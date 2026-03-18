Alertă în Gruia! CFR Cluj poate fi depunctată din cauza unei datorii. Prima reacție din partea conducerii. „Mai avem câteva zile la dispoziție”. Exclusiv

CFR Cluj nu trece prin cea mai bună situație din punct de vedere financiar. Deși, în iarnă, ardelenii și-au vândut vedetele și au reușit să scape de o serie de restanțe, acum clubul patronat de Neluțu Varga riscă o depunctare pentru o datorie neonorată către un impresar. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului, a venit cu lămuriri în exclusivitate pentru FANATIK și a transmis fanilor că, pe moment, nu sunt motive de îngrijorare.

În iarnă, Neluțu Varga a rezolvat mai toate datoriile după ce i-a cedat pe Louis Munteanu, London Emmerlahu și Otto Hindrich. Clubul a încasat bani serioși, cu care a reușit să scape de datorii. Exista riscul real ca CFR Cluj să nu primească licența. Acum situația s-a mai liniștit, însă există în continuare anumite restanțe.

CFR Cluj încă nu a reușit să onoreze datoria de 70.000 de euro către impresarul de jucători Lucian Marinescu a informat că, dacă banii nu sunt virați până la finalul acestei luni, echipa din Gruia riscă o depunctare, lucru care ar periclita clar șansele la cupele europene.

Ce spune Iuliu Mureșan despre riscul ca CFR Cluj să fie depunctată

, a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK legată de acest subiect. Acesta a fost la Casa Fotbalului, unde s-a votat noul președinte FRF, iar la final a transmis că fanii nu au motive de îngrijorare, întrucât situația legată de restanțe poate fi rezolvată.

„Mai avem câteva zile la dispoziție și sperăm să rezolvăm. Deocamdată nu sunt motive de îngrijorare. Poate vom ajunge la o înțelegere ori există și alte variante”, a declarat Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, în exclusivitate pentru FANATIK.