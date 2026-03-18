Alertă în Gruia! CFR Cluj poate fi depunctată din cauza unei datorii. Prima reacție din partea conducerii. „Mai avem câteva zile la dispoziție”. Exclusiv

CFR Cluj se confruntă cu noi probleme financiare și riscă o depunctare din cauza unei datorii de 70.000 de euro neachitate către un impresar. Iuliu Mureșan a oferit explicații în exclusivitate pentru FANATIK
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
18.03.2026 | 18:27
CFR Cluj trăiește periculos! Echipa lui Neluțu Varga riscă să primească o depunctare. Foto: SportPictures
CFR Cluj nu trece prin cea mai bună situație din punct de vedere financiar. Deși, în iarnă, ardelenii și-au vândut vedetele și au reușit să scape de o serie de restanțe, acum clubul patronat de Neluțu Varga riscă o depunctare pentru o datorie neonorată către un impresar. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului, a venit cu lămuriri în exclusivitate pentru FANATIK și a transmis fanilor că, pe moment, nu sunt motive de îngrijorare.

În iarnă, Neluțu Varga a rezolvat mai toate datoriile după ce i-a cedat pe Louis Munteanu, London Emmerlahu și Otto Hindrich. Clubul a încasat bani serioși, cu care a reușit să scape de datorii. Exista riscul real ca CFR Cluj să nu primească licența. Acum situația s-a mai liniștit, însă există în continuare anumite restanțe.

CFR Cluj încă nu a reușit să onoreze datoria de 70.000 de euro către impresarul de jucători Lucian Marinescu. Comisia de Disciplină a FRF a informat că, dacă banii nu sunt virați până la finalul acestei luni, echipa din Gruia riscă o depunctare, lucru care ar periclita clar șansele la cupele europene.

Ce spune Iuliu Mureșan despre riscul ca CFR Cluj să fie depunctată

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK legată de acest subiect. Acesta a fost la Casa Fotbalului, unde s-a votat noul președinte FRF, iar la final a transmis că fanii nu au motive de îngrijorare, întrucât situația legată de restanțe poate fi rezolvată.

„Mai avem câteva zile la dispoziție și sperăm să rezolvăm. Deocamdată nu sunt motive de îngrijorare. Poate vom ajunge la o înțelegere ori există și alte variante”, a declarat Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
