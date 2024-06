Alegerile în România, cronica unui dezastru anunțat. Deciziile care au dus la haosul electoral: „Acum, aceleași autorități încearcă să mușamalizeze problemele”

La trei zile de la alegerile de duminică, autoritățile nu au reușit încă să finalizeze nici măcar numărarea voturilor în multe dintre circumscripțiile electorale din țară. Mai mult, în două circumscripții electorale importante, Sectoarele 1 și 2, acolo unde diferența dintre primii doi candidați este mică, există îndoieli întemeiate privind acuratețea rezultatelor de duminică. Candidații USR, care sunt pe locul doi după rezultatele parțiale, au acuzat zeci de nereguli în procesele verbale apărute urcate pe site-ul BEC. Experții din domeniu sunt de părere că multe din aceste probleme erau previzibile, însă autoritățile au preferat să le ignore. Acum, deși multe dintre erori par evidente, aceleași autorități refuză renumărarea voturilor acolo unde neregulile sunt evidente, tocmai pentru a-și acoperi greșelile, susțin aceștia.

Alegeri locale și europene, cronica unui dezastru anunțat

Duminică seară, estimările din cu un mic avans, de două procente. Este vorba de estimările finale, de la ora 22.00. Luni dimineață, pe baza numărătorilor paralele a celor de la PNL-PSD, candidatul acestora, George Tuță, era anunțat câștigător cu un avans de câteva sute de voturi. De atunci, Clotilde Armand a publicat pe rețelele de socializare zeci de situații din secțiile de votare unde apar nereguli în procesele verbale urcate pe site-ul Biroului Electoral Central.

Unul dintre ultimele anunțuri ale acesteia vizează Secția de Votare nr.144, acolo unde, spune aceasta, din cele 193 de voturi primite în procesul verbal apar doar 6. Într-o fotografie alăturată publicată de Clotilde Armand cu . Un alt caz semnalat viza Secția de votare nr. 29, la Centrul Social Sf. Lazăr, unde acuza că în procesul verbal lipseau circa 1.000 de voturi. Din cauza acestor situații, primarul sectorului 1 a cerut oficial renumărarea voturilor din toate secțiile cu probleme. „Procesul electoral a fost viciat încă din secțiile de votare, așa cum am mai arătat. De aceea trebuie să renumărăm toate voturile în secțiile în care există evidente indicii de fraudă electorală”, a spus Clotilde Armand. Joi dimineața aceasta a anunțat recuperarea a 187 de voturi la o singură secție de votare, spunând că a depus peste 80 de sesizări fără să primească un răspuns din partea Biroului Electoral de Sector.

Situația este similară și la Sectorul 2, acolo unde candidatul USR, Radu Mihaiu este și el pe locul secund, la doar câteva sute de voturi după numărătoarele parțiale. Și acesta a prezentat nenumărate și cele urcate pe site-ul AEP. Acesta a declarat miercuri că neregulile sunt atât de multe încât numărătoarea oficială nu poate fi făcută în condițiile în care „nu se închid cheile” – adică nu ies calculele cu numărul buletinelor de vot din procesele verbale. „Nu au avut cum să închidă cheile. Într-una din secții a făcut-o operatorul STS. A făcut-o din pix, că nu-i ieșeau numerele”, a declarat acesta miercuri, într-o intervenție la Digi24.

Ambii candidați USR au cerut renumărarea voturilor în toate secțiile cu probleme, însă până acum deciziile Birourilor Electorale de Sector au fost împotrivă. Doar la Sectorul 1 miercuri seară se renumărau voturile din două secții, însă doar cele pentru Primăria Capitalei.

