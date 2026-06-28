Alertă înainte de Africa de Sud – Canada! Rapperul Drake a pariat o sumă uriașă pe calificarea echipei. Continuă blestemul?

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Fazele eliminatorii de la încep în această seară, primul duel din 16-imile de finală aducându-le față în față, la Toronto, pe Canada și Africa de Sud. Selecționata pregătită de Jesse Marsch pleacă cu prima șansă la calificare, însă fanii „Frunzei de arțar” au devenit extrem de sceptici în ceea ce privește victoria favoriților lor, deoarece rapperul Drake a pariat nu mai puțin de 770.000 de dolari pe victoria canadienilor. Problema este reprezentată de faptul că celebrul artist a făcut de-a lungul timpului numeroase astfel de pronosticuri, iar de cele mai multe ori, echipa sau sportivul pe care aceasta a mizat, a pierdut în cele din urmă.

Alertă de gradul 0 pentru Canada, după ce Drake a pariat 770.000 de dolari pe un succes împotriva Africii de Sud la CM 2026!

Rapperul canadian în vârstă de 39 de ani este cunoscut în întreaga lume datorită numeroaselor hit-uri pe care le-a scos în ultimele două decenii, fiind extrem de apreciat pentru discografia sa. Totuși, în ceea ce privește lumea sportului, rapperul este privit cu ironie de către internauți, asta datorită faptului că, de-a lungul timpului, acesta a plasat numeroase pariuri pe platforma Stake, fiecare dintre ele având mize uriașe, însă la final, mai mereu pronosticul său s-a dovedit a fi unul eronat.

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Tocmai din acest motiv, fanii canadieni au intrat în panică. În dimineața zilei de duminică, artistul a postat o fotografie pe pagina sa oficială de Instagram, în care a ținut să arate fanilor ceea ce a mizat el la primul meci eliminatoriu de la . Pronosticul său a fost „Canada se califică”, iar suma de bani pe care a pariat-o este una colosală, și anume 770.000 de dolari. În cazul în care canadienii se vor impune, artistului îi va intra în cont 1 milion de dolari, așadar profitul ar fi de 230.000 de dolari.

🚨 𝗡𝗘𝗪: It's not South Africa vs Canada anymore, it's Drake vs Canada. 🇨🇦😭 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Canada, mare favorită în fața Africii de Sud, în 16-imile de finală de la CM 2026

Odată ce vestea că Drake a pariat pe Canada a devenit cunoscută la nivel național, o mulțime de fani au adresat mesaje ironice pe rețelele de socializare, exprimând ideea că trupa lui Jesse Marsch se află acum într-un adevărat pericol. Totuși, selecționata „Frunzei de arțar” nu ar trebui să aibă probleme în meciul cu „Bafana Bafana”, spun specialiștii, asta datorită lotului net superior pe care îl au la dispoziție.

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Chiar și așa, selecționata africană nu trebuie subestimată absolut deloc, ea făcând deja o victimă importantă la actuala ediție de Campionat Mondial. Este vorba despre Coreea de Sud, o națională care arată mai bine pe hârtie decât trupa lui Hugo Broos, însă în cele din urmă, „Bafana Bafana” a câștigat cu 1-0 și i-a lăsat acasă pe asiatici. De asemenea, meciul cu Africa de Sud este primul pe care Canada nu îl va disputa pe teren propriu, partida având loc pe SoFI Stadium din Inglewood (SUA).

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