Alertă în magazinele din România. Plafonarea a dus la dispariția produselor de la raft

Ordonanța adoptată de Guvern prin care se vor reduce prețurile la unele produse agricole și alimentare va duce la dispariția de la raft a unor produse care se află pe lista acestei ordonanțe, este de părere președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu.

Măsura se aplică tuturor operatorilor economici

Ordonanță de urgență instituie pentru sectorul măsura cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele și alimentare, potrivit actului normativ.

„Măsura se aplică tuturor operatorilor economici înregistrați în România, indiferent de forma de organizare, pe întreg lanțul de producţie, import, comerț intracomunitar, distribuţie şi vânzare cu amănuntul, pentru produsele agricole și alimentare.

Ordonanța prevede ca cota de adaos comercial practicată de procesator poate fi de maximum 20%, față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare.

Cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, poate fi de maximum 5%, față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale”.

„Nu am găsit lapte de 1,5%”

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta , a declarat că a remarcat dispariția de la raft a unor produse de bază.„Acum două zile eu am făcut cumpărături dintr-un hipermarket nu am găsit lapte de 1,5%. Lucrul ăsta se va întâmpla în continuare. O parte din produsele care există pe lista ordonanței nu se vor mai găsi. Pe de o parte fiecare producător are un plan de afaceri și produce în fiecare lună pe linie ceea ce consideră că îi aduce profit”, a spus acesta, potrivit .

„Nu pot să pierd non stop”

„Nu pot să îl oblig pe omul ăsta să producă numai lapte de 1,5% timp de o lună. Pe lângă scăderea de preț pe care o cere ordonanța va pierde și mai mult. Este un exemplu.

Hipermarketul va declara că nu a mai primit produsele respective și nu se găsesc la raft, iar producătorul va spune clar, eu nu pot să produc lapte de 1,5, nici pâine simplă 300 de g, albă timp de o lună de zile. Eu am și alte specialități pe care le produc, nu pot să pierd non-stop. Ministrul Agriculturii, acum două zile, a declarat că prețurile au scăzut cu 50%”, a adăugat președintele Sindalimenta.

„Ministrul Agriculturii nu știe ce se întâmplă pe teren”

Președintele Sindalimenta (Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară), a opinat că „ministrul Agriculturii nu știe ce se întâmplă pe teren” și că prețurile au scăzut cu „2-3 bani, și nu cu „20% la comerciant și la producător”

„Eu am zis că ministrul Agriculturii nu știe ce se întâmplă pe teren. Când ministrul Agriculturii a apărut la televizor și a spus că prețul unui kilogram de făină este 400-500 de ori mai mare la raft decât în realitate și a plecat de la exemplu că un kg de grâu costă un leu și un kilogram de făină costa 4 sau 5 lei la raft, înseamnă că nu știe agricultură.

Dintr-un kilogram de grâu nu poți face un kilogram de făină. Între grâu și raft există procesare, există salarii, există transport, există cheltuieli ale comerciantului.

Ideea și propunerea de a reduce prețurile este foarte bună. Diferența dintre propunere și realitate este foarte mare. Ea nu se poate realiza, au scăzut unele prețuri, da. Cu 2-3 bani, nicidecum cu 20% la comerciant și 20% la producător”, a mai explicat Dragoș Frumosu.