Situațiile cu acest tip de nereguli nu sunt însă doar în cele două sectoare din Capitală. La Brașov, o petiție online prin care se cere renumărarea voturilor a fost semnată de 20.000 de oameni, deși se pare că primarul Coliban nu susține acest efort. O altă problemă, semnalată de reprezentanții REPER este lipsa voturilor pentru partidul lor chiar din secțiile unde aceștia au votat. La fel, și candidatul independent la Parlamentul European, Vlad Gheorghe a semnalat nenumărate cazuri raportate unde voturile pentru acesta pur și simplu nu apar în procesele verbale. Aproape jumătate de milion de voturi au fost anulate după alegerile de duminică.

Între timp reacțiile politice nu au încetat să apară. Dominic Fritz a caracterizat haosul de după alegeri drept „un eșec colosal și o rușine națională”, iar Nicușor Dan a spus că birourile electorale au datoria să înlăture orice suspiciune privind corectitudinea votului. Și mai surprinzătoare a fost reacția venită din partea , ce susține candidatura lui Mircea Geoană la prezidențiale, care a acuzat „incompetența administrării alegerilor locale și europarlamentare care permite posibilitatea fraudării alegerilor”.

Sociologii sunt de părere că aceste situații pun la îndoială încrederea cetățenilor în procesul de votare, practic o nouă instituție își pierde susținerea în România. Aceștia susțin că, și dacă vorbim doar de erori neintenționate autoritățile statului au obligația de a clarifica aceste suspiciuni întemeiate.

„Urmăresc, într-un fel sau altul, alegerile astea din 1992. Am fost observator, președinte de secție de votare, am făcut parte din echipa de campanie, deci știu alegerile din toate pozițiile. Pot să vă spun că din 1992, când s-au anulat vreo 15% din voturi, dacă nu mă înșel, nu a mai fost așa brambureală la alegeri. Nu am mai avut alegeri atât de prost organizate”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu.

Comasarea, primul pas spre dezastrul de la alegeri

Experții din societatea civilă spun că prima cauză a dezastrului de după alegerile de duminică stă în comasarea alegerilor locale cu cele europene. Aceștia atrag atenția că a fost o decizie luată în pripă, care a grăbit întreg procesul de pregătire și a complicat enorm numărarea voturilor și transcrierea rezultatelor.

„O primă cauză este comasarea alegerilor. Deja era greu să se numere voturile la patru alegeri diferite, faptul că au mai adăugat una, cu proceduri diferite – nu sunt aceiași oameni care pot vota la ele – ca să nu mai vorbim că s-a adăugat și o oră inutilă pentru votare. Deci oamenii aceia au fost și mai obosiți când au început să numere voturile. Era firesc să apară o mie de greșeli”, a mai spus Mircea Kivu, care a amintit că și în urmă cu patru ani au fost aceleași probleme cu procesele verbale, iar autoritățile nu au făcut ceva pentru a le remedia.

Mai mult, acesta este de părere că problemele au fost exacerbate și de modul în care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a fost condusă de fostul președinte. Mircea Kivu a spus că acesta a dar afară din instituție nenumărați specialiști, lucru vizibil în dificultățile cu care se confruntă instituția acum.

„Apoi e vorba de Autoritatea Electorală Permanentă. Fostul președinte și actualul secretar general al autorității permanente a dat afară o groază de profesioniști care erau în stuff-ul AEP, printre care și cel care se ocupa cu corpul experților electorali și care răspundea de sistemul informatic, și asta se vede. Mulți profesioniști au fost schimbați din funcții și e clar că au apărut disfuncționalități, mai ales la nivelul soft-ului”, a mai spus sociologul.

„Vorbim de o situație îngrijorătoare, pentru că devine evident că această comasare a complicat foarte mult procesul. Au fost semnale de alarmă înainte, semnale pe care autoritățile le-au ignorat, vorbim de o responsabilitate politică aici, la AEP și MAI că au ignorat toate atenționările că lucrurile vor merge prost dacă nu se pregătesc bine. Aceleași autorități încearcă să mușamalizeze și să minimizeze importanța problemelor. Acum, reacția autorităților, AEP și MAI, este de a nu recunoaște”, este de părere și sociologul Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru inovare publică.

