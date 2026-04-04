Alertă! Ianis Hagi a ieșit accidentat din duelul românilor din Turcia! Fotbalistul nu a putut continua partida. Video

Probleme medicale pentru Ianis Hagi. Mijlocașul naționalei României a fost trimis titular în meciul pe care echipa sa l-a jucat sâmbătă, după manșa din deplasare, în fața celor de la Gaziantep, formația la care evoluează Alex Maxim și Deian Sorescu. Hagi a părăsit terenul accidentat înainte de finalul primei reprize.

Ianis Hagi s-a prăbușit pe teren! Mijlocașul naționalei a ieșit accidentat în Gaziantep – Alanyaspor

Ianis Hagi s-a prăbușit pe suprafața de joc în minutul 39 al întâlnirii dintre Gaziantep și Alanyaspor. Mijlocașul român alerga spre marginea terenului, iar un adversar l-a șicanat din spate. Contactul nu a părut unul agresiv. Nu este clar dacă a existat un genunchi încasat de Ianis sau dacă fotbalistul a simțit pur și simplu o problemă musculară.

Ianis Hagi leaves the field injured — TheFootballZone (@football_t69515)

Mijlocașul român a rămas întins pe gazon. Colegii săi au venit în preajma sa pentru a vedea dacă Ianis Hagi este în regulă din punct de vedere medical, însă acesta a făcut semn că nu poate continua jocul. În locul lui a intrat Kaya, care, la doar două minute distanță, a reușit să deschidă scorul din pasa lui Lima.

Ianis Hagi a fost taxat pentru meciul slab făcut în fața Turciei

, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Mijlocașul de la Alanyaspor a făcut o partidă modestă și a fost criticat pentru aportul său din joc.

„Noi am jucat vreo 7 în seara asta (n.r. joi, la Istanbul). Cred că nea Mircea a greșit puțin echipa de start. Eu îl cunosc foarte bine, e un tip sentimental, care ține mult cont de persoanele care l-au ajutat în viață. (n.r. Te referi la faptul că i-a dat credit lui Ianis Hagi? Că i-a dat banderola?)

Da, la banderolă. Eu aș fi început cu Nicolae Stanciu, nu aș fi început cu Hagi. Nea Mircea trebuie să înțeleagă că una e Ianis, alta e Gică”, spunea Dănuț Lupu despre Ianis Hagi.