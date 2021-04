Aleksander Mitrovic și-a reziliat contractul cu Dinamo. E dorit de FCSB: „Nu merg. Sunt dinamovist!” Exclusiv

Portarul de 17 ani al „câinilor”, Aleksander Mitrovic, și-a reziliat contractul cu Dinamo înaintea meciului cu Astra Giurgiu din Liga 1 și este curtat de mai multe echipe din Liga 1. Dorit de FCSB, fotbalistul a declarat pentru FANATIK că e dinamovist și nu ar merge niciodată la echipa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexander Mitrovic este fiul fostului atacant al lui FC Național, Slavișa Mitrovic. Portarul care face parte din lotul României U18 a devenit jucător liber de contract, după ce Dinamo nu i-a plătit salariul în ultimele patru luni, iar Dusan Uhrin s-a văzut nevoit să apeleze la Denis Oncescu, un portar de la echipa a doua, ca rezervă pentru Gudmund Kongshavn în meciul cu Astra din play-out.

Curtat de FCSB, Academica Clinceni și FC Voluntari, dinamovistul a povestit într-un interviu pentru site-ul nostru cum cei din conducerea clubului l-au marginalizat și despre perioada în care avea doar 1000 de lei salariu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interviu FANATIK cu Aleksander Mitrovic: „Trebuia să debutez în Liga 1 cu Astra Giurgiu!”

Aleksander, de ce ai plecat de la Dinamo?

– Eram neplătit de mai bine de patru luni de zile. Mi-am depus memoriu și am devenit jucător liber de contract începând de ieri, după ce s-a judecat și recursul. Din păcate am plecat din cauza domnului George Trandafir! Am câștigat procesul, aveau 15 zile să îmi vireze banii și nu s-a întâmplat asta.

ADVERTISEMENT

A început și campionatul și aveam meci cu Progresul Spartac. Eu am fost trimis să mă antrenez cu echipa a doua două zile și cu o zi înainte am aflat că domnul Trandafir l-a mințit pe Emil Ursu, antrenorul de la echipa a doua! I-a spus că eu nu am drept de joc, deși nu era adevărat. Apoi am venit de la România U18, unde am jucat cu Ungaria și mi s-a spus că nu sunt în lot că sunt obosit, deși eu am zis că pot și vreau să joc! Ei știau deja că sunt eu obosit.

Mai sunt și alți colegi în aceeași situație?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Robert Moldoveanu și Ricardo Grigore, despre care se știe. Mai e și Răzvan Matei de la Dinamo U19.

„Au sunat-o încontinuu pe mama după ce am rămas liber!”

Nu a încercat nimeni să te facă să continui la Dinamo?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Doar după ce am devenit liber, au sunat-o de mai multe ori din conducerea clubului pe mama mea. A încercat și Mario Nicolae și domnul Mulțescu, mai mulți. Să fim sinceri, nu s-a insistat foarte mult. La început când am depus memoriu și acum la final. Au sunat-o încontinuu pe mama!

Domnul Trandafir a făcut eforturi ca eu să nu mai continui la Dinamo după ce a aflat că mi-am depus memoriu, chiar dacă aveam o relație bună cu dânsul. Ne salutam mereu. După care, a fost avansat într-o altă funcție și ne întâlneam și nu mă mai saluta când trecea pe lângă mine! Și asta mai multe zile.

ADVERTISEMENT

S-a scris că ești dorit de FCSB și FC Voluntari…

– Am fost contactat de mai multe echipe din Liga 1. Am fost contactat de FCSB, FC Voluntari, Academica Clinceni și Concordia Chiajna. Eu însă îmi doresc să merg să joc afară și o să merg în Italia în probe. Nu am impresar, dar tatăl meu se ocupă. El știe tot (n.r. Slavișa Mitrovic, fostul atacant al lui FC Național). Iau în calcul toate echipele, nu e 100% că voi merge în străinătate. O să merg unde îmi este mie cel mai bine. E posibil să rămân și în Liga 1!

ADVERTISEMENT

„Nu aș accepta o ofertă de la FCSB! Vreau să joc în străinătate!”

Ai accepta o ofertă de la FCSB?

– Sincer nu cred că aș accepta. Probabil vor veni cu o ofertă foarte bună, pe care tatăl meu o să o accepte, dar eu probabil nu cred că aș accepta să merg la FCSB! Nu vreau să merg acolo, sunt dinamovist.

