Alejandro Garnacho, schimb de tricouri cu fotbalistul de la FCSB. Gestul fabulos al starului lui Manchester United. Foto

Alexandru Musi a intrat pe teren în meciul cu Manchester United în minutul 77. Atacantul celor de la FCSB l-a înlocuit pe David Miculescu, .

Alexandru Musi a făcut schimb de tricouri cu Alejandro Garnacho, starul lui Manchester United

Alexandru Musi a rămas cu o amintire memorabilă de la ultima partidă din grupa de Europa League împotriva celor de la Manchester United, pierdut cu scorul de 0-2.

Puștiul în vârstă de 20 de ani s-a ales cu tricoul lui Alejandro Garnacho, mijlocașul argentinian cotat la 50 de milioane de euro. Cei doi au făcut o poză împreună la vestiare, pe care jucătorul FCSB-ului a postat-o pe contul său oficial de Instagram.

Alex Musi a reușit 3 goluri și o pasă decisivă în 23 de meciuri în acest sezon la FCSB. Extrema stângă are o cotă de 50 de ori mai mică decât Alejandro Garnacho.

Alex Musi, fotografie virală cu Alejandro Garnacho: „Care-i care?”

Fotografia lui Musi s-a viralizat rapid, iar internauții au remarcat asemănarea dintre jucătorul FCSB-ului și cel al lui Manchester United: „Care-i care?”.

Luis Phelipe a apreciat fotografia lui Musi, iar Atanas Trică l-a întrebat dacă au făcut schimb de tricouri. Alți fani au ironizat fotografia: „Garnacho a vrut să facă poză cu Musi”.

„Întrebarea e cine e mai bucuros?”, „E mai fericit Garnacho decât Musi”, „Garnacho a vrut să facă poză”, „O stea a fotbalului și lângă el un băiat cu multe tatuaje”, „Ce l-ai făcut din dribling pe Casemiro”.

Se putea mai mult cu Manchester United?

: „Meci greu. Am întâlnit o echipă mare, de tradiție. Atmosferă extraordinară, din păcate, atât am putut. Dacă dădeam gol în prima repriză, altfel s-ar fi jucat. Am dat însă totul pe teren.

Ei ne-au surprins pentru că au jucători de calitate și au arătat asta pe teren”, a spus fundașul central al FCSB la finalul partidei.