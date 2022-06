Alertă de Jubileul Reginei. Piața Trafalgar din Londra, evacuată din cauza unui pachet suspicios. Martorii vorbesc de o explozie

Poliția britanică a precizat sâmbătă că a evacuat pentru scurt timp Piața Trafalgar din Londra, aproape de locul unde urmează să aibă loc ulterior o serie de evenimente pentru a marca jubileul de platină al Reginei Elisabeta.

„Incidentul a fost acum încheiat și piața se va redeschide în timp util”, a transmis poliția londoneză într-un mesaj postat pe Twitter.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că mai devreme au fost efectuate mai multe verificări în zona care este la mică distanță de locul unde urmează să fie organizat , în cursul acestei zile.

El a spus că incidentul ar fi implicat un pachet suspect.

Poliția Metropolitană nu a oferit informații despre natura incidentului, însă, într-un mesaj pe Twitter, a transmis că agenții de poliție sunt la fața locului și a sfătuit populația să nu se deplaseze în această zonă.

Mai mulți utilizatori de rețele sociale au raportat că au auzit o bubuitură puternică în zonă. Jon Hansen, un reporter al WGN Radio, a spus că a văzut o mașină cu toate geamurile sparte și a auzit o explozie.

Într-o postare pe Twitter, el a scris: „Am ieșit în grabă din hotelul Trafalgar din cauza unui vehicul suspect de afară. Coborând grăbiți, am văzut o mașină cu toate geamurile sparte.

„În ieșirea din zonă am auzit o explozie. Hotelul ne-a spus că poliția așteaptă evacuarea înainte de o detonare controlată”, a scris acesta pe Twitter, potrivit publicației .

O femeie care stătea la hotelul Trafalgar St James a spus că clădirea a fost evacuată și a încărcat un videoclip cu oameni care alergau afară și se uită pe stradă.

Just been evacuated from our hotel in Trafalgar Square due to there being a suspicious car unattended outside

— Caitlin (@ktgreenan)