Ai vreun regret legat de perioada la Dinamo?

– Normal! Îmi pare foarte rău că plec. Am crescut în Ștefan cel Mare și am petrecut aproape șase ani aici. Cel mai rău îmi pare pentru că Dinamo are cei mai frumoși suporteri din Liga 1. Dacă aș fi rămas, cu siguranță aș fi ajutat Dinamo și aș fi jucat din tot sufletul să salvăm echipa.

„Aș fi debutat 100% cu Astra în seara asta!”

Crezi că meritai mai multe șanse?

– Cu siguranță! Puteam și eu să debutez la echipa mare. Am vorbit chiar cu domnul Mulțescu după meciul cu Astra Giurgiu și mi-a spus că dacă va rămâne o să debutez cu Astra în campionat 100%! Sigur debutam dacă rămânea domnul Mulțescu. Chiar aveam șanse mari să joc de la anul.

Gudmund Kongshavn are 7000 de euro salariu, tu aveai 1000 de lei….

– 7000 de euro are salariu? Mie mi-a mărit salariul de la 1000 de lei la 2000 de lei! Nu am 6000 de lei așa cum s-a scris. Dar dacă Gudmund Kongshavn are 7000, atunci cred că meritam și eu mai mult de 2000 de lei! Nu există astfel salarii pentru juniori la Dinamo. Mi-a promis domnul Trandafir și domnul Bălănescu că o să îmi mărească salariul atunci când o să vin la echipa mare, ceea ce nu s-a întâmplat.

„Am avut 1000 de lei salariu la Dinamo!”

– Apoi am ajuns al doilea portar și mi-au spus că o să îmi mărească salariul și iar nu s-au ținut de cuvânt. Vreau să îi mulțumesc mult pe această cale domnului Trandafir că nu a vrut să îmi bage mie banii și așa m-a pierdut Dinamo! Dacă nu era domnul Emil Ursu cred că rămăneam și acum cu 1000 de lei salariu! Atât, nu vreau să vorbesc de rău pe Dinamo. Mie chiar îmi pare rău.

Ce portari din Liga 1 îți plac?

– Îmi place foarte mult de Arlauskis. Cred că e cel mai bun portar străin care a jucat în România! Mi-a plăcut mereu și cred că e cel mai bun din Liga 1.

„Dusan Uhrin e un antrenor care se impune!”

Ai lucrat cu Dusan Uhrin. Cum ți se pare?

– Întradevăr, am făcut câteva antrenamente cu Dusan Uhrin în primul mandat la Dinamo. Este un antrenor care se impune și mie îmi place foarte mult!

Cine te-a ajutat de la Dinamo?

– Am lucrat cu domnul Cătălin Mulțescu un an și jumătate și și-a pus foarte mult amprenta asupra mea! Dar am lucrat doar cu și după pandemie. M-a crescut și m-a ridicat. Domnul Andrei Neagu, care m-a promovat la centrul de copii și juniori.

Cum ți se par antrenamentele la Dinamo?

– Toată lumea era mulțumită de antrenamentele cu domnul Mulțescu. După părerea mea, George Neagu e cel mai bun preparator fizic din România! Am înțeles că o să continue la Dinamo. E foarte imporant că va continua.

Crezi că poate retrograda Dinamo?

– Eu sincer nu mă gândesc la retrogradare și sunt convins că băieții vor reuși să scoată echipa din criză și sunt motivați și cred că pot câștiga toate meciurile rămase!

„M-aș întoarce la Dinamo doar pentru suporteri!”

Te-ai mai întoarce la Dinamo?

– Cu siguranță! Susțin echipa în continuare și le transmit suporterilor că îi iubesc! O să îmi fac card DDB și le urez mult succesc. Să scape de la retrogradare și lucrurile să revină la normal. M-aș întoarce la Dinamo doar pentru suporterii ăștia minunați! Ei au ajutat pe toată lumea și așa mi-am primit și eu banii.

A fost impus la echipă Cătălin Hîldan Jr.?

– Nu vreau să vorbesc eu despre asta. Îl cunosc foarte bine pe Cătălin Hîldan și îmi e prieten foarte bun. Muncește foarte mult, chiar dacă nu are cel mai mare talent. Muncește foarte mult și vrea să debuteze la Dinamo. Momentan pe postul lui sunt Andrei Radu și Steliano Filip.