fost reţinută nicio persoană în legătură cu incidentul.