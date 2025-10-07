Alertă în fotbalul mondial! Cazul lui Lamine Yamal atrage atenția asupra unei direcții distrugătoare pentru vedetele de zeci de milioane de euro

Cel mai recent raport al FIFPRO, publicat de Marca, privind volumul de muncă al fotbaliștilor, dezvăluie cifre despre ceea ce mulți avertizau deja. Iar Lamine Yamal este exemplul perfect al direcției în care se îndreaptă fotbalul, dacă nimeni nu apasă pe frână.

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal a jucat peste 130 de meciuri

La doar 18 ani, extrema Barcei a jucat 130 de meciuri profesioniste și 9.772 de minute. Aproape de două ori mai multe decât Iniesta, Xavi sau Fàbregas la aceeași vârstă. A jucat cu 31% mai multe minute decât Bellingham, pe când acesta avea 18 ani, iar englezul era deja considerat un caz extrem.

Barcelona și Federația Spaniolă, au schimbat, prin intermediul antrenorilor, acuzații cu privire la starea sa fizică și tratamentul primit. Hansi Flick, antrenorul lui de la club, a punctat: “Este păcat. A mers la echipa națională cu dureri, a jucat… Asta înseamnă să nu ai grijă de jucători”

ADVERTISEMENT

Luis de la Fuente a răspuns apărând protocolul medical al echipei naționale. Cert e că Lamine a fost indisponibil timp de aproximativ trei săptămâni, a revenit și apoi iar s-a accidentat. Cazul său nu face însă decât să confirme o realitate pe care fotbalul insistă să o ignore: calendarul își devorează starurile.

Valverde a jucat 56 de meciuri consecutive

: tinerii de astăzi primesc de două ori mai multe minute decât generațiile anterioare.

ADVERTISEMENT

Federico Valverde reprezintă o altă extremă a acestei nebunii. În sezonul 2024/25 a jucat 72 de meciuri și 6.676 de minute, mai mult decât oricine altcineva. 81% dintre ele au fost meciuri consecutive, adică cu mai puțin de cinci zile de odihnă între unul și celălalt. A jucat la intensitate maximă la fiecare trei sau patru zile timp de luni de zile. Medicii sunt de acord: acest ritm nu este sustenabil.

ADVERTISEMENT

Apoi este cazul lui Rodri, Balonul de Aur din 2024. În două sezoane (2022-2023 și 2023-2024) a jucat 135 de meciuri, depășind cu mult pragul de 55 de jocuri pe an, recomandat de specialiști.

După ce a jucat finala Euro 2024 cu Spania, el s-a accidentat la tendoan, abia a avut un presezon și s-a întors fără o perioadă optimă de recuperare. Câteva săptămâni mai târziu, s-a ales cu o ruptură de ligament încrucișate, care a necesitat operație și 235 de zile de inacticitate.

ADVERTISEMENT

La 22 de ani, Pedri a jucat aproape 300 de meciuri

Nici Pedri nu a scăpat de această capcană. A ajuns la 69 de apariții și 5.503 minute în 2024/25, cu 55 de meciuri consecutive. La 22 de ani, el are deja un număr de meciuri care în urmă cu un deceniu ar fi fost de neconceput. A jucat 249 de jocuri pentru echipele de club (Las Palmas și Barcelona) și 36 de meciuri la națională.

Kim Min-Jae (PSG) a jucat 20 de meciuri în 73 de zile, unul la fiecare 3,6 zile. Luka Modrić (AC Milan), la 40 de ani, a jucat 76 de meciuri și a jucat 4.376 de minute. Achraf Hakimi (PSG), 69 de jocuri și 6.371 minute.

Raportul FIFPRO, bazat pe evoluțiile a 1.500 de fotbaliști și părerile a 70 de medici independenți, este devastator. Experții sunt de acord că jucătorii au nevoie de 28 de zile de odihnă completă între sezoane. Câți l-au îndeplinit după Euro 2024? Doar 14%. După Copa América, abia 9%.

Alisson Becker se plânge că jucătorii nu sunt consultați

“Nimeni nu întreabă jucătorii ce părere au despre mărirea numărului de meciuri, așa că poate că părerea noastră nu contează. Dar toată lumea știe ce gândim. Toată lumea s-a săturat”, a denunțat Alisson Becker.

Calendarul a devenit un labirint fără ieșire. Cupa Mondială a Cluburilor FIFA a transformat vara într-un coșmar – nicio echipă nu a atins cele 28 de zile recomandate. Red Bull Salzburg a avut doar 8 zile între sezoane, PSG, doar 7.

Între timp, comparația cu alte sporturi pune fotbalul în evidență. Un baschetbalist din NBA se bucură de 23 de săptămâni libere. “Întotdeauna folosesc NBA ca exemplu. Joacă 80 de meciuri în câteva luni, dar apoi au patru luni libere. Te poți regenera. Problema este că acum este foarte intens și apoi abia avem trei săptămâni libere”, a explicat Pep Guardiola.

Portarul Australiei a zburat 167.000 de kilometri într-un sezon

La această povară se adaugă călătoriile din ce în ce mai iraționale. Mathew Ryan, portarul naționalei Australiei și al lui Levante, a parcurs 169.000 de kilometri în acest sezon, petrecând 217 ore cu avionul și traversând peste 100 de fusuri orare.

. Moises Caicedo a jucat 4 meciuri pe două continente în doar 14 zile, călătorind 25.000 de kilometri. Javier Altamirano a avut exact 24 de ore între un meci cu Chile și altul cu clubul său.

Soluțiile există și au suport științific: patru săptămâni de odihnă obligatorie, patru săptămâni de pregătire progresivă în pre-sezon, cel puțin două zile între meciuri, o zi liberă pe săptămână și protecție specială pentru jucătorii sub 21 de ani.

Marcelo Bielsa a trimis un avertimenst public

Numai că există o lipsă de voință. FIFA extinde turneele, UEFA extinde calendarele, ligile nu cedează și federațiile își cer drepturile.

În mijlocul acestui foc încrucișat, jucătorii continuă să plătească. “Ignorarea consecințelor numărului de meciuri și a numărului de deplasări va ajunge să provoace probleme oricărui jucător”, a concluzionat Marcelo Bielsa, selecționerul Uruguayului.