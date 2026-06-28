Sport

Alertă înainte de Africa de Sud – Canada! Rapperul Drake a pariat o sumă uriașă pe calificarea echipei. Continuă blestemul?

Fanii canadieni sunt extrem de îngrijorați după ce rapperul Drake a pariat o avere pe victoria trupei lui Jesse Marsch în fața Africii de Sud, duel din 16-imile CM 2026. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Dragos Petrescu
28.06.2026 | 21:43
Alerta inainte de Africa de Sud Canada Rapperul Drake a pariat o suma uriasa pe calificarea echipei Continua blestemul
ULTIMA ORĂ
Fanii canadieni, în alertă, după pariul plasat de rapper-ul Drake înaintea meciului cu Africa de Sud de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Fazele eliminatorii de la CM 2026 încep în această seară, primul duel din 16-imile de finală aducându-le față în față, la Toronto, pe Canada și Africa de Sud. Selecționata pregătită de Jesse Marsch pleacă cu prima șansă la calificare, însă fanii „Frunzei de arțar” au devenit extrem de sceptici în ceea ce privește victoria favoriților lor, deoarece rapperul Drake a pariat nu mai puțin de 770.000 de dolari pe victoria canadienilor. Problema este reprezentată de faptul că celebrul artist a făcut de-a lungul timpului numeroase astfel de pronosticuri, iar de cele mai multe ori, echipa sau sportivul pe care aceasta a mizat, a pierdut în cele din urmă.

Alertă de gradul 0 pentru Canada, după ce Drake a pariat 770.000 de dolari pe un succes împotriva Africii de Sud la CM 2026!

Rapperul canadian în vârstă de 39 de ani este cunoscut în întreaga lume datorită numeroaselor hit-uri pe care le-a scos în ultimele două decenii, fiind extrem de apreciat pentru discografia sa. Totuși, în ceea ce privește lumea sportului, rapperul este privit cu ironie de către internauți, asta datorită faptului că, de-a lungul timpului, acesta a plasat numeroase pariuri pe platforma Stake, fiecare dintre ele având mize uriașe, însă la final, mai mereu pronosticul său s-a dovedit a fi unul eronat.

ADVERTISEMENT

Tocmai din acest motiv, fanii canadieni au intrat în panică. În dimineața zilei de duminică, artistul a postat o fotografie pe pagina sa oficială de Instagram, în care a ținut să arate fanilor ceea ce a mizat el la primul meci eliminatoriu de la CM 2026. Pronosticul său a fost „Canada se califică”, iar suma de bani pe care a pariat-o este una colosală, și anume 770.000 de dolari. În cazul în care canadienii se vor impune, artistului îi va intra în cont 1 milion de dolari, așadar profitul ar fi de 230.000 de dolari.

Canada, mare favorită în fața Africii de Sud, în 16-imile de finală de la CM 2026

Odată ce vestea că Drake a pariat pe Canada a devenit cunoscută la nivel național, o mulțime de fani au adresat mesaje ironice pe rețelele de socializare, exprimând ideea că trupa lui Jesse Marsch se află acum într-un adevărat pericol. Totuși, selecționata „Frunzei de arțar” nu ar trebui să aibă probleme în meciul cu „Bafana Bafana”, spun specialiștii, asta datorită lotului net superior pe care îl au la dispoziție.

ADVERTISEMENT
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e...
Digi24.ro
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația

Chiar și așa, selecționata africană nu trebuie subestimată absolut deloc, ea făcând deja o victimă importantă la actuala ediție de Campionat Mondial. Este vorba despre Coreea de Sud, o națională care arată mai bine pe hârtie decât trupa lui Hugo Broos, însă în cele din urmă, „Bafana Bafana” a câștigat cu 1-0 și i-a lăsat acasă pe asiatici. De asemenea, meciul cu Africa de Sud este primul pe care Canada nu îl va disputa pe teren propriu, partida având loc pe SoFI Stadium din Inglewood (SUA).

ADVERTISEMENT
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”....
Digisport.ro
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
  • 1,33 este cota SUPERBET pentru pronoticul „Canada se va califica în optimile de finală la CM 2026”
Africa de Sud – Canada, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Echipele de...
Fanatik
Africa de Sud – Canada, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Echipele de start!
Ce urmează pentru David Popovici după medaliile de aur de la Settecolli! Este...
Fanatik
Ce urmează pentru David Popovici după medaliile de aur de la Settecolli! Este cea mai importantă competiţie a anului
David Popovici, medalie de AUR în finala de la 200 de metri liber...
Fanatik
David Popovici, medalie de AUR în finala de la 200 de metri liber la Settecolli! Record al competiției
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu...
iamsport.ro
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu îl suportă fostul atacant pe 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!