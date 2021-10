Alertă alimentară! Sute de mii de ouă cu provenienţa falsificată, vândute pe piaţa din România

Decizia de a desfășura ca urmare a volumului ridicat de alerte semnalate în ultimul timp prin Sistemul Rapid de Alertă privind Alimentele și Furajele (SRAFF).

Au fost vândute câteva sute de mii de ouă cu proveniență contrafăcută

Mihai Ponea, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a precizat joi că pe piața românească au fost vândute câteva sute de mii de ouă cu proveniență contrafăcută de o rețea activă în circa 4 țări membre ale Uniunii Europene. Ulterior rețeaua de furnizare a fost depistată și lichidată, precizează în Agerpres.

„Avem situaţii de falsificare a ouălor, situaţii din ce în ce mai des întâlnite în ceea ce priveşte fraudele. Ultima speţă, pe care o avem de zilele trecute: ouă cu provenienţă Bulgaria şi Macedonia sunt trimise în Grecia, se ştampilează cu origine Grecia şi se vând pe piaţa din România. Este un fals grosolan, în primul rând de origine, de păcăleală a consumatorului, sau chiar acele ouă pot proveni din zone cu restricţii de gripă aviară, de salmoneloză şi aşa mai departe”, a ținut să menționeze vicepreședintele ANSVSA, conform .

Ouăle pot fi transportate fără timbru

Conform sursei citate, Regulamentul european prevede că ouăle pot fi transportate la prima fermă, către primul punct de colectare, fără timbru, cu condiția să fie notificat statul în cauză.

„Împreună cu autorităţile greceşti, (reprezentanţii ANSVSA, n.r.) au intrat pe o filieră de falsificare a ouălelor şi e o anchetă în desfăşurare. Ouăle provin din Bulgaria şi din Macedonia. Regulamentul european permite ca de la prima fermă către primul centru de colectare să le duci neştampilate, cu condiţia să anunţi statul-membru respectiv, (în acest caz, n.r.) că pleacă un transport de la ferma din Bulgaria sau Macedonia către Grecia. Ei le-au trimis (în Grecia, n.r.) fără să notifice autoritatea competentă, au ajuns în Grecia, le-au ştampilat ca provenind dintr-o fermă din Grecia şi au vândut sute de mii de ouă pe piaţa din România”, precizează Mihai Ponea.

„Am prins această filieră, am stat până când am adunat şi încă adunăm în continuare (informaţii, n.r.), pentru că este extrem de dificil să prinzi o astfel de reţea, fiind angrenate 3-4 state membre. Dar am descoperit reţeaua, am înlăturat-o şi încercăm să vedem dacă mai există şi alte filiere în România care procedează aşa. Aceste ouă falsificate au fost pe piaţă, ele nu se mai regăsesc acum pe piaţă. Am prins reţeaua şi am eliminat-o”, a menționat în încheiere vicepreşedintele ANSVSA.

Carne de pasăre provenite din Polonia cu Salmonella

Alerta era cu privire la introducerea pe piața din României a loturilor de carne de pasăre provenite din Polonia în care s-au depistat Salmonella, dar și serotipuri cu risc crescut la adresa sănătății consumatorilor. În cursul acestui an, s-au înregistrat 28 de sesizări prin RASFF cu privire la carnea de pasăre sau la ouă cu Salmonella, provenite din comerțul intracomunitar, semnalează ANSVSA.

„Statistic, comparativ cu perioada august-octombrie a anului trecut, s-a înregistrat, în aceeași perioadă a acestui an, o creștere cu aproximativ 40 % a notificărilor de alertă care implică carnea de pasăre, produsele din carne de pasăre, provenite din Polonia”, se precizează în .

„Pentru a reduce riscul pentru sănătatea publică, reprezentat de consumul acestor produse pentru să ANSVSA a dispus, începând de săptămâna trecută, o intensificare a controalelor oficiale la nivelul depozitelor frigorifice de destinație, a platformelor logistice ale supermarket-urilor, unităților de reambalare carne de pasăre, unităților de tranșare a cărnii de pasăre, care fac comerț intracomunitar cu carne de pasăre, dar și cu privire la comercializarea ouălor provenite alte state membre, pentru a se verifica dacă se respectă standardele de comercializare a acestora”, se mai anunță în comunicat.

Care este scopul anchetei

În comunicat se mai precizează faptul că se urmărește prelevarea de probe pentru a ști care sunt loturile de carne de pasăre contaminată cu Salmonella enteritidis și/sau Salmonella typhimurium, în vedere ca acestea să fie supuse unei analize în laboratoare acreditate.

Aceste în care nu este respectată legea privind comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ce sunt pentru consumul. ANSVSA urmărește cu această anchetă să aplice anumite măsuri de asigurare a calității cărnii și ouălelor de pasăre pentru a nu prezenta nici un risc pentru sănătate.