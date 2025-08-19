Alertă în România. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj. Criminalul din Mureș, de negăsit de mai bine de o lună

Este din nou alertă în județul Mureș, după ce un tânăr de 23 de ani a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe Emil Gânj. Criminalul este căutat de mai bine de cinci săptămâni pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita, însă până în prezent oamenii legii nu au nicio pistă clară.

ADVERTISEMENT

Alertă în Mureș. Unde a fost văzut Emil Gânj. Criminalul, încă în libertate

Apelul a fost dat din localitatea Șăulia, aflată la mai puțin de 10 kilometri de Miheșu de Câmpie, . Bărbatul susține că fugarul căuta mâncare chiar în curtea casei sale. În scurt timp, zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi. La fața locului au fost aduși și câini de urmă, iar câmpurile din apropiere au fost verificate metru cu metru. Cu toate acestea, nici de această dată Emil Gânj nu a fost găsit.

În urmă cu o lună, un cioban din Bistrița-Năsăud a susținut că l-a văzut la stână. Zeci de hectare de pădure au fost verificate cu polițiști, jandarmi și elicoptere. După ore întregi de căutări, s-a dovedit că alerta a fost falsă. Ciobanul urmărea doar să pună mâna pe recompensa de 5.000 de euro oferită pentru prinderea criminalului.

ADVERTISEMENT

Mama Andei trăiește în teroare de mai bine de o lună

Pe 8 iulie, Emil Gânj ar fi intrat în casa fostei iubite, înarmat cu un topor. A lovit-o de mai multe ori, apoi a incendiat locuința pentru a șterge urmele. Din acel moment, a dispărut fără urmă. De atunci, este căutat pentru omor și distrugere.

În tot acest timp, . Femeia spune că fiecare zgomot din curte o sperie și că are mereu senzația că fugarul ar putea apărea în orice clipă. Durerea pierderii fiicei ei i se amestecă cu revolta, pentru că polițiștii nu au reușit nici până acum să îl prindă pe cel care i-a ucis fiica.

ADVERTISEMENT

La mai bine de o lună de la crima care a șocat întreaga țară, Emil Gânj este încă în libertate. Polițiștii au verificat zeci de piste și au primit numeroase apeluri de la oameni care susțineau că l-au văzut în localități din zonă, dar toate s-au dovedit false.

ADVERTISEMENT

„Nu mi se pare ok că încă nu l-au găsit. Nu-s în stare atâţia amar de poliţişti, atâţia amar de jandarmi câţi sunt. Nu sunt în stare să prindă un singur om. Se joacă cu atâţia poliţişti, cu atâţia oameni. Cred că e aici undeva în apropiere că tot timpul noi am ştiut că e plecat şi mi-a spus chiar şi poliţia că nu mai este prin ţară, că este plecat. Într-o bună zi l-am văzut că fuge din grădină de la o vecin”, a declarat mama Andei, pentru