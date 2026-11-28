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Ninsoarea care a pus stăpânire pe București le dă mari bătăi de cap giuleștenilor înaintea confruntării cu FC Botoșani. Partida este programată duminică, 29 noiembrie, de la ora 20:00, însă starea suprafeței de joc din Grant reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Daniel Pancu (49 de ani).

Alertă în Giulești înainte de Rapid – FC Botoșani! Daniel Pancu a verificat starea gazonului

Gazonul din Giulești a fost acoperit de zăpadă încă de la orele prânzului, cu mai bine de 24 de ore Daniel Pancu a ținut să vadă cu ochii săi în ce condiții vor evolua fotbaliștii săi.

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Înainte de a se prezenta la conferința de presă premergătoare duelului cu moldovenii, „Pancone” și-a făcut apariția pe gazon. Echipat corespunzător temperaturilor scăzute din București, antrenorul Rapidului a dat câteva ture de teren pentru a verifica Pancu a ajuns la o concluzie deloc îmbucurătoare pentru alb-vișinii.

Tehnicianul grupării de sub Podul Grant este convins că suprafața de joc va avea serios de suferit în timpul meciului programat duminică, 29 noiembrie, de la ora 20:00. „Și noi și ei vom juca pe aceeași suprafață. E o echipă care își va recăpăta entuziasmul, e un antrenor nou, care vine din grupele unei competiții europene. I-am studiat puțin stilul, nu știu dacă va apela la ideile lui de la primul joc.

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Oricum, eu mă aștept la un joc în care putem avea surprize. Va trebuie să suferim, sunt puncte importante puse în joc. Acum e mai bun (n.r. – gazonul), dar trebuie înlocuit. Mâine o să se rupă, o sa fie mocirlă. Asta e”, a spus Daniel Pancu, după ce a verificat terenul pe care se va juca meciul Rapid – FC Botoșani.

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Ce meciuri mai joacă Rapid pe Giulești în 2026

Rămâne de văzut în ce măsură vor reuși administratorii stadionului să pregătească suprafața de joc până la ora de start a duelului dintre Rapid și FC Botoșani. Pe lângă meciul programat duminică, 29 noiembrie, ora 20:00, până la finalul lui 2026, alb-vișiniii mai au de jucat două meciuri pe teren propriu: „dubla” cu UTA Arad, din Cupa României și din campionat, pe 2, respectiv 13 decembrie.