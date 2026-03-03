Alertă de fraudă! Cum încearcă escrocii să-ți spargă contul de WhatsApp. Mesajul primit de români: „Aveți un colet pe numărul dvs.”

ADVERTISEMENT

Românii au fost, din nou, bombardați cu mesaje frauduloase care îi pot lăsa fără conturile de WhatsApp și, în cel mai rău caz, să-i lase și pe cei dragi fără bani, dacă nu sunt vigilenți. Tot mai multe persoane au primit, în loc de urare cu ocazia venirii primăverii, un mesaj însoțit de un link dubios. Ce spun specialiștii în securitate cibernetică și cât de greu este de identificat cel care trimite astfel de mesaje tip SMS.

Escrocheria „coletul”: cum te poți alege cu contul de WhatsApp spart

Românii s-au lovit de o nouă tentativă de fraudă, după ce au primit un simplu SMS. Numărul de telefon este unul obișnuit, astfel că atacatorii nu par dubioși la prima vedere. În mesaj se anunță faptul că persoana contactată are un colet și trebuie să își aleagă lockerul în care dorește să fie lăsat.

În acest fel, potențiala victimă este îndemnată să acceseze linkul atașat. Mesajul este unul care pare că este trimis de o companie de curierat. Cu toate acestea, accesarea linkului poate avea consecințe grave. Oamenii sunt redirecționați spre un site care arată identic cu cel al firmei de livrări, însă, este o clonă.

Pe pagina deschisă va apărea un număr de AWB, după care scrie că pachetul este în tranzit și trebuie ridicat de urgență dintr-un locker. Oamenii sunt puși să selecteze un punct de livrare pe hartă, iar confirmarea se face instant, așa cum se întâmplă și într-un caz real. Oamenii sunt, apoi, informați că vor primi o notificare pe , însă dacă nu primesc înseamnă că au făcu ceva greșit.

Următorul pas este cel mai periculos: oamenilor le este sugerat să intre în aplicația WhatsApp și să ofere acces. În momentul în care atacatorii primesc acces, pot trimite mesaje în numele victimelor și să ceară familiei sau apropiaților din lista de contacte bani sub diferite pretexte.

Ce spune un expert în securitate cibernetică despre această tentativă de escrocherie

Pentru a obține mai multe informații utile, FANATIK a luat legătura cu expertul în securitate cibernetică Alexandru Panait. Acesta ne-a oferit câteva detalii importante din acest mesaj, detalii la care să fim atenți și în alte cazuri. Astfel, specialistul observă, la o primă vedere, faptul că mesajul este trimis de pe un număr de telefon normal, însă linkul nu seamănă cu unul autentic.

„În acest mesaj putem să vedem cu claritate că atacatorul încearcă să impersoneze pe cei de la FanCourier. Din link putem să ne dăm seama că există un „y” care nu se află pe niciun din domeniile oficiale ale celor de la Fan și, de asemenea, este pus un parametru acolo, care e numărul destinatarului”, a declarat fondatorul , Alexandru Panait.

În ce condiții se pot afla mia multe informații despre atacatori

În același timp, expertul în securitate cibernetică a subliniat faptul că locația unui număr de telefon nu poate fi identificată. De asemenea, fondatorul Gov-Smart, Alexandru Panait, subliniază că falsificarea unui număr de telefon „este extrem de dificilă” și poate fi făcută doar prin breșe de securitate de la operatorul de telefonie mobilă. Totuși, el ne spune în ce condiții se pot afla mai multe informații despre atacatori cu ajutorul numărului de telefon de pe care au trimis mesajul.

„Informațiile care se pot afla despre atacator depind foarte mult în funcție de greșelile pe care le-a făcut acesta. Dacă a folosit acel număr și pentru alte activități, atunci automat este foarte ușor de făcut asocierea. În cazul în care nu a fost folosit acel număr și pentru alte activități, ci doar pentru activitățile frauduloase, iar în operațiunile de folosire al acelui număr pentru activitățile frauduloase nu s-au lăsat urme de identificare a atacatorului, atunci este extrem de dificil de identificat”, a mai explicat Alexandru Panait, expertul în .

Cât de greu pot fi identificați escrocii

În acest context, fondatorul Gov-Smart ne-a oferit detalii despre cum s-ar putea ajunge, totuși, cât mai aproape la prinderea escrocilor. Alexanadru Panait dă detalii despre cât de aproape pot fi autoritățile de atacatori, în funcție de modalitatea prin care aceștia efectuează atacul.

„În cazul folosirii rețelelor 3G și 4G precizia de identificare a unui atacator este undeva între 100 și 300 de metri longitudine și latitudine, iar în cazul folosirii rețelei de 5G, atunci precizia este undeva între 10 și 50 de metri. Dar, din nou, dacă, spre exemplu, atacatorul se află într-un complex, care are blocuri foarte înalte și folosește 5G pentru atacuri și nu își dezvăluie identitatea prin modul în care efectuează atacul, tot vor fi limitate autoritățile să identifice exact care este persoana care a efectuat acel atac. Se poate identifica, în cel mai bun caz, care este cartierul în care locuiește acea persoană, ceea ce este insuficient, din păcate”, a mai punctat Alexandru Panait, fondator Gov-Smart și expert în securitate cibernetică.