Pauza internațională oferă prilejul primelor statistici din acest sezon. Pe lângă cifre spectaculoase și recorduri doborâte chiar în startul sezonului, se iau în considerare și contraperformanțele unor jucători recent transferați, de la care se aștepta mult mai mult.
Aduși din postura de vedete sau jucători care pot fi decisivi în meciurile importante, mai mulți jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Singurul jucător din Italia inclus în acest top se află sub comanda lui Cristi Chivu, la Inter.
La prima vedere, putem observa distribuția lor în campionatele TOP 5 ale Europei: 1 din Bundesliga, 1 Ligue 1, 1 Serie A, 1 Premier League, 1 din La Liga și 6 din Premier League. Aceștia sunt jucătorii care au jucat cele mai puține minute pentru sumele de lux cheltuite pe transferurile lor:
Mijlocașul sârb al lui Inter a fost cumpărat în această vară de la Club Brugge. Stankovic nu s-a impus, cel puțin momentan, pe ”Giuseppe Meazza”. Cristi Chivu la utilizat de două ori: 7 minute cu Monza (4-1) și 8 minute cu Udinese (3-2).
Cluburile engleze au cucerit topul celor mai scumpe mutări dintre sezoane. Cap de afiș este mutarea lui Enzo Fernandez, de la Chelsea la Manchester City. Trupa de pe Stamford Bridge a încasat nu mai puțin de 145.000.000 de euro. Podiumul este completat de mijlocașul ofensiv Morgan Rogers (Chelsea) – 138.000.000 de euro și Elliot Anderson (Manchester City) – 135.000.000 de euro.
În top 10 cele mai scumpe transferuri din această perioadă de mercato, numai unul nu este în Premier League. Este vorba despre transferul puștiului-vedetă de la RB Leipzig la Real Madrid, Yan Diomande – 125.000.000 de euro.