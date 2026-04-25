Alertă după CFR Cluj – U Cluj 1-0. Probleme pentru Issouf Macalou, abia a reușit să ajungă la autocar! Video Exclusiv

U Cluj se confruntă cu încă o problemă după accidentarea lui Lukic de la încălzirea meciului cu CFR Cluj. Issouf Macalou, vizibil afectat de o accidentare suferită în timpul partidei
Alex Bodnariu, Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
26.04.2026 | 00:13
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Issouf Macalou, probleme vizibile la mers în drumul spre autocar. Foto: FANATIK
Universitatea Cluj a plecat fără niciun punct din Gruia, iar CFR Cluj continuă să spere la titlul de campioană în urma acestui rezultat. Pentru „șepcile roșii” un lucru mai grav decât înfrângerea din această seară ar putea fi accidentările celor mai buni jucători din atac, Jovo Lukic și Issouf Macalou (27 de ani).

Issouf Macalou, probleme medicale după derby-ul Clujului

Issouf Macalou a fost titular în meciul cu CFR Cluj din Gruia, însă a părăsit terenul după mai puțin de o oră de joc. El nu a mai putut continua din cauza unei accidentări, iar la finalul partidei a părut clar afectat. Ivorianul s-a îndreptat spre autocar șchiopătând, iar aceste imagini dau emoții mari fanilor și conducerii lui U Cluj.

Macalou este unul dintre cei mai importanți oameni de atac ai lui Cristiano Bergodi din acest sezon. Pe lângă viteza sa și calitatea incredibilă în duelurile unu la unu, fotbalistul african are și cifre foarte bune. Cu nu mai puțin de 6 goluri și 13 assisturi, Macalou se află în topul contribuțiilor decisive din SuperLiga României.

Issouf Macalou după CFR Cluj - U Cluj 1-0

De ce nu a jucat Jovo Lukic în derby-ul Clujului

Universitatea Cluj a avut un dezavantaj uriaș în derby-ul orașului Cluj. Cristiano Bergodi nu a putut să se bazeze pe golgheterul campionatului, Jovo Lukic, iar această veste a venit chiar înaintea fluierului de start. FANATIK a aflat motivul: bosniacul nu a putut juca din cauza unor probleme la un nerv al spatelui.

Fără Lukic pe teren, U Cluj a trimis unicul șut pe poarta lui Mihai Popa abia în ultimele minute ale întâlnirii și nu a reușit să încrie niciun gol. În acest sezon, vârful bosniac, care a fost lăsat liber de Universitatea Craiova, a înscris 18 goluri și se află pe primul loc în topul marcatorilor.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!