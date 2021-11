Alertă de incident major în Anglia. Două trenuri s-au ciocnit și cel puțin 17 persoane au fost rănite

Două trenuri s-au ciocnit duminică în Marea Britanie. Incidentul a avut loc în apropiere de Salisbury. Mai multe persoane au fost rănite, iar autoritățile au declanșat alertă de incident major.

La locul incidentului au intervenit rapid 50 de pompieri, ambulanțe și trei elicoptere.

Se pare că incidentul ar fi avut loc după ce unul dintre trenuri a lovit un obiect.

Alertă de incident major în Anglia. Două trenuri s-au ciocnit și cel puțin 12 persoane au fost rănite

Accident cumplit în Marea Britanie. Două garnituri de tren s-au ciocnit în Salisbury, un oraș din sud-vestul Angliei. au fost rănite 17 persoane, dar niciuna nu a avut nevoie de spitalizare.

Potrivit BBC, totul s-a petrecut în jurul orei locale 19.00 la ieșirea din tunelul Fisherton. Ultimul vagon al trenului 1708 a deraiat după ce ar fi lovit un obiect. Acesta venea de la Portsmouth Harbour și se îndrepta spre Bristol Temple Meads.

Incidentul a stricat semnalizarea, iar trenul 1720 care venea dinspre Londra Waterloo s-a ciocnit cu acesta. 17 persoane au fost rănite în accident, dar niciuna nu este în stare gravă.

“Mai multe persoane au fost rănite dar, din fericire, nimeni nu a murit”, au declarat polițiștii.

au ajuns mai multe ambulante, trei elicoptere și 50 de pompieri.

Pompierii au salvat un bebeluș

În tren se aflau aproximativ 300 de persoane, potrivit declarațiilor autorităților.

“Tocmai intram în stația Salisbury și trenul s-a simțit un pic zdruncinat. Tocmai mă ridicasem și îmi pusesem haina pe mine și telefonul în buzunar, când a avut loc un impact masiv și am căzut peste masă.

Masa s-a desprins de pe perete și am ajuns sub o altă masă. Au spart geamurile și am ieșit pe fereastră. A fost foarte înfricoșător”, a povestit Lucy Gregory,

“Am fost aruncată de perete și s-a auzit un zgomot puternic. În vagonul în care mă aflam era o doamnă care a fost aruncată de pe scaun în peretele de lângă ușă.

Am auzit și am văzut că în trenul Temple Meads era un bebeluș de trei săptămâni care a fost salvat din tren de către pompieri și, din fericire, se simte bine. Când am coborât din tren, l-am văzut pe pompier legănând bebelușul în brațe și apoi am văzut cum mamei i s-a dat copilul”, a povestit o altă pasageră.