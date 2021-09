Alegerile interne din USR PLUS se încheie joi. Care e situația în lupta Dacian Cioloș – Dan Barna

Zecile de mii de membrii USR PLUS își aleg noul președinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre cele două formațiuni.

Joi, 30 septembrie, la ora 10.00, se încheie votul pentru turul II, acolo unde au intrat cei doi co-președinți ai alianței, Dan Barna și Dacian Cioloș.

Din cele mai noi informații, furnizate de , Cioloș ar fi pe primul loc, însă nu este exclusă o revenire în ultimele ore. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în București.

Turul 2 al alegerilor interne din USR PLUS se încheie joi. Luptă strânsă între Dacian Cioloș și Dan Barna

Votul pentru s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate. Până în prezent, ar fi votat în turul 2 al alegerilor interne peste 30.000 de membri.

În aceste condiții, până la ora închiderii votului se estimează o prezență mai mare decât în primul tur. Au votat atunci 32,815 membri de partid, din cei 48.959 cu drept de vot.

Conform sursei citate, Dacian Cioloș ar avea un ușor avans în fața lui Dan Barna, dar lupta poate oricând să aibă un deznodământ diferit.

Fiind teoretic partidul mai mare din alianță, USR ar putea conta pe mai mulți oameni la vot, în timp ce PLUS și-a cam epuizat resursa electorală. Unica necunoscută este reprezentată de faptul că nu există nicio garanție că membrii USR care nu au votat încă i-ar da încredere lui Dan Barna.

Dacian Cioloș, avans în fața lui Dan Barna după turul I al alegerilor USR PLUS

Dacian Cioloș s-a impus în primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS cu 46% din voturi, în fața lui Dan Barna (43,9%) și Irineu Darău (10%). Turul doi al alegerilor interne, s-a desfășurat în perioada 23 – 30 septembrie.

Dacian Cioloș a fost votat de 15.111 de membri, Dan Barna de 14.404 și de 3.300. Totalul voturilor a fost de 32.815, adică 74,4% din totalul alegătorilor de 44.114.

În weekend, rezultatul votului online va fi validat de congresul USR PLUS care are loc la Romexpo, în București. În cadrul congresului, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroul Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.

Reamintim că în mai 2021, USR și PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș au participat ca o alianță la toate scrutinele electorale: alegeri europarlamentare, prezidențiale, locale și parlamentare.