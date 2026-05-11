Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”

ADVERTISEMENT

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a declarat că, din punctul său de vedere, varianta alegerilor anticipate ar trebui luată în calcul în contextul crizei politice actuale, deși președintele Nicușor Dan a exclus-o. Cât de realist mai este acest scenariu? Cine are de câștigat și cine ar pierde?

Varianta alegerilor anticipate, adusă din nou în discuție

Emil Boc susține că nu ar trebui exclusă varianta alegerilor anticipate, deși este greu de obținut. „Din punct de vedere constituțional, se ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului. În alte părţi, nu e autodizolvare, ci preşedintele statului decide să dizolve Parlamentul. (…) În al doilea rând, preşedintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate.

ADVERTISEMENT

Deci, dacă şi constituţional, şi politic alegerile anticipate sunt greu de obţinut, este puţin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, a declarat primarul din Cluj-Napoca, într-o conferință de presă.

De asemenea, acesta a pus accentul pe faptul că parlamentarii și partidele care au răsturnat Guvernul ar trebui să ofere acum soluția pentru un nou Executiv. „Primul răspuns trebuie să-l ofere cei 281 de parlamentari care au dat jos Guvernul. Răspunsul noului Guvern stă în bilele celor 281 care au dat jos Guvernul. Ei au şi responsabilitatea politică şi responsabilitatea morală să formeze un nou Guvern”, a mai adăugat Emil Boc.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a exclus alegerile anticipate

În urmă cu aproximativ o săptămână, Nicușor Dan a declarat că exclude alegerile anticipate. Șeful statului a menționat că vom avea un nou guvern, un Executiv pro-occidental, într-un termen rezonabil. Tot atunci, el a îndemnat la calm.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el va chema partidele la consultări oficiale spre sfârșitul acestei săptămâni. O nominalizare de premier ar urma să fie făcută spre sfârșitul lunii mai, au precizat surse oficiale. În același timp, el va avea o serie de condiții pe care le va pune viitorului guvern, conform

ADVERTISEMENT

Cât de realistă ar fi opțiunea anticipatelor

Pe această temă FANATIK a discutat cu analistul politic Adrian Zăbavă. Acesta a afirmat că suntem într-o într-o complicată, iar ea vine și pe fondul unei crize sociale de încredere în democrație, instituții publice. Astfel, n-ar trebui să excludem nicio variantă în situația în care suntem, însă opțiunea anticipatelor este folosită și ca presiune.

„Ce vreau să subliniez prin asta este că avem un context special în care se poate întâmpla orice. De asta, cred că n-ar trebui să excludem nicio variantă de ieșire din această criză politică. E adevărat, știm cu toții, alegerile anticipate în România se pot întâmpla greu spre imposibil, ca să zic așa. Astăzi, acest scenariu este menționat de politicieni mai mult ca presiune în negocierile politice existente, după părerea mea. Mai mult, scenariul alegerilor anticipate se folosește astăzi mai mult pentru a arăta „pisica” unora care nu sunt neapărat avantajați de scenariul alegerilor anticipate. Situația ne face să nu excludem alegerile anticipate, dar trebuie să ținem cont că o majoritate de parlamentari care să își voteze propria demisie se va întâmpla cu greu”, a declarat consultantul în politică.

ADVERTISEMENT

Cine ar avea de câștigat și cine ar pierde în acest context

Cât despre cine ar avea de câștigat și cine ar avea de pierdut în cazul în care s-ar organiza alegeri anticipate, analistul Adrian Zăbavă a afirmat că considerabil în urma anticipatelor, deoarece le-ar putea aduce mai multe locuri în Parlament decât are formațiunea politică la momentul actual. Dezavantajați vor fi ceilalți.

„Fără doar și poate, AUR ar fi principalul partid care ar avea de câștigat de pe urma alegerilor anticipate și în contextul puseului de încredere, de situația în care se află Ilie Bolojan, probabil că și PNL sau un conglomerat politic, să spun așa, o coaliție politică PNL-USR pe spatele lui Ilie Bolojan s-ar putea să reușească să ia mai multe voturi decât a luat în decembrie 2024. Dar fără doar și poate, forțele politice noi, în principal AUR, valorizând votul antisistem și poziționare, așa cum arată sondajele de opinie, de astfel ar fi principalul câștigător.

În celelalte părți cred că nu există siguranța locului pe mai departe, implicit la cei neafiliați, la cei din alte grupuri mai mici, aducând aici PSD, inclusiv PNL și USR. În consecință, chiar și dacă am ajunge în fața a două nominalizări a președintelui, după ce prima ar cădea, eu cred că acest Parlament ar vota un al doilea numit de premier, tocmai pentru a nu se ajunge la alegeri anticipate”, a punctat analistul politic.