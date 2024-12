Alegerile parlamentare și Ziua Națională i-au „blocat” pe fani! Câte bilete s-au vândut la derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj

Derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj se joacă pe 1 decembrie, Ziua Națională a României, și data în care se desfășoară alegerile parlamentare. FANATIK a aflat câte bilete s-au vândut pentru partida de pe stadionul „Ion Oblemenco”, care va începe la ora 20:30.

Stadionul „Ion Oblemenco” nu o să fie plin la ora derby-ului Oltenii nu s-au îngrămădit la casele de bilete înaintea partidei, iar FANATIK a aflat câte tichete s-au vândut pentru confruntarea din etapa cu numărul 18 din SuperLiga.

Din informațiile site-ului nostru, a vândut în jur de 3.000 de bilete înainte de ora 18:00. Lor li se adaugă și cei aproximativ 4.000 de abonați ai „juveților”, care și-au asigurat prezența la fiecare meci al oltenilor pe teren propriu la începutul sezonului.

Totuși, numărul suporterilor prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” ar putea crește în următoarele ore, ținând cont de faptul că mulți fani își cumpără bilete pe ultima sută de metri.

Gică Craioveanu, despre derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Este foarte greu să pierdem”

Gică Craioveanu a analizat derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj pentru FANATIK. „Grande” e sigur că oltenii lui Costel Gâlcă o să câștige în fața ardelenilor dacă o să aibă aceeași atitudine ca în deplasarea de la UTA Arad.

„Prima și cea mai mare așteptare este victoria. Putem să fim pe primul loc, iar asta ar da un moral imens echipei, bați o adversară care se luptă la titlu cu tine. Universitatea Craiova este o echipă incomodă pentru orice adversar.

Cu o atitudine bună este foarte greu să pierdem, dar repet, trebuie să avem o atitudine bună. Nu trebuie să ne credem superiori, trebuie să demonstrezi în fiecare meci dacă vrei să fii superior. Cred că am greșit în multe meciuri în privința asta, pentru că am crezut că suntem superiori și nu am fost.

Atunci când nu tratezi meciul cu seriozitate pierzi sau ai mari șanse să pierzi. Nu mi-a plăcut jocul în ultimele meciuri, mă aștept la mai mult. Pot să spun că sunt momente bune de joc în care îți domini adversarul și ai ocazii de gol.

Totuși, să duci 90 de minute un meci și să îl controlezi… Mai este de muncă, dar văd că echipa este pe un drum bun după victoria de la Arad, atunci când echipa a răspuns foarte bine în repriza a doua. Sunt momente de rătăcire și asta nu îmi place mie”, a spus Gică Craioveanu.