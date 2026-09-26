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Pauza internațională oferă prilejul primelor statistici din acest sezon. Pe lângă cifre spectaculoase și recorduri doborâte chiar în startul sezonului, se iau în considerare și contraperformanțele unor de la care se aștepta mult mai mult.

Aleksandar Stankovic, în topul celor mai scumpe 10 țepe din acest început de sezon

Aduși din postura de vedete sau jucători care pot fi decisivi în meciurile importante, mai mulți jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Singurul jucător din Italia inclus în acest top se află sub comanda lui Cristi Chivu, la Inter.

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La prima vedere, putem observa distribuția lor în campionatele TOP 5 ale Europei: 1 din Bundesliga, 1 Ligue 1, 1 Serie A, 1 Premier League, 1 din La Liga și 6 din Premier League. Aceștia sunt jucătorii care au jucat cele mai puține minute pentru sumele de lux cheltuite pe transferurile lor:

Ayoub Bouaddi (Manchester City) – 95.000.000 de euro pentru 22 de minute jucate Ibrahim MBaye (Aston Villa) – 55.000.000 de euro pentru 33 de minute jucate Geovany Quenda (Chelsea) – 50.000.000 de euro pentru 27 de minute jucate Allan (Manchester City) – 37.500.000 de euro pentru niciun minut jucat Aladji Bamba (Newcastle) – 35.000.000 de euro pentru 27 de minute jucate Carlos Espi (Real Madrid) – 25.000.000 de euro pentru 21 de minute jucate Sidiki Cherif (Coventry City) – 24.000.000 de euro pentru 37 de minute jucate Aleksandar Stankovic (Inter) – 23.000.000 de euro pentru 15 minute jucate Karim Coulibaly (Strasbourg) – 20.000.000 de euro pentru 20 de minute jucate Nathan de Cat (Hoffenheim) – 20.000.000 de euro pentru 30 de minute jucate

Mijlocașul sârb al lui Inter . Stankovic nu s-a impus, cel puțin momentan, pe ”Giuseppe Meazza”. Cristi Chivu la utilizat de două ori: 7 minute cu Monza (4-1) și 8 minute cu Udinese (3-2).

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Premier League, lider detașat la transferuri în această vară

Cluburile engleze au cucerit topul celor mai scumpe mutări dintre sezoane. Cap de afiș este mutarea lui Enzo Fernandez, de la Chelsea la Manchester City. Trupa de pe Stamford Bridge a încasat nu mai puțin de 145.000.000 de euro. Podiumul este completat de mijlocașul ofensiv Morgan Rogers (Chelsea) – 138.000.000 de euro și Elliot Anderson (Manchester City) – 135.000.000 de euro.

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În top 10 cele mai scumpe transferuri din această perioadă de mercato, numai unul nu este în Premier League. Este vorba despre transferul puștiului-vedetă de la RB Leipzig la Real Madrid, Yan Diomande – 125.000.000 de euro.