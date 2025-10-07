Alertă fără precedent a meteorologilor! Este prima dată când se întâmplă așa ceva în România: ”Nu am avut cod roșu!”

România trece printr-un moment fără precedent! Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru prima dată în istorie un cod roșu de ploi abundente care vizează cinci județe și București. Cantitățile de apă anunțate sunt uriașe, iar autoritățile avertizează populația să evite deplasările și să fie pregătită pentru posibile inundații și viituri rapide.

Avertizare fără precedent pentru cinci județe și București

Situația actuală reprezintă o premieră istorică pentru sud-estul României, o zonă care, de-a lungul anilor, a fost afectată în principal de avertizări de cod portocaliu pentru ploi abundente, dar niciodată de avertizări de maximă severitate. Reprezentant oficial al Administrației Naționale de Meteorologie a explicat că, deși România a mai înregistrat coduri roșii de ploi, acestea au vizat alte regiuni ale țării.

„În urma centralizării realizate până în acest moment, vă aducem la cunoștință faptul că de-a lungul anilor, partea de sud-est a țării s-a aflat sub incidența avertizărilor generale cod portocaliu pentru ploi abundente, dar nu cod roșu.

Cod roșu pentru ploi abundente am avut în 2022, dar pentru județele Vâlcea și zona de munte a județelor Argeș și Gorj, iar în 2024 pentru județul Galați”, a declarat Oana Catrina, meteorologul de serviciu de la ANM, în exclusivitate, pentru FANATIK.

De ce precipitațiile din acest sunt atât de periculoase

În continuare, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale de Meteorologie a subliniat că locuitorii sud-estului României se confruntă cu o situație extrem de rară, pentru care autoritățile trebuie să fie pe deplin pregătite.

Ultimul cod cu care s-a confruntat această zonă a fost unul portocaliu, emis în 2021, și servește drept reper istoric.

„Punctual, ultimul cod portocaliu pentru ploi abundente, pe zona respectivă, a fost în octombrie 2021”, a mai menționat oficialul ANM.

Cât de diferite sunt ploile din 2025 față de codul portocaliu din 2021

În octombrie 2021, a emis un cod portocaliu de ploi abundente pentru sud-estul României, inclusiv județele Constanța, Călărași și Ialomița. În acea perioadă, ANM a estimat că se vor acumula cantități de apă între 60 și 90 l/mp, cu posibilitatea ca în unele zone să atingă 100 l/mp.

În comparație, avertizarea actuală din octombrie 2025 este mult mai severă. În județele Constanța, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Ialomița și București, ANM prognozează acum cantități de apă de 110–120 l/mp într-un interval scurt, ceea ce reprezintă un fenomen excepțional cu risc major de inundații locale și torenți.

Cum se pregătesc autoritățile în fața potopului

România se confruntă cu o situație meteorologică fără precedent. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru prima dată în istorie, un cod roșu de ploi abundente, care va intra în vigoare marți seara, de la ora 21:00, și va fi valabil până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00.

Avertizarea vizează județele, Giurgiu, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și București unde meteorologii anunță cantități record de precipitații, de peste 80-100 de litri pe metru pătrat, în unele zone putând depăși chiar 120 l/mp, echivalentul unei luni întregi de ploi căzute în doar 24 de ore.

„Ne așteptăm la un fenomen extrem, cu acumulări de apă în timp scurt și posibile pagube materiale semnificative”, a transmis ANM într-un comunicat oficial.

Ce măsuri au fost luate pentru județele aflate sub avertizare maximă

Potrivit ANM, în aceste electrice frecvente, rafale de vânt de peste 70 km/h și posibile căderi de grindină. Hidrologii avertizează că nivelul râurilor mici poate crește brusc, cu risc de viituri rapide și inundații locale severe.

Codul roșu a fost extins parțial și spre Ilfov, Giurgiu și București, unde va fi valabil cod portocaliu, însă meteorologii nu exclud ca avertizarea maximă să fie prelungită dacă intensitatea ploilor va continua să crească în cursul nopții.

Autoritățile au activat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, iar ISU a fost mobilizat preventiv în toate cele trei județe aflate sub avertizare maximă.

În ce județe afectate de codul roțu se închid școlile?

Din cauza avertizării de cod roșu emisă de meteorologi pentru ploi torențiale și vijelii, autoritățile din județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025, pentru a proteja elevii și personalul didactic.

În București și județul Ilfov, unde avertizarea este valabilă de marți seara până miercuri la ora 15:00, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a propus suspendarea cursurilor cu prezență fizică. Decizia finală urmează să fie luată în cadrul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.