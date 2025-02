Alertă în Marea Mediterană. Portavion nuclear american, implicat într-o coliziune cu o navă cargo

implicat într-o coliziune cu o navă cargo, sub pavilion panamez. Incidentul a avut loc miercuri seara, în apropierea Port Said, Egipt, în Marea Mediterană, arată Reuters.

Marina americană (US Navy) a transmis că portavionul cu propulsie nucleară Harry Truman, de 100.000 de tone, . A fost vorba despre o coliziune cu nava comercială Besiktas-M, un cargou de 55.000 de tone.

Potrivit reprezentanților Marinei, nu există persoane rănite, iar portavionul nu a fost afectat, după acest accident. De asemenea, instalațiile nucleare se află „în stare stabilă și sigură”.

„Portavionul din clasa Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75) a fost implicat într-o coliziune cu nava comercială Besiktas-M la aproximativ 23:46, ora locală, pe 12 februarie, în timp ce opera în vecinătatea Port Said, Egipt, în Marea Mediterană.

Coliziunea nu a pus în pericol Harry S. Truman. Nu s-au raportat inundaţii şi nici răniţi. Instalaţiile (nucleare) de propulsie nu au fost afectate şi sunt în stare stabilă şi sigură”, a transmis Marina americană.

The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) collided with the bulk carrier Besiktas-M off the coast of Egypt yesterday.

The Pentagon reports that the collision “did not endanger the Harry S. Truman.”

— OSINTtechnical (@Osinttechnical)