Alertă de explozie la o stație GPL din București. Pompierii au evacuat peste 50 de persoane pe o rază de 100 de metri

Acolo ar exista scurgeri de gaze de la o stație GPL, care ar fi fost închisă în urmă cu 3-4 zile pentru că au fost descoperite mari nereguli în urma unor controale. Mai exact, prefectul Capitalei a transmis că stația nu respecta distanța regulamentară din schițele inițiale ale amplasamentului.

Alertă de explozie la o stație GPL din București

peste 50 de oameni fiind evacuați din această zonă, pe o arie de 100 de metri. Din imagini se putea vedea cum autoturismele încă circulau, deși exista riscul unei explozii. De asemenea, se puteau vedea și oameni în zonă, care , conform

Potrivit surselor DC News, stația GPL a fost închisă în urmă mai multe zile, după ce s-au constatat mai multe nereguli. Cu toate acestea, după ce s-a stabilit un perimetru de 100 de metri și s-a reușit montarea unui robinet de siguranță, peste robinetul inițial al stației GPL, există șanse reale ca situația să nu scape de sub control.

De altfel, prefectul Capitalei transmite că ”pericolul a fost neutralizat”. “În urmă cu cinci minute, pericolul a fost neutralizat. A ajuns acolo proprietarul stației împreună cu cei de la ISU. Se așteaptă o firmă specializată pentru a transvaza tot gazul din acel rezervor.

Stația a fost închisă de ISCIR în urmă cu trei zile. Nu a fost închisă pentru probleme tehnice, ci pentru că nu mai respecta distanțele regulamentare din schița inițială a amplasamentului. Prima grijă a fost să neutralizăm pericolul. Informațiile le am de la ISU București-Ilfov”, a declarat Rareș Hopincă.

Au comentat situația și reprezentanții ISU București, cei care au ajuns primii la fața locului. “Am ajuns la locul intervenției. Am făcut un dispozitiv de perdea de apă peste stația GPL, după care împreună cu reprezentantul operatorului economic s-a montat urgent o supapă de siguranță, iar acum nu mai sunt scăpări în atmosferă.

Am evacuat inclusiv o sală de sport din apropiere, unde se disputa un meci de handbal. De asemenea, am evacuat 50 de persoane din zonă. Am ajuns în timp util și au fost luate măsurile necesare.

Am reușit să rezolvăm problema,” a declarat col. Alexandru Precup, inspector-șef ISU București. Așadar, de această dată a fost evitată o tragedie precum cea de la Crevedia, însă bucureștenii vor rămâne temători să știe că între blocuri există bombe cu ceas în Capitală.

Tragedia de la Crevedia a determinat autoritățile să pornească controale la toate stațiile GPL și benzinăriile din țară, în special în cele din București. Aici au fost descoperite multe nereguli, un exemplu fiind situația din Sectorul 6 al Capitalei. Aici, din 40 de stații GPL doar una are autorizațiile la zi, dar nu respectă distanța minimă legală față de imobilul din vecinătate.