Alegerile din 9 iunie rămân comasate. Decizia anunțată de Curtea Constituţională a României

Alegerile din 9 iunie rămân comasate, potrivit deciziei CCR (Curtea Constituţională a României). Hotărârea a fost anunțată după dezbaterea sesizării Înaltei Curți cu privire la OUG pe tema alegerilor care vor fi organizate în mai puțin de o lună.

Alegerile din 9 iunie rămân comasate

Vorbim de OUG 21/2024 referitoate la . Amintim că în luna martie, magistrații de la Instanța Supremă au admis privind sesizarea „Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor OUG 21/2024”.

ADVERTISEMENT

„Curtea va judeca pe 14 mai, la ora 10.00, Ordonanţa de Urgenţă în baza căreia se organizează alegerile prin care s-au modificat în mod arbitrar şi nejustificat, cu doar 90 de zile înainte, norme şi proceduri fundamentale, printre care modul de constituire a birourilor electorale”, informa partidul REPER, potrivit

Formațiunea susținea că a fost „deposedată” de dreptul de a avea reprezentanţi în secţiile de votare şi în Biroul Electoral Central. REPER amintea că partidul are cinci membri europarlamentari, Dacian Cioloş, Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru fiind și candidați.

ADVERTISEMENT

Însă, accesul reprezentanților săi a fost împiedicat, deși potrivit REPER, normele legale anterioare le ofereau acest drept. Acum, aceste norme „se bat cap în cap” cu OUG semnată de premierul Marcel Ciolacu.

Cererile REPER și Forța Dreptei de a avea reprezentanți în Biroul Electoral Central au fost respinse pe 16 martie. BEC a precizat că cele două partide nu au obţinut mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și nu au reprezentanți în BEC.

ADVERTISEMENT

Ce se arată în Ordonanța de Urgență

Astăzi, judecătorii CCR au respins ca neîntemeiată sesizarea ÎCCJ referitoare la OUG menționată în rândurile de mai sus, la solicitarea formațiunii REPER. „Adoptând Ordonanța de Urgență am fost preocupați să respectăm Constituția, recomandările Comisiei de la Veneția și bunele practici în materie electorală, astfel încât nu am modificat ceea ce se cheamă legislație electorală.

Am făcut cuvenitele modificări numai în ceea ce privește chestiunile tehnice care țin de organizarea și de desfășurarea alegerilor. Atât Comisia de la Veneția cât și Constituția României, practica Curții Constituționale nu recomandă modificări ale legislației electorale, nu simple ajustări tehnice care sunt necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor.

ADVERTISEMENT

Din acest punct de vedere am fost preocupați de creșterea, de mărirea gradului în care cetățenii pot să-și exercite votul, de mărirea termenilor în care competitorii electorali pot să depună candidaturi. Deci nu am restrâns niciun termen, niciun drept în nicio situație, ci dimpotrivă am căutat să le lărgim”, susținea președintele AEP, Toni Greblă, potrivit Adevărul.