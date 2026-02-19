Alertă de fraudă pe WhatsApp: ”Îmi împrumuți 2000 de lei până diseară?” Reprezentanta unui cunoscut ONG a depus plângere la poliție

ADVERTISEMENT

Un cititor FANATIK, Mihai, ne-a semnalat o tentativă de fraudă care capătă amploare în România și care folosește încrederea dintre prieteni ca principal instrument de manipulare. Totul a început cu un mesaj aparent banal, primit pe o rețea de socializare.

„M-a întrebat un prieten dacă am primit cei 2.100 de lei solicitați. Nu înțelesesem nimic. Eu nu cerusem bani, nu primisem nimic și nici nu știam despre ce e vorba”, ne-a spus Mihai. În realitate, prietenul său fusese victima unei scheme de compromitere a contului de Facebook și WhatsApp. După preluarea controlului asupra contului, atacatorii au trimis mesaje către persoanele din agenda victimei, solicitând sume de bani sub diverse pretexte urgente. De cele mai multe ori, mesajul este scurt și presant: „Mă ajuți cu 2.000 de lei până diseară?”, urmat de indicarea unui cont bancar sau a unui IBAN.

Schema este simplă, dar eficientă: încrederea elimină suspiciunea. Sumele nu sunt verificate de nimeni, iar presiunea timpului reduce șansele ca victima să sune pentru confirmare. Un caz similar a implicat o reprezentantă a organizației feministe Centrul Filia. În numele acesteia au fost ceruți 2.000 de lei „până diseară”, prin mesaje transmise din contul său compromis, via Whatsapp.

Reprezentantă a Centrului Filia, victimă a rețelei de escroci

FANATIK a contactat persoana în cauză. Din motive de siguranță, identitatea sa nu este dezvăluită. Reprezentanta Centrului Filia ne-a confirmat că i-a fost virusat contul și că urmează să depună plângere la Poliție și la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

DNSC este instituția națională responsabilă cu securitatea cibernetică a României. Aceasta monitorizează amenințările informatice, gestionează incidentele de securitate și oferă suport tehnic și recomandări pentru protejarea utilizatorilor și a infrastructurilor digitale. În ultimii ani, instituția a emis numeroase avertizări privind fraudele online, inclusiv tentativele de phishing și compromitere a conturilor de social media.

„Contul mi-a fost virusat. Voi face plângere la Poliție și la DNSC”, ne-a transmis reprezentanta organizației. În numele ei s-au cerut 2.000 de lei.

Specialiștii în securitate cibernetică explică faptul că astfel de fraude pornesc, de regulă, de la un link malițios trimis prin mesaj privat. Nu este prima oară când astfel de fraude au loc în mediul online. Povestea e întâlnită inclusiv la așteptarea comenzilor de colete făcute virtual.

Atenție la mesajele de la firmele de curierat

În ultimele săptămâni, tot mai mulți utilizatori din România raportează o nouă prin SMS și WhatsApp în care escrocii își dau drept cunoscute pentru a convinge oamenii să vireze bani pe baza unei „problemă” cu livrarea unui pachet. Această schemă face parte dintr-un val de smishing, adică phishing prin mesaje text, semnalat de autoritățile de securitate cibernetică.

Coletele neplătite, noua găselniță a infractorilor

Mesajele încep de obicei cu o notificare aparent oficială: „Aveți un colet la numărul dvs.” sau „Coletul nu a putut fi livrat”. Ele par să provină de la servicii celebre de curierat și includ logo-uri sau nume cunoscute, precum cele folosite de companii care livrează frecvent pachete în România. Mesajul te îndeamnă să alegi un locker, să plătești o taxă de livrare sau să „confirmi detalii” pentru ca pachetul să ajungă la tine, dar link-ul din SMS te duce de fapt către un site fals construit de infractori. Sfatul experților este să sunați de fiecare dată când vi se solicită o sumă: în cazul firmelor de curierat, sunați direct la companie, iar dacă e vorba de un prieten, oricât de bun ar fi, sunați-l personal înainte să virați banii în contul trimis.