Acesta este de părere că principala responsabilitate revine celor de la AEP, instituție care pur și simplu nu a fost pregătită pentru scenariile neprevăzute care au apărut.

„În ce privește protejarea votării, aici responsabilitatea revine în primul rând Birourilor Electorale. Din păcate vedem că nu au fost anticipate aceste scenarii, nu există o procedură de urmat, care să fi fost discutată înainte, oamenii să știe ce să facă. Singurul scenariu anticipat a fost că lucrurile merg bine.

Într-o societate în care lucrurile nu merg bine avem însă hotărâri ad-hoc, spre exemplu suspendarea numărării voturilor nu există în lege. Birourile de circumscripție, de sector, județene, au decis suspendarea că nu mai puteau, iar BEC a zis că asta este, nu este în lege, ați decis, măcar aveți grijă ce faceți. Noi nu avem un cod electoral, nu avem proceduri și aici e problema de fond”, a mai declarat Ovidiu Voicu.

Corpul Experților Electorali fără experți

O problemă secundă, de natură sistemică, în opinia experților stă în ceea ce se numește Corpul Experților Electorali. Este vorba de președinții și vicepreședinții secțiilor de votare, cei pe care AEP trebuia să-i pregătească înaintea alegerilor de duminică. Experții consultați de FANATIK au subliniat că aici este o problemă endemică, în situația că dacă în anii 1990 cerința era ca aceștia să fie juriști, astăzi cerința este să aibă minim zece clase.

„AEP a întârziat foarte mult procesul de selecție al Corpului Experților Electorali, adică președinții și vicepreședinții secțiilor de vot. Când au început să-i selecteze au mărit indemnizațiile pentru că lumea nu era interesată și au scăzut foarte mult standardele. La început erau doar juriști acceptați, apoi oricine cu studii superioare, apoi orice studii, acum au fost studii medii și chiar fără BAC. E complicat până la urmă, nu e așa simplu.

Dacă au fost angajați târziu nici nu au fost pregătiți. Au fost niște pregătiri online. Oamenii ăia au fost sau nu atenți, știm cum e la Zoom-urile astea. Lași ecranul să meargă acolo și tu îți vezi de treaba ta că te descurci”, a mai declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

De altfel, o investigație publicată de către la jumătatea lunii mai arăta că printre cei peste 1.200 de experți electorali erau mulți membri de partid, unii cu cazier, fapt ilegal.

„E o problemă endemică. De la început a fost o problemă cu recrutarea unor oameni cât de cât competenți în acest corp al experților. Legea spunea în anii 1990 că acest corp trebuie să fie format din oameni cu studii juridice. Deci toți președinții de secție trebuie să fie măcar juriști. Apoi s-a tot coborât. Au spus să fie oameni cu studii superioare, însă acum, în ultima formă, nici nu mai știu dacă mai e necesar Bacalaureatul”, a declarat și Mircea Kivu.

Marea problemă, s-a furat sau nu s-a furat?

Pe lângă problemele născute din comasarea celor două alegeri, dinamica din secțiile de votare a fost schimbată și de „comasarea” celor două mari partide. Sociologul Ovidiu Voicu este de părere că această coaliție a dus la faptul că cele două partide nu s-au mai controlat reciproc, ba mai mult, au cooperat acolo unde au avut candidați comuni. De aceea, susține acesta, argumentul că s-a furat este întemeiat, date fiind zecile de cazuri ieșite la iveală, atât în ziua alegerilor cât și în haosul cu procesele verbale.

„Vorbim de greșeli, dar la întrebarea dacă au vrut să fure mă tem că vedem situații în care răspunsul este da. Se întorc niște metode de anii 1990, pe care le credeam uitate, aveam semnalări de buletine deja ștampilate, buletine anulate în cursul votării, falsificări de procese verbale. Este un recul al democrației în România.

