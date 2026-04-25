Alertă după CFR Cluj – U Cluj 1-0. Probleme pentru Issouf Macalou, abia a reușit să ajungă la autocar! Video Exclusiv

Universitatea Cluj a plecat fără niciun punct din Gruia, iar CFR Cluj continuă să spere la titlul de campioană în urma acestui rezultat. Pentru „șepcile roșii” un lucru mai grav decât înfrângerea din această seară ar putea fi accidentările celor mai buni jucători din atac, Jovo Lukic și Issouf Macalou (27 de ani).

Issouf Macalou, probleme medicale după derby-ul Clujului

Issouf Macalou a fost titular în meciul cu CFR Cluj din Gruia, însă a părăsit terenul după mai puțin de o oră de joc. El nu a mai putut continua din cauza unei accidentări, iar la finalul partidei a părut clar afectat. Ivorianul s-a îndreptat spre autocar șchiopătând, iar aceste imagini dau emoții mari fanilor și conducerii lui U Cluj.

din acest sezon. Pe lângă viteza sa și calitatea incredibilă în duelurile unu la unu, fotbalistul african are și cifre foarte bune. Cu nu mai puțin de 6 goluri și 13 assisturi, Macalou se află în topul contribuțiilor decisive din SuperLiga României.

De ce nu a jucat Jovo Lukic în derby-ul Clujului

Universitatea Cluj a avut un dezavantaj uriaș în derby-ul orașului Cluj. Cristiano Bergodi nu a putut să se bazeze pe golgheterul campionatului, Jovo Lukic, iar această veste a venit chiar înaintea fluierului de start. FANATIK a aflat motivul: .

Fără Lukic pe teren, U Cluj a trimis unicul șut pe poarta lui Mihai Popa abia în ultimele minute ale întâlnirii și nu a reușit să încrie niciun gol. În acest sezon, vârful bosniac, care a fost lăsat liber de Universitatea Craiova, a înscris 18 goluri și se află pe primul loc în topul marcatorilor.