Aleksander Ceferin e sigur că turneul final EURO 2020 se va disputa anul viitor: „Suntem bine pregătiţi”

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, e convins că EURO 2020 va avea loc în vara anului viitor, după ce a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Ceferin a spus cu sunt luate în calcul mai multe variante de desfășurare a turneului final.

„Deocamdată, planificăm EURO exact aşa cum ni-l dorim”, a declarat președintele, potrivit televiziunii publice germane ARD. Ceferin a vorbit despre accesul fanilor pe stadioanele din cele 12 țări gazdă.

Printre organizatoarele turneului este și România. Din păcate, „tricolorii” nu vor fi una dintre echipele care vor evolua la EURO 2020 după ce au fost învinși în barajul cu Islanda. Campionatul European se va desfășura anul viitor, între 11 iunie și 11 iulie.

„În caz că m-aţi fi întrebat în februarie dacă sunt pregătit să înfrunt o pandemie care opreşte lumea, v-aş fi luat de nebun, însă acum suntem bine pregătiţi, suntem mai inteligenţi şi mai puternici decât anul trecut, fiindcă ştim că se poate întâmpla orice”, a spus președintele UEFA.

„Am putea face lucruri diferite. Ne gândim la soluţii fără fani sau cu 30%, 50%, 70% (gradul de ocupare a stadioanelor – n. r.). Teoretic, am putea organiza EURO în douăsprezece, unsprezece, zece, trei ţări sau chiar într-una singură. O putem face, dacă vrem”, a adăugat Ceferin.

Fostul președinte al UEFA, Michel Platini, a fost cel care a plănuit acest turneu final desfășurat în 12 țări, dar lui Ceferin nu-i place ideea: „Simbolic, este foarte frumos, dar pentru noi nu este simplu, independent de pandemie. Nu suntem foarte mulţumiţi de asta (…) Este o mare provocare, dar sunt sigur că EURO va avea loc anul viitor”.

Orașele unde se vor juca meciurile de la EURO 2020

Chestionat dacă se va mai desfășura un turneu final în mai multe țări, președintele a răspuns: „Nu cred că aş susţine din nou această idee”.

Ceferin are o părere bună despre protocoalele sanitare aplicate de UEFA: „Din luna august, noi am organizat peste 420 de meciuri internaţionale, vorbesc doar de meciuri sub egida UEFA, fără niciun incident notabil”.

Pe Arena Națională se vor juca trei partide din Grupa C a Campionatului European din 2021, plus o optime de finală. Cele 12 orașe în care se va organiza turneul final sunt: Amsterdam, Baku, Bilbao, București, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma și Sankt Petersburg.