Cumva s-a degradat în ultimii ani mai ales în jurul orașelor mari mai ales acolo unde au fost interese imobiliare. Degradarea procesului electoral a fost mână în mână cu dezvoltarea intereselor imobiliare. La fiecare alegeri de la Ștefănești au fost probleme, ca să dau un exemplu.

O altă cauză este comasarea partidelor, nu doar a alegerilor. Până acum, în mod tradițional, cele două sau trei partide mari stăteau cu ochii unii pe alții. Ori, acum vedem că acolo unde PNL și PSD s-au înțeles și au avut candidat unic apar probleme, pentru că nu a mai avut cine să păzească voturile”, a mai declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

De altfel, PSD a precizat că se opune renumărării voturilor în condițiile în care reprezentanții USR din secțiile de votare au semnat procesele verbale de la finalul numărătorilor. Candidații PNL-PSD de la Sectoarele 1 și 2 susțin, la fel, deciziile birourilor electorale de refuz de renumărare, spunând că nu există temei legal pentru acest lucru.

De ce refuză Birourile Electorale renumărarea voturilor?

Sociologul Mircea Kivu spune că, dată fiind complexitatea alegerilor de duminică, plus programul prelungit, o parte din erorile care au apărut în procesele verbale pot fi explicate ca erori umane. Tocmai de aceea, susține acesta, Birourile Electorale ar trebui să accepte cererile de renumărare. Doar așa poate fi protejată integritatea procesului electoral și păstra încrederea populației în corectitudinea procesului.

„Mi se pare inadmisibil că nu acceptă să re-numere acolo unde sunt dubii. Pentru că e ușor să re-numeri în câteva secții. În principiu, procesul ar trebui să fie trasabil, ca să spun așa. În secția de vot numărătoarea se filmează, este înregistrată. Președintele ia fiecare buletin, citește numele votat și îl arată la cameră. Deci, dacă ai răbdare să te uiți la filmul respectiv poți să verifici dacă este corect. Ca să nu mai vorbesc că există sacii ăia în care se poate număra. Deci, având în vedere că există condiții și există clar dovezi că s-au făcut, nu neapărat cu intenție, greșeli…

În secția de votare se face întâi o ciornă, se tot lucrează la ciorna aia până se închid nenorocitele alea de chei. Și după aia se transcrie pe curat, ca să zic așa. Mie îmi e evident că atunci când cineva a dictat și altcineva a scris cârnatul ală ce corespunde candidaților sau partidelor a sărit un nume și a decalat toate cifrele. Și atunci voturile lui Clotilde, spre exemplu, au ajuns la cineva care în mod normal are 6 voturi.

Și atunci este la fel de normal să se verifice. Și mai ales acum, singura chestie bună a comasării este că primarii vor fi instalați în funcții abia în octombrie. Deci toată vara avem timp să numărăm”, a declarat, pentru FANATIK, Mircea Kivu.

Decizie politică privind renumărarea

Ambii specialiști sunt de părere că deciziile birourilor electorale sunt unele politice privind refuzul de a renumăra voturile în secțiile unde au fost semnalate neconcordanțe în procesele verbale.

„Decizia în Birourile Electorale de Sector sau alt nivel aparține partidelor, reprezentanților partidelor. În Biroul Electoral de Sector sunt 2 juriști și cinci reprezentanți ai partidelor, adică ai majorității actuale. Biroul Electoral, care ar trebui să fie o instanță de judecată, este un organism politic”, a spus Mircea Kivu.

La fel, Ovidiu Voicu spune că aceste decizii ale birourilor electorale sunt lipsite de orice transparență, nimeni din exterior nu știe motivele și argumentele pentru care se refuză aceste cereri de renumărare a voturilor.

„Noi nu știm ce se discută în birourile de sector. E o lipsă de transparență. Niciodată nu au permis observarea ședințelor. Birourile astea sunt precum CCR, sunt juridico-politice. Sunt și niște judecători dar sunt și reprezentanții partidelor, ce discută ei acolo nu știe nimeni”, a declarat Ovidiu Voicu, pentru FANATIK.