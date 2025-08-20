News

Alertă în Europa. Ce sunt „virusurile de valiză” care apar pe continent. Simptomele care ar trebui să îi alarmeze pe turiști

Un nou virus periculos face din ce în ce mai multe cazuri în Europa. Deja au apărut primele cazuri de infectare, iar specialiștii sunt în pericol.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 17:45
Alerta in Europa Ce sunt virusurile de valiza care apar pe continent Simptomele care ar trebui sa ii alarmeze pe turisti
Ce este „virusul de valiză” care face din ce în ce mai multe cazuri în Europa. Simptomele la care trebuie să fim atenți. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay

Specialiștii în sănătate publică din Europa sunt în alertă maximă din cauza așa-numitelor „virusuri de valiză”, aduse de turiști din zonele exotice. În Regatul Unit, de exemplu, autoritățile sanitare au raportat un număr record de cazuri de chikungunya, iar la călători veniți din Brazilia a fost confirmat primul caz de oropouche. Spania este una dintre țările aflate sub supraveghere.

Ce sunt „virusurile de valiză” care apar în Europa

Profesorul Simon Clarke, microbiolog la Universitatea din Reading, avertizează că turismul intens spre regiunile tropicale crește riscul de aducere a unor boli rare în Europa. Chikungunya și oropouche, două infecții transmise de țânțari, provoacă simptome severe, de la febră și dureri articulare invalidante, până la encefalită și meningită în cazurile grave.

„Pe măsură ce britanicii, și europenii în general, călătoresc în locuri mai calde, mai aproape de ecuator, este din ce în ce mai probabil să aducă înapoi infecții neobișnuite”, a declarat microbiologul Simon Clarke pentru The Sun, conform As.com.

În primele șase luni ale anului 2025, Marea Britanie a raportat 73 de cazuri de chikungunya, aproape triplu față de anul trecut. Majoritatea pacienților au călătorit recent în Sri Lanka, India și Mauritius. Virusul se manifestă prin simptome precum febră mare, erupții cutanate și dureri articulare atât de intense încât pacienții abia se pot mișca.

Boala transmisă de țânțari care a apărut și în Europa

Oropouche, cunoscut și drept „febra leneșului”, este mai puțin cunoscut, dar la fel de periculos. Boala este transmisă prin țânțari și musculițe, iar simptomele seamănă cu cele ale febrei dengue: febră, greață, vărsături și rigiditate musculară. În Europa, primele cazuri confirmate în 2025 au fost aduse din Brazilia și Cuba, inclusiv în Spania și Italia.

Specialiștii avertizează că riscul crește pe măsură ce oamenii călătoresc mai mult și țânțarul-tigru se înmulțește în Europa. Această specie se adaptează ușor la orașe, se înmulțește repede și este principalul transmițător al bolilor chikungunya și oropouche. În acest context, măsurile de prevenție rămân foarte importante.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
