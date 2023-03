Alertă în Sf. Gheorghe! Adrian Mititelu anunță prezența ultrașilor la meciul cu Sepsi: „Am evitat să jucăm de Ziua Maghiarilor”. Exclusiv

că ultrașii lui FC U Craiova 1948 vor fi prezenți la meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe chiar dacă interdicția de șase meciuri rămâne valabilă,

Adrian Mititelu îi avertizează pe cei de la Sepsi: „Credeți că suporterii de la Craiova nu o să vină la meci?”

că el a fost cel care a avut inițiativa ca meciul cu Sepsi să nu se joace pe data de 15 martie: „Păi eu le-am zis că miercuri e Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, adică și mai mare sărbătoare, practic e ziua tututor maghiarilor. Păi vă dați seama ce ieșea acolo?”.

Totodată, Mititelu îi pune în gardă pe cei de la Sepsi înainte de meciul de joi: „Acuma eu vă spun ceva: voi credeți că suporterii de la Craiova nu o să vină la meci? O să se bage printre ei pe acolo! Mai venea vreunul cu tabloul lui Avram Iancu sau cine știe ce îi mai trecea prin cap și ieșea mai rău!”.

Adrian Mititelu: „Craiova are mulți simpatizanți în Ținutul Secuiesc”

Adrian Mititelu subliniază încă o dată că nu are nimic împotriva minorității maghiare, ba chiar echipa are suporteri și în rândul lor: „Eu n-am nicio problemă și în Craiova, deși suntem în sudul României, să știți că locuiesc mulți maghiari. Deci eu cunosc zeci de maghiari, oameni cu nume unguresc, care trăiesc aici de zeci de ani.

Și în Ținutul Secuiesc avem foarte mulți simpatizanți. Eu pe pagina mea de Facebook am foarte mulți oameni de acolo și sunt suporterii noștri. Bine, acuma am văzut că sunt cam jumate-jumate, dar oricum”.

Însă omul de afaceri a remarcat ceva cu care nu e deloc de acord: „Eu am o simpatie pentru acești oameni și nu am nicio problemă cu modul lor de a fi, dar acuma i-am urmărit și eu, am analizat și pagina lor de Facebook și sunt foarte răi!

Mă așteptam să fie puțin mai bărbați. Adică văd decizia asta ca un mare abuz împotriva minorității maghiare și asta este o aberație. Până la urmă e un meci de fotbal. Nu știu de ce le e teamă!

Adrian Mititelu: „Eu dacă eram în situația lor nu fugeam de meciul ăsta ca de dracu!”

Pentru Adrian Mititelu, atitudinea celor de la Sepsi este de neînțeles: „Știu că e greu să convingi prin cuvinte, dar eu dacă eram în situația lor nu făceam niciodată ca ei, să fug de meciul ăsta ca de dracu! Până la urmă orice e posibil. Ei sunt o echipă foarte bună, nu ne culcăm pe o ureche”.

Decizia Comisiei de Recurs a FRF este în opinia lui Adrian Mititelu de bun augur pentru toate echipele: „Pentru toată lumea e mai bine ca acest campionat să se tranșeze pe teren. Că mai sunt discuții, una, alta… Dacă mergeau în play-off, căpătau o imagine foarte urâtă și li se striga 20 de ani de acum încolo de chestia asta!”.

