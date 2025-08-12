News

Alertă în Dâmbovița, după ce un deținut a evadat din penitenciar. Bărbatul era condamnat pentru act sexual cu un minor

Este alertă în Dâmbovița, după ce un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat. Polițiștii au oferit câteva informații și cer sprijinul populației
Codrina Menţel
12.08.2025 | 21:50
Alertă în Dâmbovița, după ce un deținut a evadat din penitenciar. Foto: hepta.ro/ ANP/ colaj Fanatik

Milosu Ion, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a evadat din închisoarea situată în județul Dâmbovița. Acesta fusese condamnat la cinci ani și zece luni pentru act sexual cu un minor.

Deținut evadat, căutat de polițiști

S-a dat alarma în Dâmbovița, după ce Milosu Ion, un deținut în vârstă de 35 de ani, a reușit să evadeze din Penitenciarul Mărgineni. Anunțul a fost făcut în seara zilei de marți, 12 august.

Acesta a fost condamnat la cinci ani și zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor. Administrația Națională a Penitenciarelor a precizat faptul că a sărit gardul în timp ce lucra în blocul alimentar.

„Marţi, 12.08.2025, în jurul orei 18.00, s-a constatat că deţinutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani şi 10 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unităţi în timp ce se afla la activităţi lucrative la blocul alimentar”, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

Autoritățile fac apel la populație

Bărbatul este căutat acum de echipe ale penitenciarului, jandarmi și polițiști de frontieră. În acest context, sursa menționată a precizat că au fost dispuse măsuri specifice precum: blocarea căilor de acces pe posibilele direcţii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova, Poliţia de Frontieră, Inspectoratul Jandarmeriei Române.

Oamenii legii precizează faptul că părăsirea fără autorizare a locului de deținere este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani. De asemenea, au oferit câteva informații cu privire la fugar și au făcut apel la populație.

„Deținutul are înălțimea de 1, 70 m, statură atletică mediu, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten închis, păr negru închis, barbă nerasă, iar la momentul părăsirii punctului de lucru purta tricou gri, pantaloni negri, adidași negri, șapca neagră.

Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul Mărgineni, la numărul de telefon 0245/660210”, se mai arată în comunicatul autorităților.

