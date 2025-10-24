Sport

Alegerile pentru Primăria București schimbă data derby-ului FCSB – Dinamo. Când are loc, de fapt, meciul. Anunțul LPF

Partida dintre FCSB și Dinamo, din returul SuperLigii, nu se va putea disputa la data anunțată inițial, precizează FRF, asta pentru că un alt eveniment important va avea loc în București.
Marian Popovici, Mihai Alecu
24.10.2025 | 09:30
Meciul dintre FCSB și Dinamo va fi reprogramat, asta pentru că pe 7 decembrie o să fie alegeri
Concret, confruntarea dintre FCSB și Dinamo, care trebuia, în mod normal, să se joace pe 7 decembrie, duminică, se va disputa, cel mai probabil, cu o zi mai devreme.

FCSB – Dinamo, în altă zi din cauza alegerilor! Anunțul făcut de LPF

Meciul care suscită cel mai mult interes din fotbalul românesc și care îi face pe microbiști să se împartă în două, va fi mutat din cauza că în București urmează să fie alegeri pentru Primăria Capitalei.

„Meciul FCSB – Dinamo, programat inițial pentru duminică, 7 decembrie (etapa a 19-a), coincide cu data alegerilor pentru Primăria Bucureștiului. Pentru a evita suprapunerea cu acest eveniment, împreună cu partenerii media analizăm devansarea partidei cu o zi, cel mai probabil sâmbătă, 6 decembrie. Data și ora oficială de disputare vor fi stabilite și comunicate cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului”, este informarea din partea LPF.

Alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al țării a făcut ca postul de primar al Bucureștiului să rămână vacant. Rolul a fost îndeplinit, interimar, de Stelian Bujduveanu, cel care va fi însă nevoit să predea scaunul după alegerile din decembrie, asta dacă nu va reuși chiar el să le câștige, dacă va candida. Printre numele vehiculate că ar putea să intre în cursă sunt Cătălin Drulă, Daniel Băluță sau Ciprian Ciucu, toți fiind oameni cu legături importante în Capitală.

Dinamo, victorie în tur contra celor de la FCSB

În tur, meciul dintre Dinamo și FCSB a fost unul istoric pentru trupa alb-roșie. Aceștia au reușit să întrerupă o serie negativă ce exista deja de peste 5 ani, în care nu-și mai învingeau rivala. „Câinii” s-au impus pe Arena Națională, 4-3, datorită unui hat-trick marcat de Daniel Armstrong, la care s-a adăugat și o reușită a lui Alexandru Musi. Pentru campioana României a marcat Florin Tănase, tot un hat-trick.

Rezultatul, în etapa a 4-a a noului sezon, parcă prevestea modul în care FCSB va avea probleme. Trupa roș-albastră a fost de atunci de nerecunoscut și se află în acest moment în campionat pe locul 13, cu doar 13 puncte. De altfel, în ultima rundă, o altă bornă istorică, negativă, a fost atinsă de formația condusă de Pintilii și Charalambous. Metaloglobus a învins-o pe FCSB, 2-1, și a reușit să-și treacă primul succes în palmares, în SuperLiga, din istoria echipei.

