Alertă în rândul fanilor Mireasa! O finalistă a emisiunii a amenințat că se sinucide, într-un clip pe TikTok: „E ultima dată când mai vorbesc cu voi”

Fanii emisiunii Mireasa sunt în alertă maximă după ce Bogdana, finalistă în sezonul al optulea al show-ului de la Antena 1, a postat un mesaj dureros, prin care își lua rămas bun de la toți cei care o urmăresc.

Bogdana de la Mireasa, într-o situație disperată. A amenințat că se sinucide

Și nu o făcea pentru că mergea la magazin să cumpere o pâine, ci, spune ea, definitiv, nemaisuportând lupta cu greutățile vieții. După despărțirea de Liviu, bărbatul la brațul căruia a ieșit din casa din Buftea, Bogdana a avut parte numai de obstacole în calea ei, atât pe plan personal, cât și profesional.

Tânăra s-a filmat pe TikTok luându-și adio de la oameni, clip în care a istorisit dramele prin care a trecut în ultimul an și jumătate. Printre altele, Bogdana a spus că nu a fost acceptată niciodată în familia bărbatului cu care se căsătorise în Mireasa, Liviu.

„Toate m-au dus în punctul de a lua această decizie”

Divorțul lor a avut loc de curând și se pare că pentru Bogdana momentul separării a fost o lovitură din care nici acum nu își poate reveni. În postarea de pe TikTok lasă să se înțeleagă, ba chiar e extrem de explicită pe alocuri, că ar vrea să își încheie socotelile cu viața. Tânăra a clacat și a mărturisit că nu mai are nicio putere să depășească durerea care parcă nu îi mai dă pace.

„Acesta este ultimul videoclip pe care îl voi face. E ultima dată când mai vorbesc cu voi. Eu am trecut prin foarte multe greutăți și toate m-au adus în punctul de a lua această decizie. Nu vă îndrum și nu recomand asta nimănui. Sunt împotrivă total doar că eu nu mai pot. Am fost puternică până acum, dar acum am ajuns la capătul puterilor.

Am încercat să fac să fie totul bine, să am o viață frumoasă, în ciuda traumelor prin care am trecut, am încercat să îmi iubesc părinții și să îi iert chiar dacă ei nu m-au iubit. Am încercat să îmi întemeiez o familie, însă nu a funcționat, poate persoana respectivă nu m-a iubit suficient sau eu nu am știut să iubesc”, a transmis Bogdana în videoclipul de

„Am fost obligată să fac avort”

spus că a încercat să își depășească situația socială, să nu mai fie o simplă ospătăriță, așa că a dat la Poliție, unde a luat toate probele, dar a fost picată la examinarea medicală deoarece, susține ea, „nu am bani și relații”. Iar asta nu e tot! „În timpul căsniciei am fost obligată să fac avort pentru că nu vor un copil din partea mea, că sunt nebună, că sunt în fel și chip. Am fost obligată să îl fac pentru că nu am bani și nu am unde să dorm și nu pot să îmi iert asta.

Cam astea sunt toate situațiile prin care am trecut în ultimul an și jumătate. Nu mai pot, am obosit. Aveți grijă de voi, încercați să iubiți oamenii din viața voastră, apreciați ceea ce vă oferă fiecare persoană în parte. Eu am încercat să fac asta, să fac bine. Îmi pare rău dacă am supărat vreodată pe cineva”, a completat Bogdana de la Mireasa.