Sport

Aleksander Ceferin, atac nuclear la adresa lui Gianni Infantino! Continuă războiul UEFA – FIFA

Un nou episod din războiul UEFA - FIFA! Aleksander Ceferin l-a făcut praf pe Gianni Infatino la un eveniment public: „Împăratul este gol! Gata, ajunge!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2026 | 13:40
Aleksander Ceferin atac nuclear la adresa lui Gianni Infantino Continua razboiul UEFA FIFA
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Aleksandr Ceferin, atac nuclear la adresa lui Gianni Infantino! Continuă războiul UEFA - FIFA. Foto: Hepta
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Aleksander Ceferin (58 de ani), președintele UEFA, și Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, sunt „la cuțite” de mai mulți ani, din cauza unor diferende legate de viziunile pentru dezvoltarea fotbalului. Recent, relația lor s-a degradat și mai mult, după ce forul internațional a anunțat că își dorește să privatizeze o parte din organizație.

Aleksander Ceferin, un nou atac dur la adresa lui Gianni Infantino

Ideea a fost respinsă cu vehemență în principiu în toată lumea, dar mai ales de către confederația europeană. După ceva timp, cei de la FIFA au decis să renunțe, pentru moment cel puțin, la această idee și chiar să își prezinte în mod public scuzele pentru tensiunile generate în acest context. În acest timp, s-a produs și un schimb dur de replici de la distanță între cele două foruri.

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Ce a spus președintele UEFA la Adunarea Generală a EFC

Cel mai recent, prezent la Adunarea Generală a EFC (Asociația Cluburilor Europene), acolo unde a fost încurajat de Nasser Al-Khelaifi, președintele de la PSG, să candideze pentru un nou mandat în fruntea UEFA, la alegerile din aprilie 2027, Ceferin nu a putut rata o nouă ocazie de a-l critica în termeni foarte duri pe Gianni Infantino. 

„Acum aproape 200 de ani, el (n.r.Hans Christian Andersen) a scris ‘Hainele cele noi ale împăratului’. Cu toții cunoaștem această poveste. Un împărat este convins că poartă haine magnifice, haine pe care, i se spune, doar proștii sau cei nedemni le pot vedea. Curtea sa se preface că are încredere în toate acestea până când un copil spune pur și simplu cu voce tare ceea ce toată lumea poate vedea: împăratul este gol.

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Poate că morala acestei povești este că aceste cuvinte convenabile nu pot schimba realități tulburătoare. Și lumea fotbalului a auzit recent niște cuvinte foarte convenabile. ‘Dezvoltare’, ‘democratizare’, ‘consultare’ – cuvinte folosite de fapt pentru a descrie opusul. Vânzarea unei părți din viitorul fotbalului nu devine ‘dezvoltare’ pur și simplu pentru că se numește ‘dezvoltare’.

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Impunerea unui fapt împlinit asupra federațiilor naționale nu constituie ‘democratizare’, chiar dacă se numește așa. Indiferent cât de mare este cecul. Și secretul nu devine ‘consultare’ pur și simplu pentru că se numește așa. De câte ori va trebui să se întâmple acest lucru în cluburile voastre înainte ca lumea să spună ‘destul, e de ajuns’? Ei bine, prieteni, cred că e timpul să spunem gata, e destul”, a spus Alesksander Ceferin, citat de Foot Mercato. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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