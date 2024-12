Alertă în București. Un adolescent de 17 ani a fost dat dispărut, după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 1 și nu s-a mai întors

Polițiștii bucureșteni trag un semnal de alarmă. Florea-Ștefanov Răzvan, în vârstă de 17 ani, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Adolescentul a fost dat în urmărire la nivel național.

Ați văzut această persoană? Sunați la 112!

Polițiștii din București au intervenit în cazul unui adolescent de 17 ani, dat dispărut. Florea-Ștefanov Răzvan a plecat de la o adresă din Sectorul 1 și nu s-a mai întors.

„Astăzi, 11 noiembrie 2024, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unui minor, care a plecat de la o adresă din Sectorul 1 și nu a mai revenit până în prezent”, au transmis autoritățile.

Minorul are o înălțime de 1.75 m, greutate de 65 de kilograme, păr brunet și ten deschis. La data dispariției purta pantaloni de trening de culoare neagră, gri închis, o bluză neagră de trening și pantofi sport multicolori.

„Polițiștii au demarat procedurile de depistare a minorului în cauză, acesta fiind dat în urmărire la nivel național. Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112”, a mai transmis sursa citată.

De asemenea, tânărul a fost văzut, ultima oară, în zona Universitate, pe data de 10 decembrie, în jurul orei 17.30. Potrivit părinților, minorul este diagnosticat cu tulburare din spectru autist, sindrom Asperger.

Român dat dispărut în Italia

Un tânăr de 21 de ani este , imediat după ce acesta a ajuns în Italia. Din data de 5 decembrie, . Leonard Ioan Sisca a aterizat, în acea zi, pe aeroportul din Ciampino.

Familia a încercat să ia legătura cu tânărul prin intermediul apelurilor telefonice, însă în zadar. Mama tânărului a decis să alerteze autortitățile. Asociația Penelope Lazio se implică în găsirea acestuia.

Bărbatul are o înălțime de 1,7 metri, 65 de kilograme, păr șaten și ochi căprui. În plus, acesta are numeroase tatuaje pe corp. Pe articulațiile mâinii drepte are tatuat numărul 1973, pe articulațiile mâinii stângi – 1974, numărul 69 pe pometele stâng, iar numărul 6 pe tâmpla stângă.

La momentul dispariției purta o jachetă gri, o pereche de pantaloni bej, pantofi sport Adidas, o șapcă cu alb și negru, iar pe umăr avea un rucsac cu culorile albastru și negru.